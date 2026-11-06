Từ năm 2027, học sinh, sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Học sinh tìm hiểu thông tin về Trường Đại học Luật Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc diện khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng, lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Người vay không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay.

Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cụ thể, người học được vay vốn khi thuộc một trong ba nhóm:

Thứ nhất, mồ côi cả cha và mẹ; hoặc có cha và mẹ cùng không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích; hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Thứ ba, có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học.

Đối với trường hợp thứ nhất và thứ ba, ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối tượng được vay vốn. Riêng trường hợp thứ ba phải có xác nhận hằng năm của ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định căn cứ vào nhu cầu vay vốn và mức thu học phí của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 8 triệu đồng/tháng. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Trong thời gian từ khi nhận khoản vay đầu tiên đến khi kết thúc khóa học, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, lãi tiền vay vẫn được tính từ ngày nhận khoản vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Người vay bắt đầu trả nợ gốc và lãi lần đầu sau 12 tháng kể từ ngày người học được cơ sở đào tạo công nhận tốt nghiệp. Người vay có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người đứng tên vay vốn và giao dịch với ngân hàng. Học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay vốn nếu hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên, hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động, không có năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của pháp luật.

Học sinh, sinh viên năm thứ nhất cần có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo. Từ năm thứ hai trở đi, hằng năm người học phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học để ngân hàng làm căn cứ giải ngân. Ngân hàng không giải ngân trong thời gian người học nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập hoặc khi bị buộc thôi học, tự thôi học.

Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 1/1/2027 tiếp tục thực hiện theo cam kết đã ký; mức vay tối đa theo Quyết định này áp dụng đối với các khoản giải ngân kể từ ngày 1/1/2027./.