Từ mô hình đến thực tiễn: Sức bật thương mại điện tử từ cấp xã
Để hiện thực hóa mục tiêu kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030 với con số60% doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử, 60% xã và đơn vị hành chính tương đương có thương nhân bán hàng trực tuyến, một yêu cầu cấp thiết đặt ra là thương mại điện tử cần được phát triển sâu rộng ngay từ cơ sở, nơi những lợi thế về nông sản, sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế thông qua các nền tảng số.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/tu-mo-hinh-den-thuc-tien-suc-bat-thuong-mai-dien-tu-tu-cap-xa-480921.media