Từ mỗi ca sản xuất, vun đắp sức mạnh Đảng bộ Nhôm Đắk Nông

Công nhân Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV vận hành máy móc, góp phần bảo đảm dây chuyền sản xuất alumin hoạt động an toàn, ổn định

Từ những sáng kiến trong ca trực

Với anh Phạm Ngọc Thanh, Trưởng ca Phân xưởng Nhiệt điện, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, trách nhiệm của người đảng viên trước hết thể hiện ở việc hoàn thành tốt công việc được giao, chủ động tìm cách khắc phục những bất cập trong vận hành và bảo đảm an toàn cho đồng nghiệp.

Gắn bó với công ty từ tháng 12/2014, được kết nạp Đảng năm 2021, anh Thanh hiểu rằng, ở môi trường sản xuất công nghiệp, một thay đổi nhỏ trong quy trình vận hành cũng có thể mang lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ theo dõi thiết bị, điều phối công việc trong ca, anh thường xuyên tìm hiểu những vấn đề phát sinh để đề xuất giải pháp phù hợp.

Anh Phạm Ngọc Thanh, Trưởng ca Phân xưởng Nhiệt điện, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở đồng nghiệp trong quá trình vận hành thiết bị

Năm 2023, anh đưa ra sáng kiến “Đường ống cấp hơi hạ áp từ Nhiệt điện sang Khí hóa than”, góp phần tạo nguồn cấp hơi dự phòng, giúp vận hành chủ động hơn. 1 năm sau, nhận thấy đường ống nước hồi về từ A06 rung giật, gây tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, anh nghiên cứu giải pháp giảm rung, hạn chế rò rỉ nước nóng và giảm thời gian dừng thiết bị để sửa chữa.

Đến năm 2025, từ việc xử lý nước xả đọng tại bộ GO 250 tấn, anh đề xuất thu gom nước qua hệ thống ống kín, giảm áp và hạ nhiệt trước khi xả ra cống P1. Giải pháp góp phần giảm tiếng ồn, cải thiện môi trường làm việc và hạn chế nguy cơ bỏng nhiệt cho người lao động.

Anh Phạm Ngọc Thanh, Trưởng ca Phân xưởng Nhiệt điện, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV trong giờ trực ca sản xuất

3 năm liên tiếp có sáng kiến, anh Thanh cho thấy kinh nghiệm tích lũy từ thực tế có thể trở thành những cải tiến hữu ích khi người lao động chịu khó quan sát, dám đề xuất và theo đuổi giải pháp đến cùng. Anh cũng có 8 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, từng được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn giai đoạn 2017 - 2018.

Câu chuyện của anh Thanh không phải điều gì quá lớn lao. Đó là cách một người lao động làm tốt hơn công việc của mình, quan tâm đến an toàn của đồng nghiệp và góp sức để dây chuyền sản xuất vận hành ổn định. Nhưng chính từ những việc cụ thể ấy, vai trò nêu gương của người đảng viên trong công ty đã trở nên gần gũi, dễ nhận thấy.

Bồi dưỡng đảng viên từ thực tiễn công việc

Từ những nhân tố tích cực ở các phân xưởng, Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên gắn với quá trình rèn luyện của người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ kết nạp 8 quần chúng ưu tú, nâng tổng số lên 252 đảng viên. Tại Chi bộ Quản lý chất lượng, việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với nhiệm vụ chuyên môn.

Công nhân Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đang phân tích các mẫu sản phẩm lấy từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Đặc thù công việc của chi bộ là kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra sản phẩm alumin, hydrat và phân tích mẫu phục vụ sản xuất. Những công việc đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng cũng là môi trường để thử thách tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và năng lực của mỗi người lao động.

Trong nửa đầu năm, chi bộ hướng dẫn 2 quần chúng ưu tú Hoàng Xuân Sang và Vũ Thị Thanh Thảo hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng. Quá trình này không chỉ dừng ở việc hoàn tất thủ tục mà còn gắn với theo dõi, giúp đỡ và đánh giá sự tiến bộ qua từng nhiệm vụ được giao.

Cách làm ấy cho thấy phát triển đảng viên không đơn thuần là tăng số lượng. Điều quan trọng hơn là lựa chọn được những người có động cơ phấn đấu đúng đắn, có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và được đồng nghiệp tin tưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phòng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV nhấn mạnh, việc xây dựng Đảng phải gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn doanh nghiệp.

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Văn Phòng

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương, chủ động đổi mới cách làm, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Văn Phòng

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phòng, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng cần được cụ thể hóa bằng những công việc phù hợp với từng đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, bảo đảm an toàn và duy trì sản xuất ổn định.

Đổi mới đi cùng kỷ luật

Ở một doanh nghiệp vận hành dây chuyền công nghiệp liên tục như Nhôm Đắk Nông, đổi mới công nghệ không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn đặt ra yêu cầu về năng lực quản trị, khả năng làm chủ thiết bị và ý thức tuân thủ quy trình của người lao động.

Đội ngũ kỹ thuật Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV triển khai phương án bảo trì dây chuyền sản xuất

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty kết nối dữ liệu giữa kho dữ liệu tập trung của đơn vị với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đồng thời tổ chức đào tạo 146 cán bộ, công nhân viên về Internet vạn vật (IoT), phân tích dữ liệu và học máy. Các phần mềm phục vụ quản trị, sản xuất cũng từng bước được đưa vào sử dụng.

Những thay đổi này đòi hỏi người lao động chủ động học hỏi, thích ứng với cách làm mới. Trong đó, cán bộ, đảng viên cần đi đầu trong tiếp cận công nghệ, đề xuất sáng kiến và chấp hành quy định an toàn. Chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi trở thành một phần trong công việc hằng ngày, thay vì dừng ở việc đầu tư hệ thống hay triển khai phần mềm.

Cùng với đổi mới công nghệ, Đảng bộ chú trọng kiểm tra, giám sát và giữ nghiêm kỷ luật. Trong nửa đầu năm, các cấp ủy, tổ chức kiểm tra của Đảng và chi bộ trực thuộc đã triển khai nhiều cuộc kiểm tra, giám sát; một số trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Đảng bộ công ty cũng xác định tăng cường kiểm tra ở những lĩnh vực dễ phát sinh rủi ro, hoàn thiện quy trình quản lý và phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, người lao động.

Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đang từng bước gắn công tác xây dựng Đảng với nhịp vận hành của doanh nghiệp

Bởi vậy, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp không chỉ nằm ở sinh hoạt chi bộ hay những đợt học tập nghị quyết. Điều quan trọng là các nguyên tắc, yêu cầu về trách nhiệm, kỷ luật và nêu gương được thực hiện trong từng vị trí công tác. Những hạn chế được nhìn nhận thẳng thắn và sửa chữa bằng hành động cụ thể.

Từ những sáng kiến của người thợ Phạm Ngọc Thanh đến việc bồi dưỡng đảng viên, thúc đẩy đổi mới công nghệ và tăng cường giám sát, Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đang từng bước gắn công tác xây dựng Đảng với nhịp vận hành của doanh nghiệp.

Sức mạnh ấy không chỉ được bồi đắp qua những chỉ tiêu hay thành tích, mà còn từ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức làm tốt công việc mỗi ngày của từng cán bộ, đảng viên.