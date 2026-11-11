Tu Mơ Rông gắn kết cộng đồng qua bảo tồn văn hóa và phát triển cà phê

Người dân địa phương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung vui trong không khí đoàn kết, gắn bó tại khu dân cư.

Ngày 10/11, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm tại nhà rông thôn Tu Mơ Rông. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, diễn ra trên địa bàn xã đến ngày 24/11.

Trong không gian nhà rông truyền thống, đông đảo người dân Xơ Đăng của thôn Tu Mơ Rông cùng đại diện các thôn trên địa bàn đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu. Những làn điệu hát Ting Ting được cất lên, tạo nên không khí gắn kết cộng đồng, đồng thời góp phần duy trì những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống được người dân biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Tu Mơ Rông.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, ngày hội năm nay dành sự quan tâm cho việc nâng cao kiến thức sản xuất cà phê. Người dân được tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc cây, cách nhận biết và phân loại hạt cà phê cũng như phương pháp bảo quản sản phẩm. Qua đó, các hộ dân có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng nông sản địa phương.

Sau hoạt động điểm tại thôn Tu Mơ Rông, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại 8 thôn còn lại và khu vực trung tâm xã. Các hoạt động giao lưu cồng chiêng, múa xoang, hát Ting Ting, trò chơi dân gian, hội thi văn hóa, văn nghệ và thể thao sẽ được tổ chức, tạo sân chơi chung cho người dân.

Chuỗi sự kiện cũng bao gồm hoạt động biểu dương các gia đình tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng; vận động, ký cam kết hỗ trợ các hộ nghèo; ra mắt Câu lạc bộ múa xoang và tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đáng chú ý, xã Tu Mơ Rông sẽ tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức và thực hành về cà phê cấp xã. Nội dung tập trung vào các kỹ năng thiết thực như chăm sóc cây, nhận biết sâu bệnh, thu hái quả chín, phân loại và bảo quản hạt cà phê, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Mỗi thôn sẽ chọn hai người có kinh nghiệm, hiểu biết về cây cà phê để tham gia. Không chỉ là một cuộc thi, đây còn được xem là dịp để người trồng cà phê chia sẻ cách làm hiệu quả, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và nâng cao ý thức về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, cho biết việc tổ chức chuỗi hoạt động nhằm đưa Ngày hội Đại đoàn kết đến gần hơn với đời sống của người dân, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các khu dân cư.

Theo ông Mạnh, các hoạt động đều hướng đến việc phát huy vai trò chủ động của cộng đồng, từ gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, những điệu múa xoang truyền thống đến việc nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển cây cà phê.

Thông qua việc kết hợp các giá trị văn hóa với hoạt động sản xuất, Ngày hội Đại đoàn kết tại Tu Mơ Rông được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để người dân cùng chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, gìn giữ bản sắc và phát triển sinh kế từ những thế mạnh của địa phương.