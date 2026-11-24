Từ cấu trúc đa cực đến không gian du lịch liên kết

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm xác lập mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm trên diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã. Cấu trúc này được tổ chức trên cơ sở 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Hạ tầng giao thông và không gian đô thị tại khu vực trung tâm cũ đang được định hướng tăng cường kết nối với các khu vực du lịch mới, tạo mạng lưới điểm đến liên thông trong toàn thành phố. Ảnh: SGGP

Trong cấu trúc đó, các trung tâm vệ tinh như Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên tạo thêm dư địa tổ chức các không gian phát triển mới. Đối với du lịch, đây là cơ sở để kết nối du lịch đô thị, văn hóa, mua sắm và giải trí ở khu vực trung tâm với du lịch biển, nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm tại các khu vực vệ tinh.

Đáng chú ý, quy hoạch xác định hệ liên kết xanh - xanh dương, lấy sông Sài Gòn và sông Đồng Nai làm trục sinh thái trung tâm. Cách tiếp cận này mở ra hướng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sông nước, cảnh quan ven sông, không gian công cộng và các tuyến kết nối đường thủy, đồng thời tạo sự liên kết giữa du lịch đô thị với du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Theo TS Trần Du Lịch, chuyên gia kinh tế, TP. Hồ Chí Minh cần hướng ra biển và bám sông, đồng thời lấy giao thông công cộng làm xương sống phát triển đô thị, gắn với mô hình TOD. Quan điểm này cho thấy giao thông và không gian du lịch cần được nhìn nhận trong cùng một cấu trúc, thay vì phát triển điểm đến sau khi hạ tầng đã hình thành.

Ở góc độ quy hoạch, KTS Ngô Viết Nam Sơn cũng đề xuất một hệ thống hạ tầng đa phương thức, tích hợp đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, đồng thời bảo vệ không gian xanh, mặt nước và tăng liên kết hai bờ sông Sài Gòn.

Giao thông và TOD tạo trục kết nối du lịch

Một trong những nền tảng quan trọng của cấu trúc đô thị mới là phát triển giao thông công cộng và các khu vực TOD. Định hướng đến năm 2050, TP. Hồ Chí Minh hình thành mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 960km, cùng khoảng 450km đường sắt nhẹ, tàu điện mặt đất.

Nếu được triển khai đồng bộ, hệ thống này không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại của cư dân mà còn tạo điều kiện hình thành các chuỗi dịch vụ, thương mại, lưu trú, văn hóa và giải trí quanh các đầu mối giao thông. Với du lịch đô thị, đây là cơ sở để hình thành những hành trình thuận tiện hơn, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và mở rộng khả năng tiếp cận các điểm đến.

Thành phố đã chấp thuận ranh giới 5 khu vực TOD dọc tuyến Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, với tổng diện tích khoảng 939,18ha. Đối với Metro số 1, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã trình 8 khu vực hoặc cụm khu vực TOD gắn với 12 nhà ga. Riêng khu vực tổ hợp ga Thủ Thiêm có ranh giới TOD khoảng 246,44ha, đang được lập quy hoạch tỷ lệ 1/2000.

Tuy nhiên, TOD không chỉ là câu chuyện khai thác quỹ đất quanh nhà ga. Theo các ý kiến góp ý cho quy hoạch, việc phát triển đô thị theo TOD phải đồng bộ với khả năng đáp ứng của giao thông, trường học, y tế, cây xanh và không gian công cộng. Điều này đặc biệt quan trọng với những khu vực được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại và du lịch mới.

Với du lịch, yêu cầu đặt ra là ngay trong quá trình tổ chức các cực động lực và trung tâm vệ tinh cần xác định rõ chức năng du lịch, dịch vụ và các điểm kết nối. TS Dương Thanh Tùng cho rằng du lịch không nên là ngành dịch vụ đi sau hạ tầng, mà cần được tích hợp ngay từ đầu vào quy hoạch các cực tăng trưởng và trung tâm vệ tinh. Theo ông, từng khu vực có thể xác định những thế mạnh khác nhau, từ tài chính, hội nghị, sự kiện quốc tế đến di sản, văn hóa, ẩm thực, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng.

Đồng bộ hạ tầng, hình thành mạng lưới điểm đến mới

Cùng với giao thông, việc tổ chức không gian du lịch cần gắn với hệ thống hạ tầng đô thị và hạ tầng chuyên ngành. Công viên, quảng trường, không gian công cộng, bến tàu khách, bến du thuyền, cơ sở lưu trú, dịch vụ, hạ tầng số và các thiết chế văn hóa cần được tính toán trong tổng thể phát triển, thay vì chỉ tập trung vào từng dự án du lịch riêng lẻ.

Du lịch đường sông là một ví dụ rõ nét. Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, hạ tầng du lịch đường sông đang từng bước được cải thiện nhưng vẫn còn những điểm nghẽn về quy hoạch hành lang sông, quỹ đất, điểm dừng chân và sự kết nối giữa các điểm đến. Việc thiếu một hệ sinh thái dịch vụ dọc tuyến khiến hành trình đường sông chưa phát huy đầy đủ giá trị.

Như vậy, với du lịch đường thủy, bài toán không chỉ là có tàu và có tuyến, mà phải hình thành được cả hệ thống bến, điểm đón trả khách, không gian công cộng, dịch vụ ven sông và các điểm tham quan. Khi các thành phần này được quy hoạch đồng bộ, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và hệ thống kênh rạch có thể trở thành những hành lang du lịch thay vì chỉ là không gian cảnh quan của đô thị.

Cùng với đó, không gian cảng biển, thương mại và kinh tế biển ở phía Nam mở ra khả năng phát triển các sản phẩm du lịch biển, đô thị cảng và dịch vụ. Kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đầu mối giao thông liên vùng cũng tạo điều kiện phân bổ dòng khách rộng hơn, thay vì tập trung vào khu vực trung tâm.

Định hướng này phù hợp với yêu cầu xây dựng một mạng lưới điểm đến đa cực. Theo các chuyên gia, đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh cần hình thành mạng lưới du lịch đa cực, liên thông; trong đó lõi Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm có thể phát triển các sản phẩm đô thị, tài chính, mua sắm, di sản, ẩm thực và sự kiện quốc tế; phía Nam gắn với cảng biển, thương mại và du lịch ven biển; các trung tâm vệ tinh như Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm được kết nối trong một mạng lưới trải nghiệm rộng hơn.

Cách tiếp cận này cũng đặt ra yêu cầu bảo vệ những tài nguyên tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến. Các khu vực ven biển, ven sông, rừng ngập mặn, không gian xanh và hệ sinh thái tự nhiên cần được đặt trong bài toán sức tải môi trường. Phát triển hạ tầng du lịch vì vậy phải đi cùng bảo tồn cảnh quan, kiểm soát ngập, bảo vệ tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu - những yêu cầu đã được đặt ra trong quá trình hoàn thiện quy hoạch.

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm vì vậy không chỉ mở rộng địa giới phát triển mà còn mở rộng cách tiếp cận đối với du lịch. Từ một hệ thống điểm đến tương đối phân tán, thành phố có cơ sở để tổ chức lại thành mạng lưới liên kết giữa đô thị, biển, sông nước, sinh thái, văn hóa và các trung tâm dịch vụ.

Vấn đề còn lại là chuyển những định hướng đó thành quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành và chương trình đầu tư cụ thể; xác định rõ thứ tự ưu tiên, nguồn lực và cơ chế phối hợp giữa quy hoạch, giao thông, du lịch, văn hóa, môi trường và các địa phương. Khi hạ tầng được tính toán ngay từ đầu cùng không gian du lịch, những cực phát triển mới mới có thể thực sự trở thành điểm đến, thay vì chỉ là những khu vực được xác định trên bản đồ quy hoạch.

5 dư địa phát triển du lịch

Mở rộng không gian du lịch: Kết nối trung tâm đô thị với không gian biển, sông nước, sinh thái và các đô thị mới sau sáp nhập.

Phát triển du lịch đường thủy: Khai thác hệ thống sông, kênh rạch, không gian ven sông gắn với dịch vụ và các tuyến du lịch mới.

Du lịch gắn với metro: Hệ thống đường sắt đô thị và TOD tạo các điểm kết nối mới giữa giao thông, lưu trú, thương mại, văn hóa và vui chơi giải trí.

Khai thác kinh tế biển: Không gian cảng biển, thương mại tự do phía Nam mở thêm dư địa cho du lịch biển, đô thị cảng và dịch vụ.

Tăng kết nối vùng, quốc tế: Hạ tầng sân bay, cảng biển và giao thông liên vùng tạo điều kiện mở rộng mạng lưới điểm đến và dòng khách.