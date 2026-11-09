Từ năm 2027, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng lên 484.000 đồng/tháng

Mức đóng tối thiểu tăng thêm 154.000 đồng/tháng

Theo quy định của Luật BHXH năm 2024, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập do người tham gia lựa chọn.

Mức thu nhập làm căn cứ đóng thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn; mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Hiện nay, chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn được áp dụng ở mức 1,5 triệu đồng/người/tháng. Vì vậy, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo Điều 3 Nghị định số 351/2025/NĐ-CP, tiêu chí thu nhập của chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 được xác định ở mức 2,2 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và 2,8 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực đô thị.

Do mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện tối thiểu được xác định theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, từ ngày 1/1/2027, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất sẽ là 2,2 triệu đồng/tháng.

Với tỷ lệ đóng 22%, người tham gia BHXH tự nguyện phải đóng tối thiểu 484.000 đồng/tháng, tăng 154.000 đồng so với mức hiện nay.

Cán bộ tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân. Ảnh: Báo Phụ nữ Thủ đô.

Nhà nước hỗ trợ tối đa 242.000 đồng mỗi tháng

Theo Điều 5 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP, người tham gia BHXH tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng hằng tháng tính theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Có 4 nhóm đối tượng được hỗ trợ với các tỷ lệ khác nhau: 50% đối với người thuộc hộ nghèo và người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định; 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo; 30% đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số; 20% đối với các đối tượng khác.

Khi mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn tăng lên 2,2 triệu đồng/người/tháng từ năm 2027, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cũng tăng tương ứng.

Cụ thể, với mức đóng tối thiểu 484.000 đồng/tháng, số tiền được hỗ trợ như sau:

Người thuộc hộ nghèo, người sinh sống tại xã đảo, đặc khu: 242.000 đồng/tháng.

Người thuộc hộ cận nghèo: 193.600 đồng/tháng.

Người dân tộc thiểu số: 145.200 đồng/tháng.

Người tham gia thuộc các nhóm còn lại: 96.800 đồng/tháng.

So với mức hỗ trợ hiện hành lần lượt là 165.000 đồng, 132.000 đồng, 99.000 đồng và 66.000 đồng/tháng, khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ tăng tương ứng 77.000 đồng, 61.600 đồng, 46.200 đồng và 30.800 đồng mỗi tháng.

Người tham gia phải tự đóng bao nhiêu?

Sau khi trừ khoản hỗ trợ chung từ ngân sách nhà nước, số tiền người tham gia phải tự đóng theo mức thu nhập làm căn cứ đóng tối thiểu 2,2 triệu đồng/tháng được xác định như sau:

Người thuộc hộ nghèo, người sinh sống tại xã đảo, đặc khu: 242.000 đồng/tháng.

Người thuộc hộ cận nghèo: 290.400 đồng/tháng.

Người dân tộc thiểu số: 338.800 đồng/tháng.

Người tham gia thuộc các nhóm còn lại: 387.200 đồng/tháng.

Như vậy, mức đóng tối thiểu 484.000 đồng/tháng là số tiền trước khi trừ hỗ trợ. Tùy từng nhóm đối tượng, người tham gia chỉ phải tự đóng từ 242.000 đồng đến 387.200 đồng mỗi tháng theo chính sách hỗ trợ chung của Nhà nước.

Các mức tự đóng nêu trên chưa tính khoản hỗ trợ bổ sung của địa phương nếu có. Vì vậy, số tiền thực tế người dân phải đóng có thể thấp hơn tùy chính sách hỗ trợ được địa phương áp dụng.

Theo quy định tại Nghị định số 159/2025/NĐ-CP, thời gian được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện tối đa là 10 năm (120 tháng). Trường hợp người tham gia đồng thời thuộc nhiều nhóm được hỗ trợ thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

Người tham gia có thể lựa chọn phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định của pháp luật.

Việc điều chỉnh mức đóng tối thiểu và mức hỗ trợ từ ngày 1/1/2027 được thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều mới, góp phần duy trì chính sách khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, tích lũy thời gian đóng để có cơ hội hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động.