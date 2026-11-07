Từ một concert đến câu chuyện dài của văn hóa

Sắc đỏ cờ Tổ quốc phủ kín khán đài, không khí náo nức lan tỏa từ sân vận động đến hàng triệu khán giả qua sóng truyền hình. Sức hút của chương trình không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở những giá trị văn hóa được gửi gắm.

Khán giả nhiệt tình cổ vũ chương trình. Ảnh: BTC

Trong khi thị trường giải trí liên tục xuất hiện những xu hướng mới, “Nối vòng tay lớn” cho thấy sức hấp dẫn riêng của những chương trình khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước. Qua ngôn ngữ âm nhạc, những câu chuyện về nguồn cội, sự hy sinh, tinh thần đoàn kết và khát vọng dân tộc được chuyển tải gần gũi, giàu cảm xúc, tạo nên sự cộng hưởng giữa những người tham dự.

Chương trình gồm ba chương nghệ thuật, kết hợp âm nhạc giao hưởng, nhạc đương đại, nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu hiện đại. Cách tiếp cận này cho thấy những giá trị truyền thống hoàn toàn có thể tìm được đời sống mới khi được làm mới bằng tư duy sáng tạo và ngôn ngữ nghệ thuật phù hợp với công chúng hôm nay.

Đây cũng là hướng đi giàu tiềm năng cho công nghiệp văn hóa. Không chỉ tạo ra sản phẩm giải trí, những chương trình nghệ thuật như “Nối vòng tay lớn” còn góp phần chuyển hóa giá trị lịch sử, văn hóa thành sản phẩm sáng tạo có sức lan tỏa, khả năng tiếp cận đông đảo công chúng và tạo dấu ấn riêng cho thị trường biểu diễn Việt Nam.

Chương trình diễn ra hoành tráng, thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, một sự kiện thu hút đông đảo khán giả mới chỉ là điểm khởi đầu. Làm thế nào để sức nóng ấy không dừng lại trong một đêm diễn mà tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn hóa? Điều đó đòi hỏi sự đầu tư lâu dài về nội dung, chất lượng nghệ thuật, đội ngũ sáng tạo và phương thức tiếp cận công chúng. Cần có thêm những chương trình định kỳ, gắn với lịch sử, văn hóa và bản sắc từng vùng đất, đồng thời khai thác hiệu quả nền tảng số để những giai điệu đẹp vượt ra ngoài không gian sân khấu.

Khi tình yêu nước được khơi dậy bằng những trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn, giá trị truyền thống sẽ không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa, trở thành nguồn sáng tạo bền vững của công nghiệp văn hóa, mang đến những giá trị to lớn khác cho cộng đồng.