Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa tập trung Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức được khai trương ngày 19/12/2025 tại trụ sở số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Việc Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4499/QĐ-BKHCN ngày 19/11/2026 về tổ chức lại Bộ phận Một cửa theo hướng tập trung tại Hà Nội tiếp tục đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng, hướng tới tinh gọn đầu mối, thống nhất quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đổi mới phương thức phục vụ từ mô hình Một cửa tập trung, hiện đại

Trong tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia, việc đổi mới phương thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thay vì để tổ chức, cá nhân phải tìm đến nhiều đơn vị chuyên môn khác nhau để thực hiện thủ tục, mô hình Một cửa tập trung hướng đến việc hình thành một đầu mối thống nhất, nơi người dân và doanh nghiệp được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, theo dõi tiến độ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa tập trung, hiện đại chính thức được khai trương ngày 19/12/2025 tại trụ sở số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức hoạt động hành chính của Bộ, với cách tiếp cận kết hợp giữa ba yếu tố: Con người, công nghệ và quy trình.

Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu - Văn phòng Trung ương Đảng tham quan trải nghiệm kiosk tự phục vụ.

Điểm mới của mô hình không chỉ nằm ở việc tập trung hoạt động tiếp nhận hồ sơ tại một địa điểm, mà còn ở việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Các quy trình nghiệp vụ tại Bộ phận Một cửa được chuẩn hóa và công khai. Mỗi hồ sơ có mã định danh, thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng khâu, giúp tổ chức, cá nhân chủ động theo dõi trạng thái, giám sát tiến độ giải quyết.

Cách tổ chức này góp phần khắc phục tình trạng người dân phải liên hệ nhiều đầu mối để hỏi thông tin, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý theo dõi, kiểm soát trách nhiệm giải quyết công việc của từng đơn vị chuyên môn.

Công nghệ số tạo nền tảng cho quy trình giải quyết thủ tục minh bạch

Một trong những điểm nổi bật của mô hình Một cửa tập trung tại Bộ Khoa học và Công nghệ là việc ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Bộ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Thông qua kết nối này, việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý và theo dõi hồ sơ được hỗ trợ trên môi trường điện tử, góp phần tăng cường tính liên thông giữa Bộ phận Một cửa với các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Tại khu vực tiếp nhận, các ki-ốt điện tử được trang bị nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin thủ tục, kiểm tra thành phần hồ sơ, số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tình trạng xử lý.

Hoạt động tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý bởi công nghệ không chỉ được sử dụng để thay thế một số thao tác thủ công mà còn hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, đồng thời giúp cơ quan quản lý chuẩn hóa quá trình xử lý công việc.

Đặc biệt, mô hình không chỉ hướng đến những người đã thành thạo công nghệ. Người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục trực tiếp tại quầy, nộp hồ sơ trực tuyến có sự hỗ trợ của nhân viên tại điểm tiếp nhận hoặc thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Đối với những người chưa quen thao tác số hoặc có hồ sơ phức tạp, khu vực hỗ trợ trực tiếp và tư vấn chuyên sâu giúp hướng dẫn từng bước. Qua đó, mô hình vừa thúc đẩy chuyển đổi số, vừa duy trì sự hỗ trợ cần thiết để bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ công của các nhóm đối tượng khác nhau.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tham gia của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong quá trình vận hành mô hình. Bưu điện Việt Nam phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc hướng dẫn, hỗ trợ tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sự phối hợp này được tổ chức xuyên suốt từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả, góp phần bảo đảm quy trình phục vụ thống nhất.

Bên cạnh đó, việc sử dụng mã QR để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng tạo thêm kênh tiếp nhận phản hồi từ người dân và doanh nghiệp. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý có thêm thông tin trong quá trình theo dõi chất lượng phục vụ, nhận diện những vấn đề cần cải thiện.

Như vậy, mô hình Một cửa tập trung không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ mà còn là điểm kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với hệ thống quản lý, giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Sắp xếp đầu mối, bảo đảm vận hành thông suốt, hướng tới nền hành chính hiện đại

Sau thời gian triển khai, bên cạnh những đổi mới về quy trình và công nghệ, việc tổ chức các địa điểm tiếp nhận hồ sơ cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá để phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động.

Theo Văn phòng Bộ, từ ngày 05/01/2026 đến ngày 21/10/2026, Bộ phận Một cửa tại ba cơ sở đã tiếp nhận tổng cộng 146.782 hồ sơ. Trong đó, cơ sở Hà Nội tiếp nhận 121.874 hồ sơ, chiếm 83,03%; cơ sở TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận 23.910 hồ sơ, chiếm 16,29%; cơ sở Đà Nẵng tiếp nhận 998 hồ sơ, chiếm 0,68%.

Những con số này cho thấy sự chênh lệch đáng kể về khối lượng hồ sơ giữa các địa điểm, trong đó Hà Nội là nơi tập trung phần lớn nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ.

Không chỉ khác biệt về số lượng hồ sơ, điều kiện bảo đảm hoạt động giữa các cơ sở cũng có sự chênh lệch. Tại Hà Nội, Bộ phận Một cửa được bố trí diện tích khoảng 334,6 m², có tương đối đầy đủ trang thiết bị như ki-ốt thông minh, máy scan, máy tính, máy photocopy, máy lấy số tự động và quầy giao dịch. Nhân lực quản lý, điều hành và làm việc trực tiếp khoảng 30 người, gồm nhân sự Văn phòng Bộ, nhân sự các đơn vị có thủ tục hành chính và nhân viên VNPost.

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Trong khi đó, tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, điều kiện bảo đảm hoạt động còn hạn chế, chưa được bố trí đầy đủ diện tích, trang thiết bị và kinh phí riêng; chủ yếu tận dụng không gian, hạ tầng và nhân lực hiện có của các đơn vị tại địa phương.

Đáng chú ý, cơ sở Đà Nẵng chỉ tiếp nhận bình quân khoảng 4 hồ sơ/ngày làm việc, trong khi cơ sở Hà Nội tiếp nhận khoảng 500 hồ sơ/ngày làm việc theo số liệu thống kê tại Phiếu trình.

Bên cạnh đó, Văn phòng Bộ tại miền Trung chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/01/2027 theo Quyết định số 4222/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2026, cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh phương thức quản lý, điều phối hoạt động Bộ phận Một cửa tại địa phương.

Từ thực tiễn trên, Văn phòng Bộ đã đề xuất phương án tổ chức tập trung Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bộ ở Hà Nội nhằm thống nhất đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở vật chất, nhân lực và hạn chế tình trạng phân tán nguồn lực.

Đáng chú ý, việc tập trung địa điểm tiếp nhận trực tiếp không đồng nghĩa với việc thu hẹp các phương thức tiếp cận dịch vụ công. Tổ chức, cá nhân vẫn có thể thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính và các phương thức được pháp luật quy định.

Đây là điểm cần được truyền thông rõ ràng để người dân, doanh nghiệp tại các địa phương chủ động lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục phù hợp, không nhầm lẫn giữa việc chấm dứt tiếp nhận trực tiếp tại hai cơ sở với việc chấm dứt khả năng thực hiện thủ tục hành chính từ các địa phương này.

Từ việc tập trung đầu mối, chuẩn hóa quy trình đến ứng dụng công nghệ và tăng cường trách nhiệm giải trình, những thay đổi này hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, lấy sự thuận tiện và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.