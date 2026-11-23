Bồi đắp sức mạnh quốc gia từ sức khỏe nhân dân

Phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tối 21.11 tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây tròn 80 năm trong bài viết “Sức khỏe và thể dục”: “Dân cường thì quốc thịnh”. Lời dạy ấy của Người vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định sức khỏe của nhân dân là nền tảng của sức mạnh dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khai mạc

Tiếp nối tư tưởng lớn ấy, Phó Thủ tướng nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc coi sức khỏe và thể lực của nhân dân là nền tảng làm nên sức mạnh quốc gia; đồng thời yêu cầu chăm lo thực chất cho thể thao học đường và tập trung đầu tư mũi nhọn cho những tài năng đủ sức vươn tầm châu lục và thế giới.

Hai định hướng lớn ấy có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ cho nhau trong chiến lược phát triển thể thao Việt Nam. Bởi một nền thể thao thành tích cao muốn phát triển bền vững phải được xây dựng trên nền tảng phong trào thể thao quần chúng rộng khắp, trong đó thể thao học đường giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Từ những sân trường, những khu dân cư, nơi trẻ em được vui chơi, rèn luyện thể chất mỗi ngày, những mầm xanh tài năng của thể thao nước nhà cũng có cơ hội được phát hiện và vun đắp. Nhìn lại hành trình hơn 40 năm kể từ kỳ Đại hội đầu tiên năm 1985, nhiều thế hệ VĐV đã trưởng thành từ đấu trường này để trở thành những nhà vô địch khu vực, châu lục và thế giới. Nhưng trước khi bước lên bục vinh quang, không ít tài năng đã bắt đầu hành trình của mình từ những sân tập đơn sơ, từ phong trào thể thao cơ sở hay những cuộc tranh tài trong trường học.

Ở chiều ngược lại, thành công của các nhà vô địch cũng trở thành nguồn cảm hứng để nhiều trẻ em và người dân thêm yêu thích, lựa chọn thể thao như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ấy, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực, quỹ đất, mở rộng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho mọi người.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Bộ VHTTDL đặc biệt quan tâm, thông qua việc đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, phát động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Lễ khai mạc được tổ chức quy mô và hoành tráng bậc nhất trong các lần tổ chức Đại hội

Đại hội lần này càng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp cả nước phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Thể thao rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, rèn ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người, gắn kết xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn của dân tộc”. Một chiến thắng xứng đáng, một cái bắt tay trân trọng sau cuộc đấu hay một cử chỉ nâng đỡ đối thủ khi vấp ngã, đều góp phần làm nên vẻ đẹp của thể thao và tinh thần cao thượng của con người Việt Nam.

Đó cũng chính là những giá trị văn hóa mà thể thao góp phần bồi đắp, để từ việc rèn luyện sức khỏe đến hình thành nhân cách, lối sống, mỗi người dân đều có thể đóng góp vào sức mạnh chung của đất nước.

Đổi mới tư duy, hướng tới những đỉnh cao

Song hành với nhiệm vụ nâng cao sức khỏe nhân dân, một yêu cầu quan trọng được Phó Thủ tướng đặt ra tại lễ khai mạc Đại hội là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển thể thao thành tích cao. Ngành thể thao cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng nâng cao thành tích, tuyển chọn, bồi dưỡng những VĐV xuất sắc nhất hướng tới các đấu trường châu lục và quốc tế.

Với sự tham gia của 36 đoàn thể thao, đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn, Đại hội lần này chính là dịp để ngành Thể thao đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo, huấn luyện, hiệu quả đầu tư, đồng thời phát hiện những nhân tố triển vọng bổ sung cho các đội tuyển quốc gia.

Trong đó, thành tích của mỗi VĐV cần được nhìn nhận không chỉ qua màu huy chương, mà còn trong tương quan với trình độ khu vực, châu lục và thế giới. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để xác định những môn, nội dung và VĐV có khả năng cạnh tranh tại ASIAD, Olympic, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn, phù hợp.

Những đổi mới trong công tác tổ chức Đại hội lần này cũng đang tạo điều kiện để nâng cao chất lượng chuyên môn, đưa các cuộc tranh tài từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Theo ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách môn đấu kiếm thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đơn vị chủ nhà TP.HCM đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Hệ thống sàn đấu Allstar cùng các trang thiết bị chuyên môn, âm thanh, ánh sáng đều đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu ở trình độ cao.

Theo đánh giá của ông Đăng, dù là giải đấu trong nước, nhưng điều kiện tổ chức môn đấu kiếm tại Đại hội đã đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu của SEA Games.

Những nỗ lực, cố gắng ấy của TP.HCM cũng đã được Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương. Cùng với sự chuẩn bị của TP.HCM, việc Cục Thể dục thể thao Việt Nam chủ động phối hợp mời trọng tài quốc tế, tăng cường công tác phòng, chống doping, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành thi đấu cũng cho thấy những nỗ lực đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của Đại hội.

Đó là những bước đi thiết thực để từ sân chơi lớn nhất trong nước, các VĐV được chuẩn bị tốt hơn về chuyên môn, bản lĩnh và tâm thế khi bước ra đấu trường quốc tế.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X rồi sẽ khép lại, nhưng điều được kỳ vọng là từ khí thế của Đại hội, sẽ có thêm nhiều tài năng trẻ trưởng thành, sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia; có thêm hàng triệu người dân, đặc biệt là trẻ em, được truyền cảm hứng để hăng hái rèn luyện thân thể.

Để từ mỗi sân trường, mỗi khu dân cư đến những đấu trường thể thao danh giá nhất hành tinh, khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam cũng chính là khát vọng xây dựng một dân tộc khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển.

Đó cũng là tinh thần mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm tại lễ khai mạc Đại hội: “Khỏe mạnh để xây dựng đất nước, vươn ra thế giới và đoàn kết để chinh phục những đỉnh cao, tạo nên bản sắc văn hóa và sức mạnh trường tồn của dân tộc”.

Tối 21.11, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức trang trọng tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh (TP.HCM). Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu khai mạc Đại hội. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Dự buổi lễ có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường; Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Bá Lực cùng đại diện các đoàn quốc tế. Đây là lễ khai mạc được đánh giá có quy mô, tổ chức chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ hiện đại, hoành tráng nhất từ trước tới nay, thể hiện tư duy đổi mới của TP.HCM trong việc tổ chức các sự kiện lớn.