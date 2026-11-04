Từ mâu thuẫn trên mạng đến phiên tòa giả định về bạo lực học đường

Học sinh và các thầy cô giáo Trường liên cấp Lê Thánh Tông tham dự phiên tòa.

Phân đoàn VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh phối hợp với Phân đoàn TAND khu vực 1, TP Quảng Ninh, Trường liên cấp Lê Thánh Tông và Công an phường Hạ Long tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng”. Chương trình hướng đến việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử và phòng ngừa bạo lực trong học sinh.

Theo tình huống giả định, từ mâu thuẫn qua những bình luận trên mạng xã hội, T.M.K hẹn gặp và đánh bạn tại khu vực cổng trường. Đi cùng K, L.Q.B không can ngăn mà còn cổ vũ, gọi thêm người đến xem, quay video và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Sự việc khiến nhiều học sinh tụ tập, hò hét, gây ùn tắc lối đi, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà trường và an ninh, trật tự tại khu vực.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Tình huống gần gũi với đời sống học đường được chuyển tải bằng hình thức sân khấu hóa. Cán bộ VKSND, TAND và Công an phường Hạ Long trực tiếp đảm nhận các vai diễn, tái hiện trình tự một phiên tòa hình sự sơ thẩm, từ công bố cáo trạng, xét hỏi, luận tội, tranh luận đến tuyên án.

Trong phần xét hỏi và tranh luận, hành vi, vai trò của từng bị cáo trong tình huống giả định được phân tích, làm rõ. Nội dung phiên tòa tập trung vào hậu quả của việc dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn; hành vi cổ vũ, lôi kéo người khác tụ tập, quay và phát tán video bạo lực trên mạng xã hội.

Theo kịch bản, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố hai bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi, vai trò và độ tuổi của từng người, bảo đảm mục đích giáo dục, phòng ngừa.

Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm sau phiên tòa giả định.

Qua diễn biến phiên tòa, học sinh có thêm góc nhìn về những hệ lụy từ một mâu thuẫn trên mạng: xung đột có thể kéo theo hành vi bạo lực, gây mất trật tự, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm và tâm lý của người bị tác động. Việc cổ vũ, tụ tập hoặc lan truyền hình ảnh bạo lực cũng khiến sự việc trở nên phức tạp hơn.

Chương trình đồng thời giúp học sinh tìm hiểu trực quan về hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND.

Thông điệp được gửi đến các em là biết kiềm chế cảm xúc, ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại; không tham gia, cổ vũ đánh nhau hoặc chia sẻ hình ảnh bạo lực trên mạng xã hội. Việc đưa tình huống học đường vào phiên tòa giả định góp phần đổi mới cách tuyên truyền pháp luật, giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng trong cuộc sống.