Từ mô hình điểm “Khu dân cư an sinh bền vững”

UBND phường Tân Hòa và BHXH cơ sở Hòa Bình phối hợp huy động nguồn lực xã hội tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hình thành trên cơ sở sáp nhập xóm Bích Trụ và xóm Tiểu Khu, TDP 7 có diện tích 669,48ha, với 170 hộ dân, hơn 620 nhân khẩu. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt thủy sản tự nhiên, nuôi cá lồng bè và kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng KDC cho biết: Mặc dù là địa bàn khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, cần cù lao động và tinh thần đồng lòng xây dựng quê hương, TDP 7 luôn tích cực hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội.

Với khẩu hiệu hành động: “Mỗi người dân có thẻ BHYT - Mỗi gia đình có người tham gia BHXH tự nguyện - Mỗi KDC là một cộng đồng an sinh bền vững” và “Toàn dân tham gia BHXH, BHYT - Chung tay xây dựng KDC an sinh bền vững”, TDP 7 đã đẩy mạnh xây dựng KDC trở thành điểm sáng về thực hiện chính sách BHXH, BHYT; nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và xây dựng cộng đồng dân cư chủ động tham gia các chính sách an sinh xã hội.

Ra mắt từ tháng 8/2026, mô hình triển khai những giải pháp mang tính đột phá: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong tham gia và vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; thực hiện mô hình “Người tham gia vận động người tham gia” thông qua hình thức người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH chia sẻ câu chuyện thực tế trong các buổi sinh hoạt cộng đồng; phát động mô hình “Ống tiết kiệm an sinh” tại các gia đình nhằm tích lũy tham gia BHXH tự nguyện.

Tại phường Tân Hòa, ngày An sinh cộng đồng được tổ chức định kỳ hằng tháng, với nội dung thiết thực như: Tư vấn chính sách BHXH, BHYT; hỗ trợ đăng ký tại chỗ; tặng sổ BHXH, thẻ BHYT; biểu dương điển hình tiên tiến. Việc ứng dụng công nghệ số, mã QR code, mạng xã hội và nền tảng số trong tuyên truyền chính sách được tăng cường.

Cùng với những hoạt động của mô hình điểm, 100% hộ gia đình trong TDP 7 được tuyên truyền, tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT. Người dân tích cực tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình giúp tiết kiệm chi phí đáng kể và đảm bảo an sinh khi ốm đau.

Đồng chí Lê Quang Huân - Chủ tịch UBND phường khẳng định: Đây là một phương thức tuyên truyền mới, gần dân, sát dân và hiệu quả hơn. Mô hình đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, TDP, những người có uy tín trong cộng đồng đến từng hộ.

Điểm cốt lõi của mô hình không chỉ là phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mà còn hướng tới xây dựng ý thức chủ động tham gia chính sách an sinh trong mỗi người dân; từng bước hình thành một cộng đồng đoàn kết, sẻ chia, nơi mỗi người dân đều được bảo vệ bởi chính sách BHXH, BHYT.

Hiện nay, cùng với việc xây dựng TDP 7 trở thành điểm sáng an sinh, phường Tân Hòa tiến hành nhân rộng mô hình đến các KDC trên địa bàn. Phường phấn đấu thời gian tới có 100% hộ được tuyên truyền, tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT ít nhất 1 lần/năm; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt từ 98% dân số trở lên. Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 50% so với danh sách tiềm năng. 100% cán bộ TDP, trưởng các đoàn thể, chi hội trưởng được tập huấn và trở thành tuyên truyền viên chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh xây dựng các điểm truyền thông trực quan, như: Tuyến đường an sinh; bảng tin chính sách BHXH, BHYT; góc truyền thông số tại nhà văn hóa KDC..., chính quyền địa phương khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân để hỗ trợ, tặng thẻ BHYT cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho người có thu nhập thấp; hỗ trợ học sinh, sinh viên và các trường hợp đặc biệt khó khăn; xây dựng “Gia đình an sinh tiêu biểu” với tiêu chí cụ thể; bình xét, biểu dương đối với các gia đình thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT và tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng.