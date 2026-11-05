Từ năm 2027, học sinh, sinh viên khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng

Học sinh, sinh viên khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: Anh Đức

Quyết định quy định chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục có hoạt động giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

3 nhóm đối tượng được vay vốn

Chính sách áp dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở đào tạo gồm: Thứ nhất, học sinh, sinh viên mồ côi cả cha và mẹ; hoặc cha mẹ cùng không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích. Trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại cũng phải thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Thứ hai, học sinh, sinh viên là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Thứ ba, học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học, có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú.

Phương thức, điều kiện, hạn mức vay vốn

Theo chính sách mức vốn cho vay tối đa là 8.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng và mức thu học phí của cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định.

Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh mức vốn cho vay tối đa trong từng thời kỳ, phù hợp với biến động giá cả và mức thu học phí của cơ sở đào tạo.

Thời hạn cho vay bao gồm thời gian giải ngân, khoảng thời gian từ khi người học kết thúc khóa học đến khi bắt đầu trả nợ và thời hạn trả nợ.

Trong thời hạn giải ngân, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, lãi tiền vay được tính từ ngày nhận khoản vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc. Ngân hàng không giải ngân trong thời gian người học được phép nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập hoặc bị buộc thôi học, tự thôi học.

Đáng chú ý, sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học, khách hàng vay vốn phải bắt đầu trả nợ gốc và lãi. Người vay được trả nợ trước hạn mà không phải chịu lãi phạt.

Thời hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định, tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay sau khi trừ thời gian nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Việc trả nợ được chia thành các kỳ hạn nhằm giảm áp lực tài chính tập trung tại một thời điểm.