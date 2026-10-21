Danh mục mới gồm 31 nhóm công việc, giảm 1 nhóm so với quy định hiện hành, bao quát nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có nguy cơ mất an toàn cao.

Từ năm 2027, siết chặt yêu cầu an toàn lao động đối với 31 nhóm công việc. Ảnh minh họa: Thu Hằng/VnEconomy

Trong đó, đáng chú ý là các công việc chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị thuộc diện phải kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; trực tiếp sản xuất, sử dụng, vận chuyển, xử lý hóa chất nguy hiểm, độc hại; sản xuất, sử dụng và bảo quản thuốc nổ, phụ kiện nổ.

Lĩnh vực xây dựng cũng nằm trong diện kiểm soát nghiêm ngặt, với các công việc khảo sát, giám sát thi công, lắp đặt, sửa chữa, phá dỡ công trình, lắp dựng giàn giáo và vận hành máy móc thi công. Đặc biệt, người làm việc ở độ cao từ 2 m trở lên, tại nơi cheo leo nguy hiểm, trên mái hoặc sườn dốc công trình cũng thuộc danh mục này.

Ngoài ra, danh mục còn bao gồm các công việc liên quan đến điện, chuyển đổi năng lượng, lưu trữ điện; sản xuất linh kiện điện tử, vật liệu bán dẫn, vật liệu nano; khai thác, chế biến khoáng sản, dầu khí; tiếp xúc bức xạ, chất phóng xạ; làm việc trong không gian hạn chế có nguy cơ phát sinh khí độc.

Một số ngành nghề đặc thù khác cũng được đưa vào danh mục như vận hành tàu hỏa, tàu điện; cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp; khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh; kiểm nghiệm, sản xuất thuốc; kinh doanh xăng dầu; vận hành máy móc trong nông nghiệp và trực tiếp chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể từ 300 suất ăn/ngày trở lên.

Đáng chú ý, quy định mới cũng đề cập đến công việc điều khiển máy bay không người lái; vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc xử lý sự cố máy móc, dây chuyền sản xuất thông qua màn hình hoặc rô-bốt. Đây là những công việc gắn với sự phát triển của công nghệ và quá trình tự động hóa trong sản xuất.

Theo quy định tại Thông tư, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định các công việc thuộc diện yêu cầu nghiêm ngặt tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định pháp luật.

Việc ban hành danh mục mới là căn cứ để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp rà soát công việc, xác định đối tượng cần huấn luyện, qua đó nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, hạn chế tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động.