Từ miền ký ức đến nhịp cầu hữu nghị
Tại thủ đô Budapest của Hungary vừa diễn ra cuộc gặp gỡ đặc biệt mang tên “Về miền ký ức chung” do Đại sứ quán Việt Nam, Nga và Belarus tại Hungary phối hợp tổ chức, đã đưa những người từng học tập, sinh sống và làm việc tại Liên Xô trước đây trở về với những ký ức thân thương của một thời tuổi trẻ. Chương trình không chỉ là dịp hội ngộ mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-mien-ky-uc-den-nhip-cau-huu-nghi-246261111094216044.htm