Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền cho người dân về các chính sách BHXH, BHYT.

Theo quy định của Luật BHXH, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn. Mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Hiện nay, chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/người/tháng, do đó mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2027, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 được nâng lên 2,2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2,8 triệu đồng/người/tháng ở khu vực đô thị. Vì vậy, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất sẽ tăng lên 484.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 159/2025/NĐ-CP, ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng tính theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Cụ thể, mức hỗ trợ hiện nay là 50% đối với người thuộc hộ nghèo và người sinh sống tại xã đảo, đặc khu; 40% đối với hộ cận nghèo; 30% đối với người dân tộc thiểu số và 20% đối với các đối tượng khác.

Từ ngày 1/1/2027, mức hỗ trợ hằng tháng tăng tương ứng với chuẩn nghèo mới. Trong đó, người thuộc hộ nghèo, người sinh sống tại xã đảo, đặc khu được hỗ trợ 242.000 đồng; người thuộc hộ cận nghèo 193.600 đồng; người dân tộc thiểu số 145.200 đồng và các đối tượng khác 96.800 đồng.

Việc điều chỉnh mức đóng và hỗ trợ góp phần bảo đảm chính sách BHXH tự nguyện phù hợp với chuẩn nghèo mới, tạo điều kiện để người dân tham gia, tích lũy thời gian đóng và hướng tới hưởng lương hưu khi đủ điều kiện.