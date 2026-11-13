Từ năm 2026, người nghỉ hưu có thể nhận thêm 50 triệu đồng ngoài lương hưu, đối tượng nào được hưởng?

Trong năm 2026, một số người lao động khi nghỉ hưu có thể được nhận thêm khoản trợ cấp một lần lên tới 50 triệu đồng, thậm chí cao hơn, bên cạnh lương hưu hằng tháng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024, người lao động có thời gian đóng BHXH vượt quá 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ sẽ được hưởng thêm khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu hằng tháng.

Cụ thể, theo khoản 2 Điều 68 Luật BHXH năm 2024, đối với mỗi năm đóng BHXH vượt quá thời gian quy định (trên 35 năm với lao động nam và trên 30 năm với lao động nữ) tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu, người lao động được nhận trợ cấp bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Đáng chú ý, trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia đóng BHXH, mức trợ cấp sẽ cao hơn. Theo đó, mỗi năm đóng vượt thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu được tính bằng 2 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Luật BHXH năm 2024 không quy định 50 triệu đồng là mức trợ cấp cố định hay mức tối đa. Số tiền thực tế mỗi người được nhận phụ thuộc vào số năm đóng BHXH vượt ngưỡng, thời điểm đóng và mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Chẳng hạn, người lao động có thời gian đóng BHXH vượt ngưỡng 5 năm, với mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là 20 triệu đồng/tháng, có thể nhận khoản trợ cấp một lần 50 triệu đồng. Số tiền này có thể cao hơn nếu thời gian đóng vượt ngưỡng nhiều hơn hoặc mức bình quân tiền lương cao hơn.

Cần lưu ý, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 68 và Điều 100 Luật BHXH năm 2024 là khoản quyền lợi bổ sung dành cho người có thời gian đóng BHXH vượt mức quy định, không phải chế độ nhận BHXH một lần.

Do đó, người lao động được nhận khoản trợ cấp này vẫn tiếp tục hưởng lương hưu hằng tháng và các quyền lợi hưu trí theo quy định pháp luật.