Ở xã Tà Đùng, những cung đường nối các thôn, bon quanh co men theo triền đồi, nhiều đoạn dốc cao, khúc cua gấp, tầm nhìn hạn chế. Hằng ngày, trên những con đường ấy, người dân đi làm, đưa đón con đến trường, vận chuyển nông sản, chỉ một phút chủ quan, một lần bất cẩn cũng có thể dẫn đến tai nạn, để lại những mất mát không gì bù đắp được.

Xã Tà Đùng hiện có hơn 24.700 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80% dân số. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều khiến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đòi hỏi cách làm linh hoạt, kiên trì và sát với đời sống.

Lực lượng chức năng tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông ở xã Tà Đùng.

Từ thực tế đó, mô hình “Khu dân cư an toàn giao thông” được địa phương triển khai, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia. Mô hình có Ban Chỉ đạo gồm 7 thành viên, Tổ thực hiện gồm 22 thành viên, với sự tham gia của đại diện UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã, các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Không chỉ tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt cộng đồng, mô hình hướng đến từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện và trường học, để mỗi người dân đều hiểu rõ trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông.

Tại một tiệm sửa chữa xe máy ở thôn Đắk Nang 1, anh Ma Seo Tú cho biết, sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, anh hiểu rõ hơn trách nhiệm của người làm dịch vụ sửa chữa phương tiện, đồng thời cam kết không độ chế xe máy trái quy định pháp luật. Một người thợ hiểu luật, có trách nhiệm với nghề nghiệp cũng góp phần ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn từ chính những phương tiện lưu thông trên đường. Đó là cách phòng ngừa vi phạm từ sớm, thay vì đợi xảy ra hậu quả mới xử lý.

Ở thôn Đắk Nang 2, anh Vàng A Tháng cũng cho biết, những nội dung tuyên truyền giúp anh hiểu rõ hơn các quy định về an toàn giao thông. Không chỉ tự giác chấp hành, anh còn muốn chia sẻ kiến thức với người thân, hàng xóm để mọi người cùng nâng cao ý thức, bảo vệ tính mạng và tài sản.

Đáng chú ý, thông điệp an toàn giao thông còn được đưa đến trường học, nơi những kiến thức pháp luật có thể theo chân học sinh trở về từng gia đình.

Em Tráng Thị Sua, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Đắk Nang chia sẻ, qua tuyên truyền của cán bộ xã, em hiểu rõ hơn trách nhiệm chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, biết cách bảo vệ bản thân và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

Lực lượng Công an xã Tà Đùng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong trường học.

Một học sinh hiểu luật, biết nhắc người thân đội mũ bảo hiểm, cẩn trọng khi điều khiển phương tiện cũng là một cách lan tỏa ý thức trong cộng đồng. Từ lớp học đến mỗi nếp nhà, những lời nhắc nhở tưởng chừng giản dị ấy có thể góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Theo Thào Seo Chứ, Bí thư Chi bộ thôn Đắk Nang 1, trước đây công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông gặp không ít trở ngại. Khi mô hình được triển khai, chi bộ và ban tự quản thôn sẽ phối hợp với người có uy tín, chức sắc tôn giáo cùng các lực lượng liên quan để vận động bà con, học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng là hướng tiếp cận phù hợp với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Những lời vận động gần gũi, xuất phát từ chính những người được bà con tin tưởng sẽ giúp quy định pháp luật dễ tiếp cận, thấm sâu hơn vào đời sống.

Xã Tà Đùng triển khai mô hình “Khu dân cư an toàn giao thông”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an xã Tà Đùng cho biết, nhận thức pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, trong khi địa bàn có nhiều tuyến đường đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước thực tế đó, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai mô hình, huy động các ban, ngành, đoàn thể và người dân cùng tham gia tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành pháp luật.

Trên những cung đường dốc quanh co ở Tà Đùng, hành trình xây dựng văn hóa giao thông an toàn bắt đầu từ chính những điều thiết thực ấy. Mỗi người tự giác chấp hành pháp luật, mỗi gia đình cùng nâng cao trách nhiệm sẽ góp thêm một nền tảng vững chắc để những cung đường quê luôn bình yên, những chuyến đi không còn thấp thỏm nỗi lo tai nạn.