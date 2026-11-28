Các đại biểu trẻ em dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ bảy. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành Thông tư số 41/2026/TT-BYT Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em.

Theo Bộ Y tế, diễn đàn trẻ em là hoạt động để cơ quan, tổ chức, đơn vị lấy ý kiến của đại diện trẻ em về những vấn đề về trẻ em hoặc liên quan trẻ em.

Quy định số lượng trẻ em tham gia ở từng cấp

Diễn đàn trẻ em được tổ chức theo một trong các hình thức trực tiếp; trực tuyến; kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Thông tư 41/2026/TT-BYT quy định cụ thể số lượng trẻ em tối thiểu và phạm vi đại diện tại các diễn đàn.

Cụ thể, diễn đàn cấp quốc gia phải có ít nhất 100 trẻ em, đại diện cho tối thiểu 50% số tỉnh, thành phố và được tổ chức ít nhất một lần trong thời gian thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm.

Ở cấp tỉnh, số lượng tham gia tối thiểu là 70 trẻ em, có đại diện của ít nhất 30% số xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố. Diễn đàn cấp xã có tối thiểu 50 trẻ em, đại diện ít nhất 50% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khóm.

Cả cấp tỉnh và cấp xã đều phải tổ chức diễn đàn ít nhất 2 năm một lần. Về thời lượng, diễn đàn cấp quốc gia tối đa 2 ngày; cấp tỉnh và cấp xã tối đa 1 ngày. Các diễn đàn khác căn cứ nội dung, quy mô và điều kiện thực tế nhưng không quá 2 ngày.

Một yêu cầu được quy định rõ tại Thông tư là trẻ em phải tự nguyện tham gia và được cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật đồng ý bằng văn bản theo mẫu ban hành kèm theo.

Trẻ em được lựa chọn từ cộng đồng, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội hoặc các câu lạc bộ, đội, nhóm. Việc lựa chọn có thể thông qua đề cử, biểu quyết hoặc bỏ phiếu.

Không chỉ trẻ em, những người tham gia tổ chức diễn đàn cũng phải đáp ứng các tiêu chí nhất định. Người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên và phóng viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về quyền trẻ em và cam kết bảo vệ trẻ em bằng văn bản. Người điều phối ngoài những yêu cầu này còn phải có kỹ năng điều phối, quan sát, lắng nghe phản hồi và bảo vệ trẻ em.

Các đại biểu dự diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ bảy đến từ những vùng, miền khác nhau. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Siết chặt an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

Đối với diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp, địa điểm và cơ sở vật chất phải bảo đảm an toàn, thân thiện, dễ dàng tiếp cận và bình đẳng với mọi trẻ em. Đơn vị tổ chức cần chuẩn bị điều kiện ăn, nghỉ, đi lại, vệ sinh, sơ cứu, vận chuyển cấp cứu và phương án phòng chống tai nạn, thương tích, cháy nổ, dịch bệnh.

Với diễn đàn trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến, yêu cầu được mở rộng sang việc quản lý nền tảng số, thiết bị, đường truyền và tài khoản truy cập. Đơn vị tổ chức phải kiểm soát nội dung, quyền truy cập, việc chia sẻ hình ảnh, âm thanh, tài liệu; đồng thời có phương án ngăn chặn thông tin độc hại và xử lý sự cố kỹ thuật, an toàn mạng.

Đáng chú ý, Thông tư yêu cầu bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và dữ liệu cá nhân của trẻ em. Cơ quan, tổ chức tổ chức diễn đàn phải bố trí đầu mối phụ trách an toàn, có quy tắc ứng xử và cơ chế tiếp nhận, xử lý sự cố. Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về nguy cơ, hành vi gây mất an toàn cho trẻ em phải kịp thời áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ, hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị của trẻ em phải được phản hồi trong 30 ngày

Một điểm đáng chú ý của Thông tư là quy định trách nhiệm tiếp nhận và phản hồi ý kiến sau diễn đàn. Theo Điều 13, trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn, đơn vị tổ chức phải gửi thông điệp, ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của trẻ em đến tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được các nội dung này, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm xem xét, phản hồi và trả lời kịp thời, phù hợp với tính chất, nội dung kiến nghị. Trường hợp nội dung phức tạp, cần thêm thời gian để xem xét, giải quyết thì phải thông tin rõ lý do và thời gian dự kiến phản hồi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì tổ chức diễn đàn trẻ em và trẻ em tham gia diễn đàn.

Với những quy định cụ thể về tổ chức, bảo vệ trẻ em và trách nhiệm phản hồi kiến nghị, Thông tư hướng tới việc bảo đảm quyền tham gia của trẻ em thực chất. Trẻ em được lắng nghe, tôn trọng và tham gia vào các vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích của mình.

Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (1/1/2027).