Từ miền ký ức đến nhịp cầu hữu nghị

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngầm Khe Rinh, qua thôn Trung Hóa, xã Kim Phú là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt bằng không quân của kẻ thù. Tháng 7/1967, trong lúc đoàn xe quân sự của ta đang vận chuyển hàng hóa qua đây thì bị giặc Mỹ phát hiện và ném bom làm 9 chiến sĩ lái xe hy sinh. Từ sự kiện này, ông Nguyễn Cảnh Tuấn đã viết một bài thơ, sau đó anh Đinh Bình Thoan phổ nhạc thành bài hát: “Ngầm Rinh-Bản hùng ca vang mãi” được rất nhiều người yêu thích...