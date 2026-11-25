Nà Tềnh, Khau Cốc Chà - Bản hòa ca giữa đại ngàn

Đoàn xe rực sắc cờ đỏ sao vàng trên cung đèo Nà Tềnh, giữa không gian núi rừng xanh thẳm.

Có những vẻ đẹp phải đi thật xa mới gặp. Cũng có những vẻ đẹp nằm ngay trên quê hương mình, chỉ khi chậm lại, ngước nhìn và cảm nhận, ta mới nhận ra sự kỳ vĩ mà thiên nhiên đã dành tặng. Giữa núi rừng biên viễn, chương trình “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà” bắt đầu trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc. Khoảng 300 người cùng gần 200 xe máy nối nhau xuất phát từ xóm Bản Gải, xã Cần Yên, mang theo niềm háo hức của đại biểu và cán bộ, nhân dân 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường. Trên mỗi chiếc xe, sắc áo đỏ sao vàng hòa cùng màu xanh núi rừng, tạo nên dòng chảy đầy tự hào giữa miền non nước. Hành trình ấy không đơn thuần là một chuyến đi qua những cung đường đẹp, mà còn là cuộc gặp gỡ của những con người cùng chung tình yêu quê hương, cùng mong muốn giới thiệu với bạn bè vẻ đẹp của vùng đất mình đang sống.

Con đèo Nà Tềnh hiện ra giữa núi rừng với những khúc cua nối tiếp, mềm mại men theo sườn núi. Có lúc con đường như nép mình bên những vạt rừng xanh thẳm, có lúc lại mở ra khoảng trời rộng, để người đi đường thu vào tầm mắt cả một miền non nước mênh mang. Nà Tềnh không tạo ấn tượng bằng sự choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp của cung đèo nằm trong những đường cong duyên dáng, trong sự chuyển động nhịp nhàng của con đường giữa núi rừng. Mỗi khúc cua mở ra một góc nhìn khác, mỗi đoạn đường lại đưa du khách đến gần hơn với vẻ đẹp nguyên sơ của miền biên viễn.

Chị Nông Thị Kim Liên, xóm Lương Thông, xã Cần Yên, chia sẻ: Trực tiếp trải nghiệm hai cung đèo, tôi ấn tượng nhất với vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ nhưng cũng rất thơ mộng của núi rừng. Những khúc cua độc đáo, thung lũng và bản làng ẩn hiện giữa thiên nhiên tạo nên sức hấp dẫn. Tôi cho rằng, nơi đây có nhiều tiềm năng phát triển du lịch khám phá, du lịch cộng đồng. Nếu được đầu tư hạ tầng, điểm dừng chân và quảng bá hiệu quả, hai cung đèo sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ Nà Tềnh đến Khau Cốc Chà, con đường như mở rộng thêm một hành trình khám phá, đưa người tham gia đi sâu hơn vào vẻ đẹp của núi rừng Cao Bằng. Nếu Nà Tềnh mang vẻ mềm mại của những khúc cua giữa đại ngàn, thì Khau Cốc Chà lại khiến người ta ấn tượng bởi sự kỳ vĩ, táo bạo của những tầng đường uốn lượn trên sườn núi. Cung đèo nổi tiếng với 14 khúc cua tay áo, 15 tầng đường nối tiếp nhau, tạo nên hình ảnh đặc trưng giữa vùng núi cao. Nhìn từ xa, con đường như những nét vẽ mềm mại trên nền núi xanh, lúc ẩn, lúc hiện theo địa hình, khiến người ngắm không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên và sự kỳ công của những con người đã tạo nên con đường. Mỗi tầng đường là một góc nhìn khác. Từ những đoạn cao, núi rừng mở ra mênh mông; từ những khúc cua, con đường lại thu mình, ôm lấy sườn núi. Sự chuyển đổi liên tục giữa gần và xa, giữa đường nét uốn lượn và không gian rộng lớn tạo nên sức hấp dẫn riêng của Khau Cốc Chà.

Đèo Khau Cốc Chà hùng vĩ với những khúc cua tay áo uốn lượn giữa núi rừng.

Anh Bế Văn Quân, người tham gia hành trình, chia sẻ: Tôi đã nhiều lần đi qua đèo Khau Cốc Chà, nhưng lần nào cũng không khỏi ấn tượng trước vẻ đẹp hùng vĩ, kỳ thú của cung đèo. Những tầng đường uốn lượn, những khúc cua tay áo nối tiếp nhau giữa núi rừng tạo nên cảnh sắc rất đặc biệt. Mỗi lần đi qua, tôi lại có cảm giác như được khám phá một vẻ đẹp mới của quê hương mình. Được cùng mọi người tham gia hành trình, mang sắc cờ Tổ quốc chinh phục cung đèo, tôi càng thêm tự hào về quê hương Cao Bằng.

Trong hành trình “Sắc cờ non nước”, vẻ đẹp ấy càng trở nên nổi bật khi đoàn xe mang sắc đỏ cờ Tổ quốc cùng chinh phục cung đèo. Những lá cờ tung bay giữa trời xanh, những chiếc xe nối nhau qua từng khúc cua, tạo nên bức tranh sống động của con người và thiên nhiên. Ở đó, cảnh sắc không chỉ để ngắm nhìn, mà còn trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc tự hào, nơi mỗi người cảm nhận rõ hơn tình yêu dành cho quê hương, đất nước. Hai cung đèo với những nét đẹp riêng, một mềm mại, duyên dáng, một hùng vĩ, kỳ thú, đã tạo nên hành trình trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng vẻ đẹp của Cao Bằng không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở những giá trị văn hóa được gìn giữ phía sau mỗi cung đường.

Sắc màu văn hóa, nối những tấm lòng

Người dân địa phương nồng nhiệt chào đón đoàn tham gia hành trình “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà”.

Tại điểm dừng chân ở xã Xuân Trường, không gian văn hóa các dân tộc mở ra sắc màu khác của hành trình. Nếu hai cung đèo mang đến cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên, thì không gian văn hóa giúp du khách hiểu hơn về đời sống, phong tục và tâm hồn của những con người đã gắn bó với núi rừng nơi đây. Bước vào không gian sinh hoạt gia đình, những vật dụng quen thuộc gợi lên cuộc sống cần cù, tự lực của đồng bào trên vùng núi cao. Nổi bật giữa các hiện vật là chiếc cối xay ngô bằng đá, vật dụng từng gắn bó với bao thế hệ người vùng cao.

Trong không gian ấy, anh Chảo Sềnh Vần, xóm Xà Phìn, xã Xuân Trường, trực tiếp giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Từ trang phục, vật dụng sinh hoạt đến món ăn, phong tục, mỗi câu chuyện được anh chia sẻ đều gắn với đời sống thường ngày của đồng bào. Anh Vần cho biết: Việc giới thiệu văn hóa các dân tộc trong khuôn khổ hành trình là dịp để bà con quảng bá những giá trị truyền thống, giúp du khách hiểu hơn về phong tục, tập quán và cuộc sống của người dân vùng cao. Qua đó, thế hệ trẻ thêm ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội để văn hóa địa phương trở thành một phần hấp dẫn trong các sản phẩm du lịch cộng đồng.

Tiếng khèn, tiếng sáo, những điệu múa dân gian và lời ca truyền thống tiếp tục làm cho không gian văn hóa thêm rộn ràng. Trong khoảnh khắc giao lưu, khoảng cách giữa người dân và du khách dường như được thu hẹp. Người đến từ phương xa có thể không hiểu hết từng phong tục, từng câu chuyện, nhưng mỗi người đều cảm nhận được sự ấm áp trong cách người dân đón tiếp và chia sẻ.

Anh Chảo Sềnh Vần (người cầm sách đọc) xóm Xà Phìn, xã Xuân Trường giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tại không gian văn hóa.

Điều đọng lại sau hành trình không chỉ là những bức ảnh đẹp bên Nà Tềnh hay Khau Cốc Chà. Đó còn là cảm giác hạnh phúc được gặp gỡ, được sẻ chia và cùng nhau làm một việc có ý nghĩa cho quê hương. Với 5 xã Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường, chương trình là dịp thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương trong quảng bá cảnh quan, văn hóa và tiềm năng du lịch. Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, càng góp phần khơi dậy ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Yên Hoàng Trung Dũng, nhấn mạnh: Thông qua hành trình, 5 xã mong muốn tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, tạo sự gắn bó giữa các địa phương. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người Cao Bằng. Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành để xây dựng những tour du lịch trải nghiệm, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh nói chung và 5 xã nói riêng.

Những cung đèo vốn đã có sức hấp dẫn riêng nay được đặt trong một hành trình rộng hơn, kết nối với các điểm đến lịch sử, văn hóa, sinh thái và trải nghiệm cộng đồng. Từ đó, du lịch không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, chụp ảnh, mà có thể mở ra những trải nghiệm sâu hơn về đời sống bản địa, về con người và những câu chuyện của vùng đất. Để những cung đường thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, phát triển du lịch cần đi cùng bảo vệ cảnh quan, bảo đảm an toàn, giữ gìn bản sắc và tạo cơ hội để người dân trực tiếp tham gia, hưởng lợi. Một cung đèo đẹp có thể khiến du khách dừng chân, nhưng chính văn hóa, con người và sự chân thành mới là điều khiến họ muốn ở lại lâu hơn, muốn quay trở lại.