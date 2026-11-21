Các đại biểu tán thành Quốc hội thông qua các dự thảo luật, nghị quyết, sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 21-11, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế...

Người lao động được nghỉ làm vào ngày 27-7

Trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động với quy định người lao động được nghỉ thêm 1 ngày vào dịp Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7) và 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), đều hưởng nguyên lương.

Trong đó, ngày nghỉ 24-11 đã được áp dụng từ năm 2026 theo Nghị quyết 28/2026 của Quốc hội. Ngày nghỉ 27-7 bắt đầu áp dụng từ năm 2027, khi luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực vào ngày 1-3-2027.

Cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định rõ các sản phẩm thuốc lá thuộc diện cấm, gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và sản phẩm thuốc lá khác. Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để quy định cụ thể các sản phẩm thuốc lá khác. Luật cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Trước đó, theo giải trình, tiếp thu của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, bộ đề xuất Chính phủ chưa đưa chính sách “cấm người sinh từ ngày 1-1-2010 trở về sau mua và sử dụng thuốc lá” vào luật, mà sẽ đề xuất khi sửa đổi toàn diện luật.

Tăng cường quản lý giá thuốc chữa bệnh

Cũng trong sáng 21-11, Quốc hội thông qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Trong đó, đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định liên quan biện pháp quản lý thuốc, thiết bị y tế theo hướng làm rõ các nội hàm của quy định quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng và nâng giá thiết bị y tế...

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết, sáng 21-11. Ảnh QUANG PHÚC

Luật đã bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý giá thuốc như các quy định về thời điểm công bố giá, bổ sung phương pháp xác định giá, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tăng cường trách nhiệm của cơ sở kinh doanh về dược và quy định về liên thông dữ liệu về dược.

Chưa quy định đóng BHXH bắt buộc đối với người làm việc trên nền tảng số

Trước khi Quốc hội thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số, chính sách bảo hiểm hưu trí trong bối cảnh già hóa dân số... Kết quả nghiên cứu sẽ được báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền khi trình đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, làm cơ sở quy định cụ thể khi sửa đổi toàn diện Luật trong thời gian tới.

Như vậy, luật lần này chưa quy định việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc trên nền tảng số.

Từng bước xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực quy định thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý; từng bước xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng chưa tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Bộ Công thương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.