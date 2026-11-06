Từ năm 2027, học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng
Từ ngày 1/1/2027, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được vay vốn tín dụng với mức tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Đây là nội dung đáng chú ý trong Quyết định vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-nam-2027-hoc-sinh-sinh-vien-kho-khan-duoc-vay-toi-da-8-trieu-dongthang-post674786.antd