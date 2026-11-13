Từ năm 2027, doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ 100% trên môi trường điện tử

Thông tư 80/2026/TT-BXD quy định các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải được thực hiện 100% trên môi trường điện tử. Ảnh minh họa được thiết kế với sự hỗ trợ của AI.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 80/2026/TT-BXD ngày 30/10/2026, quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, trong đó đáng chú ý là yêu cầu thực hiện báo cáo điện tử, chuẩn hóa dữ liệu và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quá trình gửi, tiếp nhận thông tin.

Theo quy định mới, chế độ báo cáo định kỳ phải xác định đầy đủ các nội dung gồm tên báo cáo, đối tượng thực hiện, cơ quan tiếp nhận, nội dung yêu cầu, phương thức gửi, thời hạn, tần suất thực hiện, thời gian chốt số liệu và các biểu mẫu liên quan.

Việc xây dựng chế độ báo cáo phải đáp ứng các yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Các quy định không áp dụng đối với báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê, báo cáo mật, báo cáo nội bộ Bộ Xây dựng và những chế độ báo cáo định kỳ đã được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành.

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo trên môi trường điện tử

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư 80/2026/TT-BXD là quy định các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải được thực hiện 100% trên môi trường điện tử.

Đối với những biểu mẫu đã được tin học hóa, cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng.

Trường hợp biểu mẫu chưa được tin học hóa hoặc hệ thống gặp sự cố kỹ thuật, báo cáo được gửi dưới hình thức văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản hoặc thư điện tử.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi hệ thống hoạt động bình thường trở lại, đơn vị có trách nhiệm cập nhật báo cáo lên hệ thống để phục vụ công tác quản lý và khai thác dữ liệu.

Các báo cáo điện tử, biểu mẫu kèm theo và gói tin dữ liệu phải được ký số theo quy định pháp luật.

Thông tư cũng quy định cụ thể quy trình tạo lập, cập nhật và phê duyệt báo cáo. Theo đó, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và tổ chức liên quan phân công đơn vị trực thuộc chủ trì thực hiện, đăng ký tài khoản và được Bộ Xây dựng phân quyền sử dụng hệ thống.

Cán bộ được giao nhiệm vụ cập nhật số liệu, hoàn thiện nội dung trước khi trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng.

Đáng chú ý, báo cáo đã được phê duyệt và gửi đi không được tự ý chỉnh sửa hoặc xóa số liệu. Nếu phát hiện sai sót, đơn vị phải liên hệ cán bộ quản trị hệ thống để thực hiện quy trình trả lại báo cáo, sau đó cập nhật và gửi lại.

Cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của thông tin, số liệu đã cung cấp. Cá nhân sử dụng tài khoản chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Báo cáo sai, thiếu phải được xử lý trong một ngày làm việc

Thông tư 80/2026/TT-BXD đồng thời quy định trách nhiệm của cả đơn vị gửi và cơ quan tiếp nhận nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ tổng hợp số liệu.

Đơn vị thực hiện báo cáo phải chủ động thu thập, tổng hợp, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn. Khi báo cáo bị trả lại trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng, đơn vị phải điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu trong thời hạn một ngày làm việc.

Ở chiều ngược lại, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp số liệu, duyệt báo cáo và trình cấp có thẩm quyền. Đối với báo cáo chưa bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, cơ quan tiếp nhận phải kịp thời trả lại, hướng dẫn và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo.

Thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo định kỳ được thực hiện theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp quy định chế độ báo cáo có quy định khác.

Riêng báo cáo tình hình quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước có trách nhiệm gửi về Bộ Xây dựng vào ngày 15/12 hằng năm để tổng hợp, theo dõi.

Bên cạnh việc chuẩn hóa quy trình, Thông tư yêu cầu danh mục báo cáo định kỳ phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và cập nhật khi có thay đổi.

Thời hạn công bố danh mục chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực. Thông tin công khai gồm tên báo cáo, đối tượng thực hiện, cơ quan tiếp nhận, tần suất và căn cứ pháp lý.

Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành, duy trì và bảo đảm an toàn, an ninh Hệ thống thông tin báo cáo.

Với các quy định về báo cáo điện tử, trách nhiệm xử lý dữ liệu và công khai danh mục báo cáo, Thông tư 80/2026/TT-BXD thiết lập quy trình thống nhất trong việc cung cấp, tiếp nhận và tổng hợp thông tin quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng từ đầu năm 2027.