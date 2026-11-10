Từ năm 2027, các bệnh viện tại Thái Nguyên không sử dụng bệnh án giấy

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Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Việc triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với Đề án 06, chuyển đổi số ngành Y tế, xây dựng và khai thác dữ liệu y tế, sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, bệnh án điện tử, dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin và ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động chuyên môn...

Theo thống kê mới nhất của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, đến nay, 100% thủ tục hành chính của toàn ngành được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,96%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 97,33%.

Hiện 37 bệnh viện trong tỉnh đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Đến đầu tháng 11/2026, có 26/37 bệnh viện thông báo bỏ bệnh án giấy (70,2%), 100% cơ sở khám, chữa bệnh (336 cơ sở) triển khai thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân.

Tính đến ngày 4/11/2026, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe cho hơn 1,6 triệu người dân, đạt 99,62% dân số.

Dữ liệu khám sức khỏe sau khi được làm sạch, chuẩn hóa được liên thông, cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đồng thời tiếp tục được bổ sung từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đến nay, tỷ lệ người dân được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 94%, tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đạt 52,9%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân trên môi trường số...

Đối với việc phát triển nhân lực, hạ tầng số và an toàn thông tin, an ninh mạng, toàn ngành Y tế Thái Nguyên hiện có 70 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin/chuyển đổi số. 1

00% đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh được kết nối Internet, phục vụ công tác quản lý, điều hành và vận hành các hệ thống thông tin chuyên ngành. Các bệnh viện trên địa bàn đã triển khai phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh, lịch đặt khám bệnh online, đơn thuốc điện tử và trả đơn thuốc của người dân qua ứng dụng; 100% bệnh viện đã triển khai hệ thống kiosk thông minh phục vụ người bệnh trong đăng ký khám bệnh, tra cứu thông tin, thanh toán viện phí và lấy số thứ tự tự động, góp phần giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, nâng cao chất lượng phục vụ.

Toàn ngành có 27/34 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin, 7 hệ thống đang trong quá trình trình phê duyệt.

Các đơn vị đang triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ được phê duyệt.

Trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngành Y tế Thái Nguyên đang triển khai, nghiên cứu các mô hình: dữ liệu hỗ trợ sàng lọc ung thư cổ tử cung, ứng dụng AI hỗ trợ chẩn đoán dị tật tim bẩm sinh từ bào thai, kho hình ảnh y tế tập trung (PACS), AI hỗ trợ chẩn đoán X-quang ngực và giải phẫu bệnh số...

Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với Hội Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Y - sinh Việt Nam (VAMBRA) tổ chức 6 lớp tập huấn về AI cho 1.100 học viên, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cấp hơn 3.100 tài khoản nền tảng AI công vụ...

Theo ông Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, công tác ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành Y tế đã có chuyển biến tích cực; nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số từng bước được nâng lên.

Chuyển đổi số ngày càng gắn với hoạt động chuyên môn và quản trị, từng bước tạo nền tảng nâng cao chất lượng quản lý và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hạ tầng và các nền tảng số thiết yếu được duy trì, mở rộng, nhiều quy trình chuyên môn đã được tin học hóa và từng bước chuyển sang môi trường số. Dữ liệu y tế được quan tâm chuẩn hóa, làm sạch và liên thông, nhiều tiện ích số phục vụ người dân được triển khai.

Sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng y tế số góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế...

Thời gian tới, để thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TW, Sở Y tế Thái Nguyên đẩy mạnh khai thác, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử VNeID trong các hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ y tế; tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu y tế; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống.”

Sở triển khai việc kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử tỉnh, từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời, phục vụ công tác quản lý sức khỏe toàn dân.

Sở chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, chữ ký số, lưu trữ dữ liệu và an toàn thông tin để triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử, bảo đảm từ ngày 1/1/2027, 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh không sử dụng bệnh án giấy.../.