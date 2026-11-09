Từ năm 2027: Người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, sáng 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân

Sáng 9-11, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, ĐB Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Nghệ An) dẫn hình ảnh xúc động ở lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM vừa qua. Không chỉ cán bộ, đảng viên mà học sinh, sinh viên, người lao động tự do như anh bán vé số, chị lượm ve chai... cũng đứng chờ đợi hàng giờ để được tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ.

Từ đó, ĐB đề nghị Quốc hội cân nhắc, bổ sung Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 hàng năm, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương nhằm tạo điều kiện để mỗi cá nhân cùng với dòng họ, gia đình, bạn bè có hoạt động tri ân theo tập quán, phong tục của địa phương.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) đề xuất người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày 27-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Giải trình lại ý kiến của ĐB, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, cho biết, tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu vào Bộ luật Lao động để bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 hàng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng kể từ năm 2027, nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc.

Người lao động được từ chối làm việc khi có nguy cơ sức khỏe

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, từ thực tế xung đột lợi ích doanh nghiệp vừa chịu trách nhiệm an toàn lao động, vừa tự điều tra tai nạn tại cơ sở, ĐB Nguyễn Thị Sửu (Đoàn ĐB Quốc hội TP Huế) và một số ĐB đề nghị cần bảo đảm tính độc lập, khách quan trong điều tra tai nạn lao động.

“​Tai nạn phải được điều tra đúng nguyên nhân, xác định trách nhiệm, giải quyết quyền lợi; kiểm tra phải loại trừ nguy cơ, khắc phục vi phạm”, ĐB Nguyễn Thị Sửu đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Huế) đề nghị cần bảo đảm tính độc lập, khách quan trong điều tra tai nạn lao động. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Vũ Trung (Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM) cũng góp ý, bên cạnh việc cấm cản trở khai báo, dự thảo luật cần cấm cả việc gây bất lợi cho người báo tin. Người sử dụng lao động hoặc người quản lý không được đe dọa, gây sức ép, kỷ luật, hạ lương, điều chuyển công việc bất lợi hay sa thải người lao động chỉ vì họ báo tai nạn, cung cấp thông tin hoặc làm chứng. Có như vậy, người lao động mới dám lên tiếng khi xảy ra tai nạn hoặc phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM) đề xuất dự thảo luật cần cấm cả việc gây bất lợi cho người báo tin. Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Vũ Trung đề xuất, người lao động phải được báo tin tai nạn ngay cho cơ quan có thẩm quyền, không phải chờ hoàn tất một vòng kiến nghị nội bộ.

Giải trình ý kiến ĐB, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, cho biết, dự thảo đã bổ sung quyền của người lao động trực tiếp thông tin về vụ tai nạn lao động đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức công đoàn. Nghiêm cấm hành vi cản trở, gây khó khăn trong khai báo, cung cấp thông tin, xử lý tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, tiếp tục bảo đảm quyền từ chối làm việc hoặc được rời khỏi nơi làm việc khi có nguy cơ đe dọa tính mạng, sức khỏe trực tiếp.

Phiên họp Quốc hội sáng 9-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Về bảo vệ người lao động trong khu vực phi chính thức và làm việc trên nền tảng số, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải thông tin, dự thảo hoàn thiện quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động, đối với người lao động trên nền tảng số. Việc xác định trách nhiệm của các bên cần căn cứ vào bản chất quan hệ và mức độ tổ chức, điều phối, kiểm soát công việc trên thực tế, không mặc nhiên coi mọi đơn vị vận hành nền tảng là người sử dụng lao động.

"Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc bảo vệ vệ sinh, an toàn lao động đối với người làm việc từ xa và người làm việc theo các hình thức linh hoạt", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nêu.