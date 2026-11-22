Sáng 21/11/2026, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Đáng chú ý, người lao động sẽ có thêm ngày nghỉ lễ 27/7 hằng năm, bắt đầu từ năm 2027.

Từ năm 2027, người lao động có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương

Theo quy định mới, 2 ngày nghỉ lễ được bổ sung gồm Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Trong đó, ngày nghỉ lễ 24/11 được áp dụng ngay từ năm 2026, còn ngày nghỉ lễ 27/7 bắt đầu được áp dụng từ năm 2027.

Từ năm 2027, trong tháng 7 có ngày nghỉ lễ mới (Ảnh có sự hỗ trợ của AI).

Như vậy, từ năm 2027, người lao động có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, tăng 2 ngày so với quy định trước đây.

Cụ thể, 13 ngày nghỉ gồm:

Tết Dương lịch (1/1): 1 ngày.

Tết Âm lịch: 5 ngày.

Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): 1 ngày.

Ngày Chiến thắng (30/4): 1 ngày.

Ngày Quốc tế Lao động (1/5): 1 ngày.

Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7): 1 ngày.

Nghỉ lễ Quốc khánh (nghỉ ngày 2/9 và một ngày liền kề): 2 ngày.

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11): 1 ngày.

Việc bổ sung ngày nghỉ 27/7 nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân, tưởng nhớ những người có công với đất nước, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Dịp nghỉ lễ đầu tiên của năm 2027 là bao giờ?

Đó là dịp nghỉ Tết Dương lịch. Trong dịp này, người lao động và học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục (với những người có chế độ nghỉ 2 ngày cuối tuần), là 1/1 - 3/1, vì ngày 1/1 là thứ Sáu, nối liền với cuối tuần.

Lịch nghỉ thực tế của từng người lao động có thể khác nhau tùy theo chế độ làm việc, ngày nghỉ hằng tuần và phương án bố trí của cơ quan, doanh nghiệp.