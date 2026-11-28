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Quang cảnh thành phố Dubai, UAE. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang gulfbusiness.com, Phó Tổng thống, Thủ tướng UAE kiêm Quốc vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã phê duyệt việc thành lập Cơ quan Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu, nhằm đưa dữ liệu công, trí tuệ nhân tạo và năng lực chính phủ số của quốc gia vào một khuôn khổ quản lý thống nhất ở cấp quốc gia.

Theo hãng thông tấn WAM, thông báo này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của UAE nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ứng dụng AI, đồng thời củng cố vị thế quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo số và kinh tế số.

Cơ quan mới sẽ đóng vai trò là đầu mối quốc gia chịu trách nhiệm giám sát các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chính phủ số trên toàn quốc. Trực thuộc và báo cáo trực tiếp lên Nội các UAE, cơ quan này được kỳ vọng sẽ giúp tinh giản quy trình ra quyết định, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ xây dựng mô hình chính phủ tích hợp, linh hoạt hơn.

Thúc đẩy xây dựng chính phủ tương lai

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum khẳng định UAE tiếp tục cam kết xây dựng chính phủ hoạt động hiệu quả hơn, chủ động hơn và có khả năng khai thác các công nghệ tiên tiến để cải thiện cuộc sống của người dân và cư dân.

Ông Sheikh Mohammed cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đã phê duyệt việc thành lập Cơ quan Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu, cơ quan quốc gia duy nhất chịu trách nhiệm về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và chính phủ số tại UAE, báo cáo trực tiếp lên Nội các. Ông Omar Sultan Al Olama sẽ lãnh đạo cơ quan này. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một chính phủ nhanh hơn, thông minh hơn và luôn đi trước một bước, một chính phủ sử dụng công nghệ để phục vụ người dân và kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đang xây dựng chính phủ của tương lai. Một chính phủ vận hành dựa trên dữ liệu và AI tác nhân. Một chính phủ đưa ra quyết định nhanh hơn, cung cấp dịch vụ tốt hơn và không ngừng cải thiện. Một chính phủ lấy con người làm trung tâm chứ không phải giấy tờ”.

Cơ quan mới được kỳ vọng giữ vai trò trung tâm trong việc hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của UAE về quản trị số, hỗ trợ các cơ quan liên bang ứng dụng công nghệ đổi mới, đồng thời bảo đảm phối hợp chặt chẽ hơn giữa các dịch vụ công và sáng kiến chuyển đổi số của chính phủ.

Hợp nhất các chức năng quản lý trọng yếu

Trong khuôn khổ tái cơ cấu bộ máy, cơ quan mới sẽ hợp nhất các chức năng và nhiệm vụ trước đây do ba cơ quan chính phủ riêng biệt đảm nhiệm. Các đơn vị này gồm Văn phòng Trí tuệ nhân tạo, Kinh tế số và Ứng dụng làm việc từ xa; Bộ phận Chính phủ số thuộc Cơ quan Quản lý Viễn thông và Chính phủ số; và Văn phòng Dữ liệu UAE.

Việc hợp nhất nhằm hình thành hệ sinh thái thống nhất, có khả năng thúc đẩy các ưu tiên chuyển đổi số quốc gia, đồng thời giảm tình trạng phân tán, chồng chéo trong thực hiện chức năng giữa các cơ quan chính phủ.

Ông Omar Sultan Al Olama, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách Trí tuệ nhân tạo, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Cơ quan Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu, chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và triển khai hoạt động của cơ quan này.

Mở rộng năng lực về AI, dữ liệu và chính phủ số

Theo thông báo, cơ quan mới sẽ chịu trách nhiệm điều phối các ưu tiên quốc gia và hỗ trợ xây dựng hệ thống chính phủ số thống nhất, vận hành dựa trên AI tác nhân. Nhiệm vụ của cơ quan bao gồm đề xuất các chính sách công, văn bản pháp luật và chiến lược quốc gia, đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa các sáng kiến chuyển đổi số ở cấp liên bang và địa phương.

Cơ quan này cũng sẽ dẫn dắt quá trình xây dựng và triển khai chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia của UAE, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực gia tăng đóng góp của kinh tế số vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bên cạnh đó, cơ quan mới sẽ quản lý dữ liệu chính phủ nhằm nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên bang. Cơ quan này cũng giám sát hoạt động vận hành và phát triển các nền tảng dữ liệu quốc gia ứng dụng AI, phục vụ quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ.

Một trọng tâm quan trọng khác là thiết kế và cung cấp các dịch vụ số tích hợp, chủ động, hướng đến đặt nhu cầu của từng cá nhân vào vị trí trung tâm trong hoạt động của chính phủ.

Củng cố năng lực cạnh tranh toàn cầu

Ngoài nhiệm vụ hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ công, cơ quan mới sẽ xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn về quản trị dữ liệu, triển khai AI, chuyển đổi số và dịch vụ chính phủ. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn tại các cơ quan liên bang, đồng thời hỗ trợ phát triển năng lực quốc gia thông qua hoạt động nghiên cứu, phát triển và tư vấn kỹ thuật.

Phạm vi hoạt động của cơ quan còn bao gồm tăng cường hợp tác quốc tế và thiết lập các quan hệ đối tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và chính phủ số. Cơ quan này cũng sẽ hỗ trợ các sáng kiến an ninh mạng và nỗ lực quản lý an toàn thông tin của chính phủ.

Các quan chức UAE cho biết động thái trên tái khẳng định tham vọng duy trì vị thế đi đầu trong đổi mới sáng tạo số của quốc gia, đồng thời xây dựng mô hình chính phủ sẵn sàng cho tương lai, có khả năng thích ứng với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ và những xu hướng mới của kinh tế toàn cầu.

Mô hình tham khảo cho Việt Nam

Kinh nghiệm của UAE cho thấy, để thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, việc đầu tư phát triển công nghệ cần đi đôi với đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức quản trị quốc gia.

Việc hợp nhất các chức năng quản lý AI, dữ liệu và chính phủ số vào một đầu mối không chỉ nhằm giảm phân tán trong quản lý mà còn hướng tới hình thành hệ sinh thái số thống nhất, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng cho quá trình hoạch định chính sách, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hạ tầng số, xây dựng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời thúc đẩy ứng dụng AI trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội. Từ kinh nghiệm của UAE, Việt Nam có thể tham khảo cách thức tổ chức phối hợp liên ngành, thống nhất đầu mối điều phối và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Quan trọng hơn, cần bảo đảm AI và dữ liệu được ứng dụng gắn với những bài toán thực tiễn của nền hành chính, từ nâng cao chất lượng dự báo, hỗ trợ ra quyết định đến đơn giản hóa thủ tục và cá thể hóa dịch vụ công. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình hiện có mà từng bước tạo ra phương thức quản trị mới, hiệu quả, minh bạch và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.