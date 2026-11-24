Hòa chung không khí ngày hội từ những điểm cầu

Tối 24-11, khi sân khấu “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” tại Mỹ Đình sáng đèn, không khí chương trình cũng được truyền đến nhiều địa phương. Bên cạnh hình thức theo dõi qua truyền hình, việc bố trí các màn hình LED công cộng tạo điều kiện để người dân ở xa trung tâm cùng thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Màn hình LED được xã Vân Đình lắp đặt phục vụ người dân thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Hồng Việt

Tại xã Vân Đình, màn hình LED khổ lớn được lắp đặt tại khu vực cạnh Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, thu hút đông đảo người dân đến cùng thưởng thức nghệ thuật. Bà Đỗ Thị Thanh Nga, người dân thôn Vân Phúc, phấn khởi cho biết đây là lần đầu tiên xã Vân Đình được lựa chọn là một trong những địa điểm lắp đặt màn hình LED quy mô lớn phục vụ nhân dân. Nhìn hệ thống màn hình, sân khấu và thiết bị được chuẩn bị công phu, bà cảm nhận rõ sự quan tâm của các cấp, ngành trong việc đưa những chương trình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với người dân.

“Được thưởng thức các tiết mục biểu diễn đậm đà bản sắc dân tộc, hòa mình vào không khí sôi động cùng bà con địa phương là điều rất tuyệt vời. Chương trình không chỉ mang đến những phút giây thư giãn mà còn là dịp để mỗi người thêm yêu, tự hào về văn hóa và con người Việt Nam”, bà Nga cho biết.

Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Hải Thành, người dân thôn Vân Đình, cho rằng việc lắp đặt màn hình LED ngay tại địa phương giúp đông đảo người dân có thể thưởng thức chương trình mà không phải di chuyển xa. Theo ông, những chương trình nghệ thuật có quy mô, được đầu tư bài bản như “Muôn sắc Việt Nam” còn góp phần giúp các thế hệ, đặc biệt là người trẻ, hiểu thêm về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đông đảo người dân Vân Đình tập trung thưởng thức chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Thu Trang.

Không chỉ tại các điểm xem tập trung, nhiều gia đình cũng lựa chọn quây quần bên màn hình tivi để thưởng thức chương trình. Chị Nguyễn Ngọc Oanh (xã Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, gần một tháng qua, chị đã biết đến “Muôn sắc Việt Nam” qua báo chí, truyền hình và mạng xã hội. Dù rất mong chờ chương trình được tổ chức đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 tại Thủ đô, song vì lý do sức khỏe, chị không thể đến sân Mỹ Đình.

Mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa

Theo chị Oanh, xem chương trình tại nhà cùng gia đình cũng có những thú vị riêng. Qua màn ảnh, chị vẫn cảm nhận được không khí sôi động tại sân vận động, đồng thời xúc động trước những tiết mục nghệ thuật khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam.

Cùng gia đình theo dõi chương trình, chị Mai Thuỳ Linh, phường Kiến Hưng, Hà Nội ấn tượng với sự dàn dựng công phu và cách kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật. Với chị, đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình cùng thưởng thức nghệ thuật, chia sẻ cảm xúc và hiểu thêm về những giá trị văn hóa dân tộc.

Chị Mai Thuỳ Linh, phường Kiến Hưng xem chương trình "Muôn sắc Việt Nam" qua màn hình ti vi. Ảnh: Ngà Thu

“Muôn sắc Việt Nam” được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp trên các kênh và nền tảng của cơ quan. Thành phố cũng có phương án lắp đặt một số màn hình LED phục vụ người dân tại những khu vực xa trung tâm. Việc Vân Đình trở thành một trong những địa điểm được bố trí màn hình LED là minh chứng cho nỗ lực đưa chương trình đến gần hơn với công chúng.

Những hình thức truyền tải này giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận chương trình, nhất là những người không có điều kiện trực tiếp đến địa điểm tổ chức vì khoảng cách, sức khỏe hoặc hoàn cảnh gia đình. Nếu khán giả tại Mỹ Đình cảm nhận trực tiếp không khí sân khấu, người xem truyền hình có thể theo dõi các tiết mục qua góc máy linh hoạt. Tại các điểm lắp đặt màn hình LED công cộng, việc cùng thưởng thức chương trình còn tạo nên không gian gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ cảm xúc giữa người dân.

Tại các điểm lắp đặt màn hình LED trở thành điểm giao lưu, gặp gỡ của cộng đồng. Ảnh: Hồng Viêt

Từ sân khấu Mỹ Đình đến màn hình LED tại khu vực công cộng và những gia đình theo dõi qua truyền hình, sức lan tỏa của một sự kiện văn hóa không chỉ nằm ở số lượng người có mặt tại nơi tổ chức, mà còn ở khả năng đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống. Dù theo dõi bằng hình thức nào, khán giả đều có cơ hội cảm nhận những sắc màu văn hóa, cùng nuôi dưỡng tình yêu quê hương và niềm tự hào về bản sắc Việt Nam.