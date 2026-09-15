Từ mất mát sau đại dịch đến hành trình giúp trẻ mồ côi bước tiếp cuộc đời

Tối 16/9, tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026.

Nhiều nghệ sĩ góp mặt trong chương trình nghệ thuật chính luận “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Ảnh: BTC

Chương trình đánh dấu 5 năm Báo Thanh Niên triển khai “Cùng con đi tiếp cuộc đời” - hoạt động được khởi xướng ngày 16/9/2021, trong thời điểm đại dịch Covid-19 gây nhiều mất mát cho các gia đình. Chương trình hướng tới hỗ trợ, bảo trợ những trẻ có cha hoặc mẹ qua đời vì dịch bệnh cho đến khi các em đủ 18 tuổi.

Sau 5 năm, “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã thực hiện nhiều hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp, trao tiền và quà cho hơn 2.200 lượt trẻ mồ côi tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phía Nam, với tổng kinh phí hơn 4,3 tỷ đồng.

Trong đó, 550 lượt trẻ mồ côi ở các lứa tuổi được bảo trợ đến năm 18 tuổi, với tổng số tiền hơn 60,8 tỷ đồng. Chương trình cũng trao 2,1 tỷ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên; đồng thời tài trợ và liên kết đào tạo đại học, cao đẳng cho các em sau khi hoàn thành bậc THPT.

Tính cả các khoản hỗ trợ khẩn cấp, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, trẻ bị ảnh hưởng bởi bão Yagi cùng các suất học bổng tiếng Anh, chương trình đã huy động gần 77 tỷ đồng qua gần 100 sự kiện.

Năm 2026, “Nghĩa tình Phương Nam” của VTV Nam Bộ phối hợp cùng “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên, vừa nhìn lại chặng đường 5 năm bảo trợ trẻ mồ côi do Covid-19, vừa mở rộng diện hỗ trợ lâu dài.

Theo đó, đối tượng được bảo trợ không chỉ là những trẻ mất cha hoặc mẹ trong đại dịch mà còn gồm trẻ mồ côi do nhiều nguyên nhân khác như thiên tai, bão lũ, tai nạn giao thông, bệnh tật.

“Nghĩa tình Phương Nam” được VTV Nam Bộ triển khai từ năm 2024, sử dụng các chương trình nghệ thuật để kết nối nguồn lực cộng đồng. Chương trình từng vận động hỗ trợ người dân Làng Nủ sau bão Yagi năm 2024 và tiếp sức đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025.

Trong chương trình năm nay, các tiết mục nghệ thuật được đan xen với phóng sự, câu chuyện đời thực, giao lưu và trao quà cho những em nhỏ đang được “Cùng con đi tiếp cuộc đời” hỗ trợ. Những câu chuyện được lựa chọn xoay quanh quá trình các em vượt qua mất mát, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng niềm tin và hướng tới tương lai.

Chương trình kéo dài khoảng 90 phút, được phát sóng trực tiếp. Việc kết hợp hai chương trình cũng mở thêm kênh kết nối giữa các nguồn lực xã hội với những trẻ em đang cần được hỗ trợ lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào những khoản hỗ trợ trước mắt.

“Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026 diễn ra lúc 20h10 ngày 16/9 tại Công viên số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM.