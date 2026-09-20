Từ mỗi lần khám sức khỏe định kì đến 'sổ sức khỏe' của mỗi người dân

Những buổi khám sức khỏe định kỳ, miễn phí đang trở thành điểm khởi đầu cho hành trình quản lý sức khỏe theo vòng đời - một trong những định hướng lớn của Nghị quyết 72-NQ/TW.

"Khám để biết - biết để phòng - phòng để sống khỏe". Đó không chỉ là thông điệp của chương trình khám sức khỏe định kỳ, miễn phí đang được triển khai tại phường Cầu Giấy, mà còn thể hiện sự chuyển biến trong cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe: từ tập trung điều trị khi bệnh xuất hiện sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe lâu dài. Đây cũng là cách cụ thể hóa định hướng lấy phòng bệnh làm ưu tiên, người dân là trung tâm trong chăm sóc sức khỏe theo Nghị quyết 72-NQ/TW.

ThS. BS Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trạm Y tế phường Cầu Giấy tại buổi khám.

Khám để phát hiện sớm

Từ tháng 7/2026, phường Cầu Giấy triển khai khám sức khỏe định kỳ, miễn phí cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch. Khoảng 5.965 người thuộc nhóm 1 và nhóm 5 đã đăng ký và hoàn thành khám trong tháng 7. Đối với trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi, toàn phường có khoảng 28.818 người thuộc diện khám theo kế hoạch; tính đến hết ngày 18/9/2026 đã hoàn thành khám sức khỏe cho hơn 99% học sinh thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Mỗi buổi khám không chỉ nhằm xác định “có bệnh hay không”, mà còn hướng tới phát hiện sớm nguy cơ, tư vấn chăm sóc và hướng dẫn theo dõi sức khỏe phù hợp.

Khám xong - không “để đó”

Trạm Y tế phường Cầu Giấy chú trọng tổ chức khám khoa học, từ tiếp đón, phân luồng, bố trí nhân lực đến chuẩn bị trang thiết bị phục vụ khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

ThS.Bs Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Giám đốc Trạm Y tế phường Cầu Giấy, Chủ nhiệm CLB Giám đốc các TYT thuộc Thành phố Hà Nội cho biết, điều quan trọng sau mỗi buổi khám là người dân biết rõ tình trạng sức khỏe của mình và được hướng dẫn bước tiếp theo. Trường hợp phát hiện bệnh sẽ được tư vấn, hướng dẫn điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Với người chưa phát hiện bệnh, bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc, theo dõi và chủ động phòng bệnh. Vì vậy, một buổi khám không chỉ dừng lại ở kết quả, mà trở thành điểm khởi đầu cho quá trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Từ “khám miễn phí” đến “sổ sức khỏe”

Nghị quyết 72-NQ/TW định hướng chuyển mạnh từ tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời. Tại Cầu Giấy, mỗi đợt khám đang góp thêm dữ liệu vào quá trình theo dõi sức khỏe của người dân, từng bước hướng tới quản lý sức khỏe chủ động và hình thành sổ sức khỏe điện tử.

Một học sinh được phát hiện sớm vấn đề sức khỏe. Một người cao tuổi được nhận diện nguy cơ bệnh mạn tính. Một người dân được tư vấn thay đổi lối sống trước khi bệnh xuất hiện. Mỗi trường hợp được phát hiện sớm là thêm một cơ hội để phòng bệnh và sống khỏe.

Từ những cuộc khám hôm nay, một cách làm mới đang từng bước hình thành: không đợi bệnh đến mới chữa, mà chủ động phòng bệnh từ sớm, quản lý sức khỏe từ cơ sở và đồng hành cùng người dân trong suốt vòng đời.