Từ năm 2026, người lao động có thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương

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Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Như vậy, đây là quy định đã có hiệu lực, không còn ở giai đoạn đề xuất.

Ngày 24/11/2026 rơi vào thứ Ba. Đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã xây dựng phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23/11 sang thứ Bảy 28/11, qua đó có thể tạo kỳ nghỉ liên tục từ ngày 21-24/11; phương án khác là nghỉ đúng ngày 24/11 và không hoán đổi. Nội dung này thuộc phương án tổ chức lịch nghỉ năm 2026, cần phân biệt với quyền nghỉ hưởng nguyên lương đã được Nghị quyết xác lập.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, quy định chắc chắn áp dụng là nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương ngày 24/11. Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động bố trí thời gian nghỉ tương tự phương án áp dụng đối với công chức, viên chức, nhưng phải bảo đảm đầy đủ chế độ của người lao động theo pháp luật.

Quy định mới tác động trực tiếp tới doanh nghiệp hoạt động liên tục như sản xuất công nghiệp, vận tải, bán lẻ, lưu trú và dịch vụ. Các đơn vị cần sớm tính toán kế hoạch nhân sự, đơn hàng và ca làm việc để vừa duy trì hoạt động, vừa bảo đảm chế độ cho người lao động.