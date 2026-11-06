Từ năm 2027, học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Theo Quyết định số 50 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nâng lên tối đa 8 triệu đồng/tháng, thay cho mức 4 triệu đồng/tháng áp dụng từ tháng 5/2022. Đây là lần đầu tiên sau hơn 4 năm Chính phủ điều chỉnh hạn mức tín dụng dành cho nhóm đối tượng này.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định, căn cứ nhu cầu của người vay và mức học phí tại cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 8 triệu đồng/tháng. Việc giải ngân được thực hiện thông qua hộ gia đình, do đại diện hộ đứng tên vay vốn. Trường hợp không có người thân đủ điều kiện đứng tên, học sinh, sinh viên được trực tiếp vay vốn.

Trong thời gian học, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi, tuy nhiên lãi vay vẫn được tính từ thời điểm nhận vốn. Sau 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, người vay mới phải bắt đầu trả nợ gốc và lãi lần đầu. Thời hạn trả nợ tối đa thông thường bằng thời gian giải ngân vốn vay, không tính thời gian bảo lưu kết quả học tập. Người vay được trả nợ trước hạn mà không phải chịu phí phạt.

Lãi suất cho vay áp dụng theo mức dành cho hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ. Hiện mức lãi suất này là 6,24%/năm, được Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng từ tháng 12/2025, thấp hơn phần lớn các khoản vay cá nhân thông thường.

Đối tượng được vay gồm học sinh, sinh viên mồ côi cha mẹ hoặc có cha mẹ không còn khả năng lao động; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. Chính sách cũng áp dụng đối với sinh viên có gia đình gặp khó khăn tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh, có xác nhận của chính quyền địa phương.

Nguồn vốn vay được sử dụng để trang trải học phí, mua sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu khác trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.