Xã hội

Từ năm 2027, học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2027, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được vay vốn tín dụng với mức tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Đây là nội dung đáng chú ý trong Quyết định vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
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Văn Sơn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-nam-2027-hoc-sinh-sinh-vien-kho-khan-duoc-vay-toi-da-8-trieu-dongthang-post674786.antd