Từ năm 2021 đến nay: Các cấp công đoàn giới thiệu 12.021 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; qua đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cho Đảng.

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 12.021 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Đây là những đoàn viên có ý thức phấn đấu, tích cực trong lao động, công tác và các phong trào do tổ chức công đoàn phát động. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú được các cấp công đoàn chú trọng gắn với quá trình xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở, tạo điều kiện để đoàn viên có động lực rèn luyện, trưởng thành. Từ nguồn đoàn viên ưu tú do tổ chức công đoàn giới thiệu, các cấp ủy đã bồi dưỡng, kết nạp 5.244 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Kết quả này cho thấy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phát hiện, giới thiệu những đoàn viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để Đảng xem xét kết nạp.

Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh…