Từ một ngọn lửa âm thầm đến sức mạnh xây dựng Đảng từ cơ sở

Cô giáo Nguyễn Thị Nga đang hướng dẫn, khích lệ học sinh phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong học tập.

Điều làm nên ý nghĩa câu chuyện về cô Nga không chỉ là những thành tích học sinh đạt được hay danh hiệu thi đua của một nhà giáo. Đó còn là nghị lực của một người phụ nữ đi qua mất mát mà vẫn vững vàng trước trách nhiệm; là tấm lòng của người thầy kiên trì trao cơ hội để học sinh tiến bộ; là cách một đảng viên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào những hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống.

Gieo mầm thiện lương

Sinh ra trong một gia đình nông nghiệp đông con, tuổi thơ của cô giáo Nguyễn Thị Nga gắn với những nhọc nhằn của cuộc sống và những di chứng chiến tranh mà cha mẹ phải mang theo sau những năm tháng bom đạn. Gia đình khó khăn, năm anh chị em đều cần được nuôi dưỡng, học hành; là con út, cô sớm hiểu rằng con đường đi đến tri thức không chỉ cần ước mơ mà còn đòi hỏi sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng.

Khi cuộc sống gia đình và sự nghiệp đang dần ổn định, một biến cố bất ngờ ập đến: chồng cô qua đời vì tai nạn giao thông, để lại hai con nhỏ và người mẹ già đã ngoài 90 tuổi. Mái ấm đang yên bình bỗng khuyết đi một trụ cột. Cô Nga mất đi người bạn đời, hai con mất cha, còn người mẹ già phải chịu nỗi đau quá lớn khi người con duy nhất ra đi trước mình. Mỗi người trong gia đình mang một nỗi đau riêng, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn với những trách nhiệm không thể trì hoãn. Cô vừa phải gượng dậy sau mất mát, vừa tiếp tục công việc giảng dạy, nuôi dạy hai con và chăm sóc người mẹ chồng già yếu. Phía trước cô không chỉ là nỗi trống vắng của một mái nhà thiếu người chồng, người cha, mà còn là những tháng ngày chật vật để giữ cho gia đình đứng vững.

Để nuôi hai con khôn lớn, chăm sóc mẹ già và duy trì cuộc sống, ngoài giờ lên lớp, cô Nga nhận làm đủ công việc có thể kiếm thêm thu nhập. Khi thì rửa bát thuê, lau nhà thuê; lúc trông trẻ, dạy gia sư; khi lại đi giao hàng, tranh thủ thời gian rảnh nhận hoa về nhà làm. Công việc nào có thể giúp gia đình vơi bớt khó khăn, cô đều sẵn lòng đón nhận. Sau những giờ đứng lớp, người giáo viên ấy lại tất bật với những công việc mưu sinh, chắt chiu từng khoản thu nhập để lo cho các con và thuốc men cho mẹ già.

Hơn mười năm trôi qua, những tháng ngày bươn chải ấy rồi cũng dần kết trái. Bằng sức lao động và sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô từng bước ổn định cuộc sống, xây dựng được ngôi nhà của riêng mình; hai con ngày càng trưởng thành, chăm ngoan và đạt kết quả tốt trong học tập. Con trai lớn thi đỗ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; con gái út là học sinh giỏi xuất sắc của Trường THCS Lý Tự Trọng. Đó là những kết quả đáng quý sau bao tháng ngày người mẹ âm thầm hy sinh, chắt chiu từng cơ hội để vun đắp tương lai cho các con. Ngôi nhà hôm nay không chỉ là thành quả của những năm tháng lao động bền bỉ, mà còn là dấu mốc của một hành trình vượt khó. Sự trưởng thành của hai con, cuộc sống từng bước ổn định và tình cảm mẹ chồng nàng dâu dần được vun đắp là những điều có ý nghĩa đặc biệt đối với người phụ nữ đã trải qua quá nhiều mất mát. Những kết quả ấy không thể xóa đi những tháng ngày gian khó, nhưng cho thấy sự kiên trì và tình thương đã giúp cô từng bước vượt qua nghịch cảnh, gìn giữ gia đình và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Nga vui hoạt Tết trung thu cùng các con học sinh lớp 6A5.

Điều đáng trân trọng ở cô Nga không chỉ là khả năng vượt qua nghịch cảnh, mà còn là cách cô lựa chọn sống sau những mất mát. Những vất vả riêng tư không khiến cô buông lơi trách nhiệm nghề nghiệp; trái lại, cô vẫn bền bỉ với bục giảng, tận tâm với học sinh và có ý thức vun đắp những giá trị tốt đẹp trong công việc cũng như cuộc sống. Với cô giáo Nguyễn Thị Nga, hành trình giúp em Vũ Mai Phương tiến bộ trong năm học 2025 2026 là một câu chuyện đẹp về tình thương và trách nhiệm của người thầy.

Mai Phương là một học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Cha em mất sớm, mẹ phải đi làm ăn xa để nuôi hai con ăn học, vì thế không có nhiều thời gian trực tiếp chăm sóc, dạy bảo các con. Thiếu đi sự đồng hành thường xuyên của cha mẹ, Phương trở nên ít nói, chưa hòa đồng với bạn bè, có biểu hiện bướng bỉnh và thường xuyên nghỉ học. Biết hoàn cảnh của học trò, cô đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, kiên trì hỏi han, động viên, lắng nghe những tâm sự của em, đồng thời phối hợp với gia đình để từng bước tháo gỡ khó khăn. Từ chuyện học tập đến những vướng mắc trong cuộc sống, cô đều dành cho Phương sự quan tâm và chỉ bảo ân cần.

Sự kiên trì của cô Nga đã góp phần tạo nên một môi trường để em có thể thay đổi. Từ một cô bé ít nói, khó hòa đồng, em dần ngoan ngoãn hơn, chăm học hơn, giao tiếp lưu loát hơn, tự tin hơn và biết chia sẻ với mọi người. Những điều tưởng như bình thường ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt, bởi sự tiến bộ không chỉ thể hiện trong học tập mà còn ở cách một học sinh dần tìm được vị trí của mình trong tập thể, biết tin vào bản thân và chủ động hơn trước cuộc sống.

Cuối năm học, phần thưởng dành cho học sinh tiến bộ mà cô Nga trao cho Phương không chỉ là sự ghi nhận những cố gắng đã qua. Đằng sau phần thưởng ấy là cả một quá trình kiên nhẫn đồng hành, là sự khích lệ dành cho những bước tiến dù nhỏ nhưng đáng quý. Với một học trò từng gặp nhiều khó khăn trong học tập và hòa nhập, được công nhận vì sự tiến bộ của mình cũng có nghĩa là em hiểu rằng những nỗ lực của bản thân đã được ghi nhận và trân trọng.

Gặt mùa quả ngọt

Với cô giáo Nguyễn Thị Nga, lòng yêu nghề không chỉ được đo bằng những giờ lên lớp tận tụy, mà còn bằng sự trưởng thành của học trò và những giá trị cô góp phần tạo dựng cho tập thể. Là giáo viên Sinh học Hóa học thuộc tổ Khoa học tổng hợp, cô luôn tìm cách đưa kiến thức đến gần hơn với học sinh, khơi gợi niềm say mê khám phá, khuyến khích các em chủ động tư duy và vận dụng điều đã học vào thực tiễn. Đằng sau mỗi kết quả là quá trình hướng dẫn, động viên và đồng hành; bởi cô hiểu rằng, để một học sinh tự tin bước tới thành công, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải kiên nhẫn khơi dậy tiềm năng trong mỗi em.

Năm học 2025 2026, những nỗ lực ấy được ghi dấu qua thành tích của các học sinh do cô hướng dẫn. Hai em Vũ Minh Thái (lớp 9A2) và Vũ Quỳnh Trang (lớp 8A2) cùng đạt giải Nhì cấp phường tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên. Tại kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh, em Vũ Minh Thái (lớp 9A2) và em Vũ Ngọc Ánh (lớp 9A1) cùng đạt giải Ba. Đặc biệt, em Trần Vũ Xuân trúng tuyển vào lớp chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Mỗi kết quả là một dấu mốc trên hành trình học tập của học sinh, đồng thời phản ánh sự gặp gỡ giữa nỗ lực của các em, sự đồng hành của gia đình và quá trình hướng dẫn tận tâm của người giáo viên.

Đằng sau những giải thưởng ấy không chỉ là kiến thức được bồi đắp, mà còn là niềm tin được nuôi dưỡng. Một học sinh đạt giải trong cuộc thi sáng tạo là thêm một cơ hội để tư duy khoa học được thử thách và phát huy; một học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc; một cánh cửa trường chuyên mở ra là dấu mốc đáng nhớ trên chặng đường trưởng thành. Những thành tích ấy không thể quy về nỗ lực của riêng người thầy, nhưng cũng không thể tách rời vai trò của người trực tiếp hướng dẫn, khơi gợi và tiếp sức cho học trò. Cô Nga đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025 2026; sự ghi nhận ấy càng có ý nghĩa khi đặt bên cạnh những kết quả cụ thể mà học sinh đạt được.

Dấu ấn của cô Nga không chỉ hiện diện trong thành tích học tập. Khi đồng nghiệp cần hỗ trợ ứng dụng công nghệ, sử dụng giáo án số, cô sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tận tình, kể cả với những thầy cô còn gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận công nghệ. Cô hiểu rằng, tri thức chỉ thực sự phát huy giá trị khi được trao đi; một người có thể làm tốt phần việc của mình, nhưng một tập thể chỉ có thể tiến xa khi các thành viên biết hỗ trợ và cùng nhau tiến bộ. Bởi vậy, tinh thần tiên phong ở cô không nằm ở việc làm trước để được ghi nhận, mà ở sự chủ động mở đường, sẵn lòng sẻ chia để đồng nghiệp thêm tự tin và công việc chung đạt hiệu quả tốt hơn.

Trách nhiệm ấy còn được thể hiện trong những công việc ít khi trở thành điểm nhấn của các bản tổng kết. Với nhiệm vụ thư ký Hội đồng sư phạm và thành viên Ban đạo đức nhà trường, cô luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với hoạt động chung. Có những buổi sáng, cô đến trường sớm, đứng ở cổng hướng dẫn học sinh, hỗ trợ các em khi giáo viên chủ nhiệm chưa có mặt. Không phải việc lớn lao, cũng chẳng phải thành tích dễ đong đếm, nhưng chính những hành động tự giác ấy cho thấy một phẩm chất đáng quý: không thờ ơ trước việc cần làm, không đứng ngoài khi học sinh cần giúp đỡ, không xem công việc chung là trách nhiệm của riêng ai.

Những đóng góp của cô Nga cũng được ghi nhận từ góc nhìn của người đứng đầu nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với nghề, tinh thần chủ động đổi mới phương pháp dạy học và sự sẵn lòng hỗ trợ đồng nghiệp của cô. Theo Hiệu trưởng, những đóng góp ấy góp phần xây dựng môi trường chuyên môn đoàn kết, hợp tác và cùng tiến bộ. Lời nhận xét ấy không chỉ khẳng định những nỗ lực của một giáo viên, mà còn gợi mở một yêu cầu thiết thực đối với người đảng viên trong trường học: hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là cần thiết, nhưng biết tạo thêm giá trị cho đồng nghiệp, học sinh và tập thể mới làm nên sức lan tỏa của tinh thần nêu gương.

Từ những thành tích của học sinh đến những công việc âm thầm vì tập thể, có thể nhận ra một mạch xuyên suốt trong cách làm việc của cô Nga: lấy trách nhiệm làm điểm tựa, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo và lấy sự tiến bộ của người khác làm niềm vui nghề nghiệp. Đó cũng là cách người đảng viên đưa tinh thần tiên phong ra khỏi những lời nói mang tính cam kết, để hiện diện trong từng giờ dạy, từng sự sẻ chia và từng việc làm cụ thể. Một tấm gương không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao; đôi khi, sức thuyết phục bền lâu nhất lại được tạo nên từ những kết quả có thật, những con người có thật và một quá trình cống hiến lặng lẽ nhưng không ngừng nghỉ.

Đối với cô giáo Nguyễn Thị Nga, tinh thần ấy hiện diện qua từng giờ lên lớp được chuẩn bị nghiêm túc, sự kiên trì với học sinh còn hạn chế, sự sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp và ý thức tự giác trước công việc chung. Không phải việc nào cũng tạo nên thành tích nổi bật; không phải đóng góp nào cũng được ghi tên trong báo cáo. Nhưng chính sự bền bỉ trong những điều bình dị ấy làm nên chiều sâu của trách nhiệm, tạo nên sự thống nhất giữa lời nói và hành động, giữa phẩm chất người đảng viên và hiệu quả công việc. Khi học sinh được quan tâm, đồng nghiệp nhận được sự hỗ trợ, tập thể có thêm một người sẵn sàng gánh vác việc chung, giá trị nêu gương đã vượt khỏi phạm vi nhận thức để trở thành điều có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày.

Cô giáo Nguyễn Thị Nga trao quà cho các con học sinh lớp 6A5 nhân dịp năm học mới 2026-2027.

Giá trị của một người thầy, người đảng viên được bộc lộ từ những việc tưởng chừng rất nhỏ. Những việc làm ấy có thể không dễ đo đếm bằng con số, nhưng đã góp phần tạo nên một môi trường giáo dục có trách nhiệm, nhân văn và giàu tinh thần sẻ chia. Khi sự nêu gương không dừng ở yêu cầu mà trở thành nếp sống, khi những việc tốt được ghi nhận đúng mức và lan tỏa bằng sự chân thành, xây dựng Đảng về đạo đức sẽ có nền tảng vững chắc từ chính đời sống cơ sở. Và từ những việc làm bình dị như thế, niềm tin được bồi đắp từng ngày lặng lẽ nhưng bền lâu.

Cô giáo Trần Thị Minh Nguyệt Tổ trưởng tổ Khoa học tổng hợp đánh giá cô giáo Nguyễn Thị Nga là người có năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tâm với học sinh, tích cực tham gia công việc chung và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Điều trân trọng ở cô Nga không chỉ là những kết quả chuyên môn hay danh hiệu thi đua, mà còn là sự tận tụy, lòng nhân ái và trách nhiệm được thể hiện trong cả những công việc thầm lặng hằng ngày. Cô Nga thực sự là một đảng viên gương mẫu, một giáo viên có tâm, có tầm, được đồng nghiệp tin yêu, quý trọng.

Lời nhận xét từ người đồng hành trong công việc chuyên môn đem đến một góc nhìn có ý nghĩa: phẩm chất của người đảng viên không chỉ được nhận diện qua những nhiệm vụ đã hoàn thành, mà còn qua cách họ làm việc cùng tập thể, chia sẻ kinh nghiệm và góp sức để người khác tiến bộ. Một người giáo viên biết hướng dẫn đồng nghiệp sử dụng công nghệ, một người chủ nhiệm kiên trì nâng đỡ học sinh gặp khó khăn, một đảng viên sẵn lòng nhận phần việc chung mỗi việc làm có thể không lớn, nhưng khi được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự bền bỉ, chúng sẽ góp phần hình thành văn hóa đoàn kết, tận tâm và cùng phát triển trong nhà trường.

Năm 2026, trước yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đưa nghị quyết vào cuộc sống, chi bộ trường học cần được nhìn nhận qua khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tấm gương của cô Nguyễn Thị Nga đã trở thành động lực cho sự tiến bộ chung.

Ở Trường THCS Lý Tự Trọng và trong cộng đồng nơi cô sinh sống, ngọn lửa ấy được gìn giữ qua từng bài giảng, qua sự nhẫn nại dành cho học trò, qua bàn tay đưa ra giúp đồng nghiệp, qua những lần gõ cửa từng gia đình để động viên con trẻ tiếp tục đến trường, qua sự sẻ chia với những người đang gặp khó khăn và những nỗ lực hàn gắn tình làng nghĩa xóm. Chính những điều bình dị, được thực hiện bằng trách nhiệm, sự chân thành và tình thương, đã làm nên giá trị của một người đảng viên trong đời sống thường ngày.

Khi mỗi đảng viên là một ngọn lửa của trách nhiệm, mỗi chi bộ là một điểm tựa của đoàn kết và mỗi việc làm vì nhân dân đều xuất phát từ sự chân thành, niềm tin của nhân dân sẽ có thêm cơ sở vững chắc để được bồi đắp. Bởi xây dựng Đảng từ cơ sở không bắt đầu từ những điều xa xôi, mà bắt đầu từ chính cách mỗi đảng viên sống, làm việc, sẻ chia và phụng sự nhân dân lặng lẽ mỗi ngày, nhưng bền bỉ tạo nên sức mạnh lâu dài.