Từ năm 2027, Hà Nội hỗ trợ tiền ăn, đi lại cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 28/10, HĐND thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù trong lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội, trong đó có các khoản hỗ trợ dành cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị dài ngày có hoàn cảnh khó khăn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Bệnh nhi và cha mẹ điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng mỗi ngày

Theo chính sách được thông qua, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc diện thụ hưởng được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi đồng chi trả của người bệnh, với mức tối đa bằng 200 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội mỗi năm.

Trẻ thuộc nhóm đối tượng này còn được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày, tối đa 15 ngày cho mỗi đợt khám, chữa bệnh và không quá 75 ngày/năm. Chi phí đi lại của trẻ và một người chăm sóc được hỗ trợ theo giá phương tiện giao thông công cộng thông thường. Trường hợp cấp cứu hoặc chuyển viện bằng xe cứu thương chuyên dụng, chi phí vận chuyển được hỗ trợ toàn bộ theo quy định.

Các khoản hỗ trợ nhằm giảm bớt chi phí điều trị và chăm sóc cho những gia đình có trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt trong các đợt điều trị kéo dài hoặc phải chuyển tuyến.

Trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại cộng đồng được trợ cấp hằng tháng

Nghị quyết cũng quy định mức trợ cấp hằng tháng đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tại cộng đồng, tính theo hệ số nhân với mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Cụ thể, trẻ dưới 4 tuổi được hưởng mức bằng 2,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội; trẻ từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi được hưởng mức bằng 1,5 lần mức chuẩn này.

Đối với trẻ bắt đầu đợt điều trị khi chưa đủ 16 tuổi nhưng bước sang tuổi 16 trong thời gian điều trị, chính sách hỗ trợ vẫn được tiếp tục đến hết đợt điều trị đó.

Các mức hỗ trợ được quy định theo từng nhóm đối tượng và điều kiện cụ thể. Vì vậy, gia đình cần đối chiếu quy định trong nghị quyết để xác định quyền lợi được hưởng, thay vì mặc nhiên coi mọi trẻ mắc bệnh hiểm nghèo đều thuộc diện nhận tất cả các khoản hỗ trợ.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh và chăm sóc trẻ mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện thụ hưởng, đồng thời hỗ trợ gia đình trong quá trình điều trị dài ngày.