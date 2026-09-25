Từ mô hình chăn nuôi giá trị kinh tế cao- hướng tới vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Mô hình nuôi gà ác lấy trứng đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình bà Nguyễn Thị Chiển, thôn Đồng Du (xã Bình Lục).

Gia đình bà Nguyễn Thị Chiển, ở thôn Đồng Du, xã Bình Lục là một trong những hộ mạnh dạn lựa chọn vật nuôi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất. Gắn bó với nghề chăn nuôi nhiều năm, gia đình bà từng nuôi nhiều giống gà khác nhau, trong đó, chủ yếu là gà công nghiệp và gà Ai Cập lấy trứng. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, chi phí thức ăn tăng cao và yêu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, gia đình bà bắt đầu tìm kiếm hướng chăn nuôi phù hợp hơn, vừa tận dụng được điều kiện sẵn có, vừa nâng cao giá trị sản phẩm.

Khoảng 3-4 năm trở lại đây, nhận thấy thị trường có nhu cầu khá ổn định đối với gà ác và trứng gà ác, gia đình bà Chiển mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi gà ác sinh sản. Hiện nay, mỗi lứa gà ác đẻ trứng của gia đình bà duy trì khoảng 3.000 con gà ác đẻ, bình quân mỗi ngày cung cấp khoảng 1.500 quả trứng cho thương lái và thị trường trong, ngoài địa phương.

Bà Chiển cho biết: So với các giống gà gia đình từng nuôi trước đây, nuôi gà ác cho hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 2 lần. Giá bán cao hơn, sản phẩm còn có thị trường tiêu thụ riêng, đầu ra tương đối ổn định, giúp gia đình duy trì nguồn thu thường xuyên từ trứng thương phẩm.

Từ hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi gà ác đang được nhiều hộ dân ở Bình Lục lựa chọn, từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

Từ hiệu quả của mô hình, việc lựa chọn những vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường cũng đang được nhiều hộ dân xã Bình Lục quan tâm. Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lục cho biết, trên địa bàn xã hiện có nhiều mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao như: mô hình nuôi gà ác lấy trứng, gà ác thương phẩm, chim bồ câu sinh sản, bồ câu thương phẩm… Hội Nông dân xã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên khai thác lợi thế về giống vật nuôi, điều kiện chăn nuôi và nhu cầu thị trường để lựa chọn, phát triển những đối tượng phù hợp; đồng thời, khuyến khích hội viên tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình hiệu quả để từng bước nhân rộng, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập.

Không chỉ ở Bình Lục, việc lựa chọn những vật nuôi có giá trị kinh tế cao đang được nhiều hộ dân ở các địa phương khác trong tỉnh quan tâm. Tại xã Phú Long, nuôi hươu đã được nhiều hộ dân duy trì, phát triển từ nhiều năm qua. Với lợi thế về địa hình đồi rừng, nguồn thức ăn sẵn có và điều kiện khí hậu phù hợp, địa phương từng bước hình thành hướng chăn nuôi hươu lấy nhung, cung ứng hươu giống, tạo thêm sinh kế và thu nhập cho người dân.

Nuôi hươu phù hợp với điều kiện tự nhiên và nguồn thức ăn tại chỗ, mang lại giá trị kinh tế cho người dân Phú Long.

Gia đình ông Trần Văn Sang, ở thôn Thống Nhất, xã Phú Long là một trong những hộ tiêu biểu phát triển mô hình chăn nuôi hươu. Bắt đầu từ năm 2014, ông Sang nuôi thử nghiệm cặp hươu giống, hiện đàn hươu đã phát triển lên hơn 30 con. Ông Sang cho biết: “Dù là loài có nguồn gốc hoang dã, hươu thích nghi tốt với khí hậu và điều kiện nuôi nhốt bán hoang dã. Ngoài ngô, gia đình tận dụng cỏ voi, thân chuối cùng các loại cây, lá trong vườn làm thức ăn cho đàn hươu. Nguồn thức ăn sẵn có, dễ chăm sóc nên chi phí chăn nuôi không quá cao, trong khi hiệu quả mang lại khá tốt. Với đàn hươu hơn 30 con, từ việc khai thác nhung hươu và cung ứng hươu giống, mỗi năm gia đình thu lãi trên 200 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí”.

Từ một số hộ ban đầu, nghề nuôi hươu đã từng bước phát triển thành hướng sản xuất hàng hóa ở Phú Long. Hiện xã có gần 200 hộ nuôi hươu lấy nhung và cung cấp con giống, với tổng đàn gần 1.000 con. Mỗi con hươu trưởng thành có thể cho khai thác khoảng 10-15 kg nhung/năm, với giá trị từ 180-250 triệu đồng. Với giá trị sản phẩm cao, cùng lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn thức ăn sẵn có, nuôi hươu đang trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Tận dụng lợi thế địa hình đồi, rừng và nguồn thức ăn sẵn có, người dân xã Phú Long phát triển nuôi hươu lấy nhung, cung cấp con giống.

Ông Lượng Văn Thụy, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Long cho biết: “Phú Long có địa hình chủ yếu là đồi, rừng, thuận lợi để phát triển các loại cây, con đặc sản, trong đó có chăn nuôi hươu, một vật nuôi mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Thời gian tới, địa phương tiếp tục khuyến khích các hộ duy trì, mở rộng mô hình nuôi hươu lấy nhung, hươu thương phẩm; đồng thời vận động các hộ chăn nuôi quy mô lớn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, tạo điều kiện để những hộ mới tiếp cận và phát triển mô hình”.

Từ những mô hình cụ thể có thể thấy, lựa chọn đúng vật nuôi trên cơ sở điều kiện tự nhiên, nguồn thức ăn và nhu cầu thị trường là một trong những giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất. Đây cũng là hướng được tỉnh quan tâm trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Năm 2025, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa của tỉnh đạt 434,2 ha.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2026, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng thu nhập cho người dân. Trong quá trình đó, việc lựa chọn những vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế và thị trường tiêu thụ phù hợp đang mở thêm hướng phát triển cho các vùng sản xuất.

Thực tế từ những mô hình nuôi gà ác ở Bình Lục, nuôi hươu ở Phú Long cho thấy, khi lựa chọn đúng vật nuôi, phát huy được lợi thế sẵn có và tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, giá trị trên cùng nguồn lực có thể được nâng lên rõ rệt. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương tiếp tục rà soát tiềm năng, lợi thế, lựa chọn những đối tượng vật nuôi phù hợp, từng bước hình thành các vùng chăn nuôi hàng hóa, nâng cao thu nhập và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.