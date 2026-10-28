Từ năm 2027, Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Ngày 28/10, HĐND Tp.Hà Nội thông qua Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố khi sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4 triệu đồng/người.

Trường hợp đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, phụ nữ chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất, không hưởng đồng thời các mức hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Thành phố cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp đối với nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định, cư trú tại Hà Nội, thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Với cộng tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố, mức thù lao hằng tháng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người.

Đáng chú ý, Nghị quyết cũng quy định thưởng 30 triệu đồng cho xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỉ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con. Địa phương duy trì kết quả này trong 5 năm liên tục được thưởng 60 triệu đồng.

Các xã, phường có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân số và duy trì mức sinh thay thế được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Ảnh minh họa.

Trước đó, trong tờ trình gửi HĐND TP, UBND Tp.Hà Nội cho biết công tác dân số Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức, tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững.

Tổng tỷ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025. Năm 2025, thành phố có 83.908 trẻ được sinh ra, trong khi những năm trước con số này trên 100.000 trẻ.

Cùng với mức sinh giảm, xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn đang gia tăng. Tuổi kết hôn trung bình của Hà Nội hiện là 28,6, cao hơn mức trung bình cả nước là 28 tuổi.

UBND TP cho rằng việc ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và thực hiện chỉ đạo của Trung ương.

Hà Nội là 1 trong 6 tỉnh tự cân đối ngân sách do vậy không được hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia. Kinh phí thực hiện công tác dân số được Thành ủy, HĐND, UBND quan tâm bố trí từ ngân sách thành phố. Kinh phí thực hiện công tác dân số giai đoạn 2022-2025 được bố trí kinh phí theo định mức 9.000 đồng/người dân/năm đã tạo điều kiện triển khai các giải pháp tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra.

Tính đến năm 2025, quy mô dân số Thành phố đạt 8.855.946 người, tỷ số giới tính khi sinh đạt 110 trẻ trai/100 trẻ gái, tỉ lệ sàng lọc trước sinh đạt 89%, tỉ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 91,4%, tỉ lệ khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi đạt 91,3%, tỉ lệ tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn đạt 85,1%.