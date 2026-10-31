Từ mo cau bỏ đi 'hoá thân' thành những món đồ mỹ nghệ độc đáo

Tại các xã Lãnh Ngọc, Thạnh Bình, vùng trung du Đà Nẵng, cây cau từ lâu đã trở thành cây trồng quen thuộc, với diện tích hơn 1.000ha. Người dân chủ yếu thu hoạch trái cau bán cho thương lái xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong khi đó, những chiếc mo cau rụng đầy vườn lại ít được quan tâm, thường bị xem là phế phẩm, không mang lại giá trị kinh tế.

Trăn trở trước nguồn nguyên liệu dồi dào nhưng bị lãng phí, chị Võ Thị Thu Thôi (ngụ xã Thạnh Bình) nảy ra ý tưởng tận dụng mo cau để làm đồ thủ công mỹ nghệ. Từ những chiếc mo nhặt trong vườn, chị thử cắt thành sợi, đan thành túi xách, bình hoa và một số vật dụng trang trí. Những sản phẩm đầu tiên, chị giới thiệu đến bạn bè, người quen và bất ngờ nhận được phản hồi tích cực.

Khi tìm được một số đầu mối tiêu thụ, chị Thôi bắt đầu hướng dẫn chị em trong làng cùng làm để kiếm thêm thu nhập. Đến năm 2023, khi mẫu mã sản phẩm ngày càng đa dạng, chị cùng một số phụ nữ địa phương chung vốn, góp sức thành lập hợp tác xã (HTX) chuyên sản xuất đồ mỹ nghệ từ mo cau.

Từ nhóm nhỏ ban đầu, HTX hiện có 20 thành viên chính thức và 20 thành viên liên kết, chủ yếu là phụ nữ, trong đó có cả phụ nữ khuyết tật. Mỗi người đảm nhận công việc phù hợp với khả năng, cùng góp sức tạo nên những sản phẩm vừa có giá trị sử dụng, vừa mang tính thẩm mỹ.

Chị Thôi bên chiếc giỏ xách làm từ mo cau.

Giới thiệu chiếc giỏ xách được đan hoàn toàn bằng tay, chị Thôi cho biết để hoàn thiện một sản phẩm phải mất hơn một ngày. Nguyên liệu chính là mo cau được xử lý, xé thành sợi; phần trang trí sử dụng vỏ cau bổ nhỏ, khéo léo kết thành những hoa văn bắt mắt.

“Mỗi chiếc giỏ có giá khoảng 300.000-400.000 đồng, tùy kích thước và độ cầu kỳ của hoa văn. Tất cả đều làm thủ công nên mỗi sản phẩm có nét riêng, không chiếc nào hoàn toàn giống chiếc nào”, chị Thôi chia sẻ.

Với những chiếc hộp đa năng đựng đồ trang điểm, thời gian hoàn thiện chỉ vài giờ, giá bán dao động từ 100.000-300.000 đồng tùy kích cỡ. Trong khi đó, các sản phẩm như mũ, nón lá, bình hoa sen đòi hỏi nhiều công đoạn hơn, cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của người thợ.

Trên những kệ trưng bày, các sản phẩm từ mo cau thu hút sự chú ý bởi kiểu dáng phong phú. Những bông hoa sen được tạo hình, cắm trong bình trông mềm mại, sinh động như một bức tranh. Bên cạnh đó là những chiếc quạt với đường đan đều đặn, cùng túi xách, mũ, rổ rá, nong nia với nhiều kích cỡ, mẫu mã khác nhau.

Gắn bó với nghề hơn 4 năm, bà Hồ Thị Tâm (ngụ xã Thạnh Bình) đã thành thạo từng đường đan, cách đi nan để tạo nên những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo. Theo bà, mo cau sau khi được xử lý sẽ xé thành những sợi nhỏ, làm phẳng rồi mới đưa vào đan tạo hình. Công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự cần cù, khéo léo và kiên trì.

Các thành viên HTX cùng tham gia sản xuất, hoàn thiện những đơn hàng mỹ nghệ từ mo cau.

Một bông hoa làm từ mo cau.

“Chiếc giỏ xách phải mất gần một ngày mới hoàn thiện, giá khoảng 300.000 đồng. Làm thủ công nên số lượng không thể nhiều như sản xuất bằng máy, nhưng mỗi sản phẩm có nét độc đáo riêng”, bà Tâm nói.

Nhờ công việc này, mỗi tháng bà Tâm có thêm thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng mà vẫn chủ động sắp xếp thời gian chăm lo gia đình, đưa đón cháu đi học. Bà cho biết, lượng khách đến tham quan làng cổ Lộc Yên ngày càng tăng cũng tạo thêm cơ hội giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Theo chị Thôn, HTX hiện nhận khoảng 200-500 sản phẩm mỗi tháng, tùy mẫu mã và khả năng đáp ứng đơn hàng. Thị trường tiêu thụ chủ yếu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với đầu ra tương đối ổn định. Ngoài các thành viên chính thức, HTX còn liên kết với người dân trong vùng, tạo điều kiện để phụ nữ lớn tuổi hoặc không thể tham gia thường xuyên nhận nguyên liệu về làm tại nhà, có thêm thu nhập khoảng 3-4 triệu đồng mỗi tháng.

Các sản phẩm mỹ nghệ từ mo cau có kiểu dáng phong phú, phù hợp làm quà tặng và đồ trang trí.

Ông Dương Đức Lin - Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình cho biết, nghề làm đồ mỹ nghệ từ mo cau là hướng phát triển phù hợp với điều kiện địa phương, vừa tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, vừa tạo sinh kế cho người dân. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục quảng bá sản phẩm tại các lễ hội, sự kiện văn hóa, đồng thời hướng đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm để du khách trực tiếp tìm hiểu, tham gia làm sản phẩm.