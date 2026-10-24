Từ một kỳ sinh hoạt chi bộ đến những cách làm mới ở Vietcombank Sở giao dịch

Từ thao tác trên điện thoại đến nền nếp sinh hoạt chi bộ

Trước một buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ 7, đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương hướng dẫn đồng chí Hải Yến - một đảng viên trẻ, cách mở tài liệu trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử iCPV-Book và thực hiện điểm danh trực tuyến khi cuộc họp bắt đầu.

Dù quen sử dụng điện thoại thông minh, với một ứng dụng phục vụ công tác Đảng, không phải ai cũng thành thạo ngay từ đầu. Trong chi bộ, người biết hướng dẫn người chưa quen, cùng nhau thực hiện. Tài liệu cũng không còn chờ đến khi đảng viên có mặt tại cuộc họp mới được phát.

Theo phân công của bí thư chi bộ, chi ủy viên chủ động đăng tải nội dung lên ứng dụng để các đảng viên nghiên cứu trước. Nhờ chuẩn bị từ sớm, khi bước vào sinh hoạt, các đồng chí đã nắm được những vấn đề chính, dành nhiều thời gian hơn cho trao đổi, thảo luận. Cách làm này được bí thư chi bộ đánh giá cao.

Từ năm 2024, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã triển khai Sổ tay đảng viên điện tử đến toàn thể đảng viên. Quy định số 339-QĐ/TW ngày 10/7/2025 của Ban Bí thư tiếp tục xác định vai trò của ứng dụng trong cung cấp tài liệu, hỗ trợ học tập nghị quyết, tăng cường trao đổi giữa cấp ủy với đảng viên và phục vụ công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ, từ gửi giấy mời, tài liệu đến điểm danh.

Tại Chi bộ 7, ứng dụng không chỉ dừng ở việc cài đặt, sử dụng mà từng bước trở thành một phần trong quy trình làm việc chung. Tuy nhiên, đổi mới sinh hoạt chi bộ không đơn thuần là thay tài liệu giấy bằng tài liệu điện tử.

Điều quan trọng là cấp ủy lựa chọn đúng vấn đề cần bàn, bí thư điều hành để đảng viên phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ sau mỗi kỳ sinh hoạt.

Công nghệ giúp giảm bớt những khâu thủ công, nhưng chất lượng cuộc họp vẫn phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi đảng viên.

Đảng viên chủ động tìm cách làm mới

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cụ thể hóa chủ trương này, Đảng ủy Vietcombank ban hành Nghị quyết số 2588-NQ/ĐU ngày 19/3/2025, tiếp đó là Kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 03/7/2025 về triển khai tuyên truyền văn hóa số. Tại Vietcombank Sở giao dịch, tinh thần đổi mới đã được khơi dậy từ những hoạt động cụ thể, gắn với thực tiễn công tác Đảng.

Ngày 6/8/2022, trong chương trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, 15 chi bộ chia thành 8 đội tham gia Hội thi “Chuyển đổi số - Nền tảng để vươn xa”. Thông qua các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chuyển tải bằng những hình thức gần gũi, sáng tạo. Đội 6, gồm Chi bộ 7 và Chi bộ 9, giành giải Nhất.

Giá trị của hoạt động không chỉ nằm ở kết quả hội thi mà còn ở cách tiếp cận: chuyển đổi số được truyền tải bằng chính tiếng nói và trải nghiệm của cán bộ, đảng viên, qua đó khơi dậy tinh thần chủ động đổi mới trong toàn đơn vị, thay vì xem đây là nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ.

Đến năm 2025, tại Hội thi “Cấp ủy chi bộ giỏi”, Đảng bộ tiếp tục thí điểm phần mềm do chính đơn vị xây dựng để thực hiện bốc thăm, tổng hợp và chấm điểm. Tổ ra đề và Tổ viết phần mềm được Đảng ủy tặng giấy khen. Từ một công cụ phục vụ hội thi, cách làm này cho thấy cán bộ làm công tác Đảng hoàn toàn có thể chủ động ứng dụng công nghệ để giải quyết những công việc cụ thể của mình.

Tinh thần ấy tiếp tục được phát huy tại Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên sáng tạo” ngày 2/8/2026, hoạt động sinh hoạt Đảng thường niên của toàn Đảng bộ. Sáu đội thi đến từ 15 chi bộ và 6 chi đoàn xây dựng sản phẩm truyền thông số, kết hợp thuyết trình và sân khấu hóa.

Từ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến nhiệm vụ kinh doanh và chuyển đổi số, những nội dung vốn có nhiều khái niệm được thể hiện qua các sản phẩm do chính cán bộ, đảng viên thực hiện. Hội thi cũng khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I trong hoạt động tuyên truyền.

Dù được thể hiện bằng hình thức nào, một sản phẩm có hình ảnh bắt mắt chưa chắc đã là sản phẩm tuyên truyền hiệu quả. Điều cốt lõi là người trình bày phải hiểu đúng chủ trương, biết liên hệ với nhiệm vụ thực tế và chuyển tải nội dung sao cho đồng nghiệp dễ hiểu, dễ nhớ, có thể vận dụng vào công việc.

Từ các hội thi cấp Đảng bộ đến những thao tác nhỏ trong từng chi bộ, điểm chung là tinh thần chia sẻ và cùng tiến bộ. Người có kinh nghiệm sẵn sàng hướng dẫn, người chưa thành thạo chủ động học hỏi. Đổi mới vì thế không chỉ được tạo nên từ những hoạt động quy mô lớn mà còn bắt đầu từ sự hỗ trợ thiết thực giữa các đảng viên trong công việc hằng ngày.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên BCH Đảng bộ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương; đồng chí Đinh Thị Thái - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank chụp ảnh cùng Ban Giám đốc Viecombank Sở giao dịch tại Hội thi.

Đổi mới công tác Đảng gắn với trách nhiệm phục vụ người dân

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng hướng tới mục tiêu thiết thực hơn: nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị. Năm 2025, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển khách hàng và quản trị nội bộ.

Tính đến tháng 7/2025, hơn 90% giao dịch của khách hàng cá nhân tại chi nhánh được thực hiện qua các kênh điện tử; hơn 80% cán bộ, nhân viên được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số và an ninh mạng. Những con số này cho thấy quá trình chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong nội bộ ngân hàng mà còn tác động trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng.

Khi ngày càng nhiều người dân lựa chọn giao dịch trực tuyến, trách nhiệm nêu gương của đảng viên được thể hiện qua việc làm chủ công nghệ, tuân thủ quy định về an toàn thông tin và tận tình hỗ trợ những khách hàng chưa quen với các phương thức giao dịch mới.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu của chi nhánh là hệ thống xếp hàng thông minh SmartQueue, được đưa vào vận hành tại 640 điểm giao dịch của Vietcombank từ tháng 6/2024. Năm 2025, các phòng, ban của chi nhánh tiếp tục gửi tới Hội đồng Khoa học 40 sáng kiến thuộc các lĩnh vực chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, quản trị vận hành, cải thiện trải nghiệm khách hàng và quản lý rủi ro.

Tại lễ bảo vệ sáng kiến ngày 15/10/2025, đồng chí Lê Việt Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Vietcombank Sở giao dịch, nhấn mạnh: “Mỗi sáng kiến, dù nhỏ, đều là một viên gạch góp phần xây dựng nền tảng tri thức, sự phát triển bền vững...”. Việc khuyến khích cán bộ, nhân viên đề xuất và ứng dụng sáng kiến cũng là một cách cụ thể hóa tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại chi nhánh.

Ngày 18/11/2025, Vietcombank Sở giao dịch phối hợp với cơ quan thuế thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, trong bối cảnh chủ trương xóa bỏ thuế khoán chậm nhất trong năm 2026 được đặt ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tại đây, cán bộ ngân hàng hướng dẫn các hộ kinh doanh mở tài khoản, liên kết với ứng dụng eTax Mobile và quản lý dòng tiền. Với những người vốn quen ghi chép sổ sách giấy, sử dụng tiền mặt, việc tiếp cận công cụ số có thể cần nhiều lần hướng dẫn. Bởi vậy, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi công nghệ đi cùng sự kiên nhẫn, đồng hành và hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank, Lãnh đạo Cục Thuế TP Hà Nội và Vietcombank chi nhánh Sở giao dịch tại buổi tập huấn của Cục thuế thành phố Hà Nội.

Sáu tháng đầu năm 2026, chi nhánh được tặng giấy khen là đơn vị tiêu biểu về phát triển khách hàng bán lẻ và hộ kinh doanh. Tại Hội nghị sơ kết toàn hệ thống ngày 10/7/2026, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch là một trong ba đảng bộ được vinh danh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2025. Đảng bộ cũng duy trì thành tích 12 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả này phản ánh nỗ lực của tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chuyên môn, trong đó chuyển đổi số là một hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ khách hàng.

Giữ kỷ cương trên môi trường số

Chuyển đổi số phải đi cùng kỷ cương, nguyên tắc và trách nhiệm. Tài liệu được gửi nhanh hơn vẫn phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng phạm vi tiếp cận. Điểm danh trực tuyến giúp đơn giản hóa khâu ghi nhận nhưng không thay thế ý thức tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ xây dựng sản phẩm tuyên truyền, song người sử dụng vẫn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, văn bản và dữ kiện được đưa ra.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngày 19/7/2026, đồng chí Đặng Kiên Định, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, đồng thời thẳng thắn phân tích nguyên nhân để đề ra giải pháp phù hợp với thực tiễn chi nhánh. Tinh thần cầu thị ấy cũng là yêu cầu cần thiết trong quá trình chuyển đổi số: duy trì những cách làm hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những khâu còn bất cập và lắng nghe ý kiến từ chính những người trực tiếp sử dụng.

Một cuộc họp khẩn trương, đúng trọng tâm mới chỉ là bước khởi đầu. Hiệu quả thực sự nằm ở những nội dung đã thống nhất được triển khai như thế nào tại bàn làm việc, quầy giao dịch và trong từng hoạt động phục vụ khách hàng.

Vì thế, chuyển đổi số trong công tác Đảng không chỉ được đo bằng số lượng tài liệu trên ứng dụng hay những thao tác thực hiện qua điện thoại, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong phương pháp làm việc và ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên. Đó là sự chuẩn bị nghiêm túc trước mỗi kỳ sinh hoạt, tinh thần chủ động sau mỗi cuộc họp và sẵn sàng hỗ trợ đồng chí, đồng nghiệp khi cần thiết.

Khi những việc làm ấy trở thành nền nếp, chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu hay yêu cầu mang tính hình thức. Nghị quyết được cụ thể hóa bằng hành động, công tác Đảng gắn chặt hơn với nhiệm vụ chuyên môn và mỗi thay đổi trong nội bộ đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.