Bổ sung quy định ứng xử văn minh trên môi trường số vào hương ước, quy ước cộng đồng. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị định số 420/2026/NĐ-CP ngày 23/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Nghị định mới bổ sung nhiều nội dung liên quan đến văn hóa ứng xử trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật, giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng gia đình.

Cụ thể, tại Điều 3, Nghị định số 420/2026/NĐ-CP bổ sung mục đích xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước là góp phần xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy truyền thống gia đình, dòng họ tại cộng đồng dân cư.

Đối với phạm vi nội dung của hương ước, quy ước, Nghị định bổ sung yêu cầu xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật bên cạnh các nội dung về bảo tồn phong tục, tập quán tốt đẹp, phát huy giá trị di sản văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt cộng đồng.

Đáng chú ý, nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình thời kỳ mới; phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình cũng được bổ sung vào phạm vi điều chỉnh.

Nghị định đồng thời sửa đổi quy định về các biện pháp thưởng, phạt trong thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, các biện pháp này không được thay thế hình thức khen thưởng và biện pháp xử lý theo quy định pháp luật; không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất khác; không vi phạm quyền con người, quyền công dân.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu công khai bản điện tử hương ước, quy ước đã được công nhận. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, UBND cấp xã có trách nhiệm đăng tải công khai văn bản trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã.

Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm niêm yết công khai hương ước, quy ước ít nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tại nhà văn hóa - khu thể thao, điểm sinh hoạt cộng đồng và thực hiện ít nhất một hình thức phổ biến phù hợp với điều kiện thực tế.

Nghị định số 420/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2027.