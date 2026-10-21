Từ năm 2027, doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM được miễn thuế trong 5 năm

Nhằm tạo động lực bứt phá và thu hút các nguồn lực chất lượng cao, Ủy ban nhân dân TP.HCM đang tích cực triển khai Nghị quyết 59 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Theo quy định mới, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý trên địa bàn sẽ được hưởng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm liên tục đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, chính thức áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027.

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Chính sách ưu đãi thuế vượt trội này là bước cụ thể hóa cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM, hướng đến việc tháo gỡ rào cản tài chính ban đầu cho các startup và bảo hộ nguồn nhân lực sáng tạo. Khoảng thời gian miễn thuế 5 năm được đánh giá là nguồn hỗ trợ vô cùng thiết thực, tạo điểm tựa để các doanh nghiệp tái đầu tư nguồn lực vào nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về phía doanh nghiệp, để được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), đơn vị phải đáp ứng hai điều kiện cốt lõi: có trụ sở chính đặt tại TP.HCM và sở hữu Giấy công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn hiệu lực theo quy định pháp luật. Phần thu nhập được miễn thuế phải phát sinh trực tiếp từ các dự án tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới, hoặc cải tiến đáng kể giải pháp hiện có. Ngoài các startup, các trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức khoa học công nghệ và tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp tại TP.HCM có giấy chứng nhận hay giấy công nhận hợp lệ cũng được miễn thuế TNDN đối với doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh thái.

Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chính sách áp dụng miễn thuế 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho hai nhóm đối tượng chính. Thứ nhất là các cá nhân khởi nghiệp sáng tạo – những người giữ vai trò sáng lập (founder) hoặc đồng sáng lập (co-founder) của doanh nghiệp khởi nghiệp tại Thành phố và có Giấy công nhận cá nhân khởi nghiệp sáng tạo còn hiệu lực. Thứ hai là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài đặc biệt có hợp đồng làm việc, tư vấn tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn, công nhận theo chính sách thu hút nhân tài của Thành phố.

Về thủ tục thực hiện, Nghị quyết mang tính đột phá khi không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hay giấy phép con nào. Doanh nghiệp và cá nhân thụ hưởng sẽ tự xác định số thuế được miễn, tự kê khai trực tiếp trong hồ sơ thuế định kỳ và chủ động lưu trữ các hồ sơ chứng minh như giấy công nhận, hợp đồng lao động hay chứng từ chi trả. Cơ quan quản lý thuế sẽ tiến hành thanh tra, hậu kiểm theo cơ chế rủi ro thông thường, đảm bảo tính minh bạch và đơn giản hóa tối đa quy trình hành chính.

Đại diện UBND TP.HCM nhấn mạnh, việc quy định rõ ràng tiêu chí cùng cơ chế tự kê khai giúp các ưu đãi tài chính nhanh chóng đi vào cuộc sống, đến đúng đối tượng thụ hưởng. Việc chủ động ban hành các điều kiện ưu đãi minh bạch không chỉ giữ chân tài năng công nghệ mà còn khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm đổi mới sáng tạo năng động hàng đầu khu vực.