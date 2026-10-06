Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Ngày 4/10, trái tim, lá gan, hai quả thận và hai giác mạc được lấy và chuyển đến các bệnh viện ở cả ba miền, mở ra cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép.

Cuộc cấp cứu bắt đầu lúc 0h23

Khoảng 0h23 ngày 1/10, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E tiếp nhận một người bệnh bị đuối nước trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng thở, không bắt được mạch.

Ngay lập tức, quy trình "báo động đỏ" toàn viện được kích hoạt. Các bác sĩ tiến hành hồi sức ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực, sử dụng thuốc trợ tim và sốc điện chuyển nhịp. Sau những nỗ lực khẩn trương, tim người bệnh đập trở lại.

Tuy nhiên, khoảng thời gian thiếu oxy trước đó đã gây tổn thương nghiêm trọng cho nhiều cơ quan. Bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với sự tham gia của các bác sĩ Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh cùng các chuyên gia đầu ngành như GS.TS Nguyễn Quốc Kính, Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam; GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, cùng nhiều chuyên gia khác.

Các biện pháp hồi sức tích cực được triển khai, trong đó có VA-ECMO, lọc máu liên tục và hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm hỗ trợ tuần hoàn, các cơ quan và bảo vệ não.

Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Lê Thị Thương, Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, dù tim đã đập trở lại, tuần hoàn của người bệnh vẫn suy giảm nghiêm trọng, kèm tổn thương đa cơ quan. Hệ thống VA-ECMO được chỉ định khẩn cấp nhằm duy trì tuần hoàn và tưới máu cho các cơ quan quan trọng.

Việc hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO giúp duy trì dòng máu đến các cơ quan như tim, gan, thận trong giai đoạn người bệnh suy tuần hoàn nặng. Nhờ đó, chức năng tim và thận của người bệnh từng bước được cải thiện, liều thuốc vận mạch được giảm xuống.

Tuy nhiên, tổn thương não và phổi do đuối nước, thiếu oxy quá nặng khiến tình trạng người bệnh tiếp tục diễn biến xấu và không thể hồi phục.

Khi gia đình quyết định thực hiện tâm nguyện hiến tạng

Các cuộc hội chẩn chuyên môn được tiến hành liên tục. Sau quá trình điều trị và đánh giá theo quy định chuyên môn, các chuyên gia xác định người bệnh đã rơi vào tình trạng chết não.

Ngày 2/10, sau khi được bệnh viện thông báo, tư vấn và giải thích về tình trạng của người bệnh, gia đình đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn nhưng cũng đầy nhân văn: đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân giúp những người bệnh khác có cơ hội được điều trị.

Theo gia đình, hiến tạng cũng là tâm nguyện của người bệnh khi còn sống. Anh từng mong muốn sau khi qua đời có thể hiến một phần cơ thể để cứu những người đang cần ghép.

Khi sự sống của người bệnh không thể tiếp tục, gia đình đã thay anh hoàn thành tâm nguyện ấy.

Các ê-kíp dành một phút trang nghiêm để tri ân và tiễn biệt người bệnh. Ảnh BVCC

Trong trường hợp người bệnh chết não hiến tạng, việc duy trì ổn định chức năng các cơ quan trước khi lấy tạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo ThS.BS Lê Thị Thương, kíp hồi sức phải theo dõi sát huyết động, khí máu, nhiệt độ cơ thể và nhiều chỉ số khác, đồng thời cân bằng giữa yêu cầu chống đông trong quá trình sử dụng ECMO với nguy cơ chảy máu.

Mục tiêu là duy trì tốt nhất chức năng các cơ quan, qua đó bảo đảm chất lượng tạng hiến và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ghép.

Những lá tạng được đưa đi trong ngày 4/10

Rạng sáng 4/10, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phối hợp với Ban lãnh đạo Bệnh viện E tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan ở ba miền để thống nhất phương án lấy, bảo quản và vận chuyển tạng.

Sau khi hoàn tất các bước xác định chết não và các thủ tục cần thiết, ca phẫu thuật lấy đa tạng được triển khai tại Bệnh viện E trong ngày 4/10.

Trước khi bước vào cuộc phẫu thuật, các ê-kíp dành một phút trang nghiêm để tri ân và tiễn biệt người bệnh.

Các kíp phẫu thuật từ nhiều bệnh viện phối hợp khẩn trương, bởi mỗi tạng sau khi được lấy đều phải được bảo quản và vận chuyển trong khoảng thời gian phù hợp để bảo đảm điều kiện cho người nhận.

Khoảng 10h13 ngày 4/10, trái tim được lấy ra và nhanh chóng vận chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để ghép cho một bệnh nhi suy tim nặng, đang phải thở máy và sử dụng ECMO tại đơn vị hồi sức tim.

Lá gan được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai quả thận được vận chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế. Hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương.

Như vậy, từ một người hiến tạng tại Hà Nội, các mô, tạng được đưa đến nhiều bệnh viện ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, tiếp tục hành trình đến với những người bệnh đang chờ đợi.

Một quyết định để sự sống được tiếp nối

Với gia đình, quyết định hiến tạng trong thời điểm mất mát không phải là điều dễ dàng. Nhưng đó cũng là cách họ thực hiện điều người thân đã mong muốn khi còn sống.

Một người không thể tiếp tục sự sống, nhưng những phần cơ thể được hiến tặng có thể mang đến cơ hội điều trị cho những người bệnh khác.

Từ một ca đuối nước xảy ra trong đêm 1/10, các bác sĩ Bệnh viện E đã nỗ lực hồi sức trong nhiều ngày. Đến ngày 4/10, khi không thể cứu được người bệnh do tổn thương não không hồi phục, một hành trình khác lại bắt đầu: Hành trình đưa những tạng hiến đến với những người đang chờ ghép.

Khoảng cách từ Hà Nội đến Huế hay TP.HCM có thể là hàng trăm, hàng nghìn kilomet, nhưng trong hành trình ấy, từng phút đều có ý nghĩa. Những lá tạng được lấy, bảo quản và vận chuyển khẩn trương mang theo một điều rất giản dị: Tâm nguyện của một người đã mất đang tiếp tục đem lại hy vọng sống cho những người khác.