Từ năm 2027, người lao động có thể được nghỉ và hưởng nguyên lương ngày 27.7

Đề xuất thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương từ năm 2027

Ngày 9.11, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến đại biểu Quốc hội và kết luận của cơ quan có thẩm quyền để bổ sung ngày 27.7 hằng năm vào danh sách ngày nghỉ của người lao động.

Theo phương án này, người lao động có thể được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ, bắt đầu áp dụng từ năm 2027.

Người lao động có thể được nghỉ và hưởng nguyên lương vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ từ năm 2027. Ảnh: Sở VHTTDL Điện Biên

Trước đó, tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và các luật liên quan, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) đề nghị bổ sung ngày 27.7 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Theo đại biểu, ngày 27.7 hằng năm có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Đây là dịp các cơ quan, tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân như thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm, thắp hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đại biểu cho rằng, nếu ngày 27.7 được quy định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, người lao động sẽ có thêm thời gian cùng gia đình, dòng họ, bạn bè và địa phương tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, qua đó lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu kiến nghị của đại biểu Quốc hội và bổ sung quy định về ngày nghỉ 27.7 vào dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động.

Theo phương án được Bộ trưởng Bộ Nội vụ.thông tin, ngày 27.7 hằng năm sẽ là ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, dự kiến chính thức áp dụng từ năm 2027. Việc bổ sung ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân những người có công với đất nước, người có công với cách mạng và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Người lao động có thể có 13 ngày nghỉ hưởng nguyên lương mỗi năm

Đáng chú ý, ngoài đề xuất bổ sung ngày 27.7, dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động còn đề cập việc bổ sung ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo phương án được Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày này từ năm 2026.

Nội dung bổ sung ngày 24.11 nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và nâng cao đời sống tinh thần.

Như vậy, nếu cả hai nội dung được Quốc hội thông qua, người lao động sẽ có thêm hai ngày nghỉ hưởng nguyên lương so với quy định hiện hành. Cụ thể, ngày 24.11 được áp dụng từ năm 2026, và ngày 27.7 dự kiến áp dụng từ năm 2027. Tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương trong năm khi đó sẽ tăng từ 11 lên 13 ngày.