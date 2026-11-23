Em Hà Dương Hoàng (bên trái ảnh) cùng các thành viên trong đội thi giành Giải Nhất NASA Space Apps Challenge Hanoi 2026.

Lớn lên từ vùng quê giàu truyền thống hiếu học ở Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), em Hà Dương Hoàng, sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang cùng những người bạn của mình ghi dấu ấn tại một sân chơi công nghệ quốc tế.

Từ những giải thưởng Vật lí thời phổ thông đến Giải Nhất NASA Space Apps Challenge Hanoi 2026, hành trình của chàng trai trẻ không chỉ là câu chuyện về năng lực và nỗ lực cá nhân mà còn gợi lên niềm tin về sức vươn của thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức.

Ước mơ lớn từ một miền quê nhỏ

Ở thôn Xuân Thủy (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị), câu chuyện về Hà Dương Hoàng đang mang đến niềm vui và niềm tự hào cho gia đình, thầy cô, bạn bè và những người yêu mến vùng quê này. Sinh năm 2007, Hà Dương Hoàng hiện là sinh viên khóa 70, lớp Kỹ thuật điện 03, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Em Hà Dương Hoàng với vóc dáng nhỏ nhắn, mang trong mình niềm đam mê khoa học và khát vọng chinh phục những đỉnh cao công nghệ.

Em là một trong bốn thành viên của đội BK SpaceTech thuộc Câu lạc bộ Công nghệ Không gian Bách khoa, vừa giành Giải Nhất bảng Open tại NASA Space Apps Challenge Hanoi 2026 với dự án MissionWright.

Đằng sau dấu mốc đáng tự hào ấy là một hành trình học tập bền bỉ, được vun đắp từ gia đình, mái trường và những năm tháng tuổi thơ trên quê hương Lệ Thủy. Sinh ra trong gia đình có truyền thống học tập, Hoàng sớm được nuôi dưỡng trong môi trường coi trọng tri thức và sự nỗ lực. Bố em là Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lệ Thủy, mẹ là một giáo viên tiếng Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Công việc của bố mẹ gắn với giáo dục, với những thế hệ học trò và hành trình gieo chữ đã tạo nên môi trường thuận lợi để Hoàng hình thành ý thức học tập, tinh thần tự giác và khát vọng vươn lên.

Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn của Hoàng không chỉ nằm ở nền tảng gia đình. Những người từng biết em đều có thể nhận thấy ở chàng trai trẻ sự chăm chỉ, ngoan ngoãn, cầu thị và tinh thần học tập nghiêm túc. Hoàng không phải là người chỉ biết hài lòng với những kết quả đã đạt được. Em luôn có những mục tiêu mới, những điều muốn tìm hiểu và những giới hạn muốn vượt qua.

Một trong những giải thưởng mà Hà Dương Hoàng đạt được trên hành trình chinh phục đam mê khoa học và công nghệ.

Nhìn lại hành trình học tập, những thành tích của Hoàng được hình thành qua từng cấp học. Ở bậc THCS, em hai năm liên tiếp giành giải Ba môn Tiếng Anh cấp huyện vào năm lớp 6 và lớp 7.

Đến năm lớp 8, Hoàng tiếp tục đạt giải Khuyến khích môn Vật lí cấp huyện. Những kết quả ấy cho thấy sự phát triển khá toàn diện, đồng thời hé lộ niềm yêu thích đối với những môn học đòi hỏi tư duy logic, khả năng khám phá và vận dụng kiến thức.

Bước vào Trường THPT Lệ Thủy, khóa 61, Hoàng có điều kiện tiếp tục phát huy năng lực của mình. Hai năm học lớp 11 và lớp 12, em liên tiếp giành giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh. Đây là thành quả đáng ghi nhận của một quá trình học tập có định hướng, trong đó sự say mê môn học được kết hợp với tinh thần kiên trì và phương pháp học tập nghiêm túc.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Hoàng đạt 10 điểm môn Vật lí, điểm tuyệt đối của môn học mà em đã dành nhiều tâm huyết. Cùng với đó là 8,75 điểm môn Hóa học, 8,5 điểm môn Toán và 8 điểm môn Ngữ văn, tổng điểm tổ hợp A00 đạt 27,25. Với kết quả này, em trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội theo phương thức xét tuyển tài năng.

Em Hà Dương Hoàng ghi dấu bằng loạt thành tích cao trong học tập, đặc biệt ở các kỳ thi học sinh giỏi Vật lý khi còn học THPT.

Từ mái trường THPT Lệ Thủy, chàng trai quê Xuân Thủy chính thức bước vào môi trường đại học kỹ thuật hàng đầu, nơi những kiến thức từng được tiếp cận trên trang sách có cơ hội mở rộng thành những nghiên cứu, thử nghiệm và sản phẩm công nghệ cụ thể.

Khi đam mê khoa học bước ra sân chơi toàn cầu

Môi trường Bách khoa mở ra cho Hoàng những cơ hội mới. Năm học 2025 - 2026, ngay trong năm thứ nhất đại học, em đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc với điểm CPA 3,61/4,0 và điểm rèn luyện 93. Đặc biệt, Hoàng tham gia Câu lạc bộ Công nghệ Không gian Bách khoa (BK SpaceTech), nơi quy tụ những sinh viên có chung niềm đam mê nghiên cứu và khám phá công nghệ không gian.

Đây cũng là bước ngoặt đưa những quan tâm của Hoàng về vật lý, kỹ thuật và vũ trụ đến gần hơn với hoạt động nghiên cứu, sáng tạo thực tiễn. Tháng 11/2026, Hoàng cùng ba thành viên Nguyễn Ngọc Thành, Vũ Thị Hợp và Vũ Việt Văn tham gia NASA Space Apps Challenge Hanoi 2026.

Hà Dương Hoàng thể hiện niềm đam mê với môn Vật lý qua quá trình học tập và những thành tích nổi bật ở bậc THPT.

Cuộc thi diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11, là điểm thi chính thức thuộc hệ thống NASA Space Apps Challenge, sân chơi hackathon sáng tạo công nghệ do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) khởi xướng.

Tại Hà Nội, cuộc thi năm nay thu hút hơn 1.200 thí sinh, 262 đội thi và 49 giám khảo. Các đội phải vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật, khả năng lập trình và tư duy sáng tạo để phát triển sản phẩm giải quyết những thách thức thực tiễn. Đây không đơn thuần là cuộc thi trình bày ý tưởng, mà đòi hỏi các nhóm phải xây dựng sản phẩm, hoàn thiện giải pháp và bảo vệ kết quả trước hội đồng chuyên môn.

Trong môi trường cạnh tranh ấy, đội BK SpaceTech đã tạo nên dấu ấn đặc biệt với dự án MissionWright. Đội giành Giải Nhất bảng Open, nhận giải chuyên ngành Most Inspirational (Dự án truyền cảm hứng nhất), đồng thời được lựa chọn vào Top 10 đội thi tiêu biểu tại Hà Nội, trở thành Global Nominee để tham gia vòng đánh giá toàn cầu của NASA.

Ba dấu ấn liên tiếp là kết quả đáng tự hào đối với cả bốn thành viên. Với Hà Dương Hoàng, đó còn là cơ hội để những kiến thức được tích lũy từ những năm tháng phổ thông tiếp tục phát huy giá trị trong một môi trường nghiên cứu và sáng tạo có tính quốc tế.

Hà Dương Hoàng cùng đồng đội nhận giải thưởng chuyên ngành tại sân chơi khoa học, công nghệ.

Điểm đáng chú ý là MissionWright không chỉ hướng đến việc tạo ra một trò chơi công nghệ hấp dẫn. Dự án được xây dựng như một hệ thống mô phỏng sứ mệnh không gian 3D, lấy cảm hứng từ thử thách Space Mission Design Game của NASA, giúp người chơi trực tiếp trải nghiệm công việc của một kỹ sư thiết kế sứ mệnh vũ trụ.

Sản phẩm đưa người chơi đi qua ba giai đoạn: design (Thiết kế), launch (Phóng tàu) và explore (Khám phá). Ở giai đoạn thiết kế, người chơi lựa chọn các bộ phận của tàu vũ trụ, từ khung thân, nguồn năng lượng, động cơ đẩy đến thiết bị khoa học và hệ thống truyền thông. Những lựa chọn này tác động trực tiếp đến khối lượng, chi phí, công suất và khả năng vận hành của con tàu.

Sang giai đoạn phóng và hành trình bay, người chơi được trải nghiệm môi trường 3D, theo dõi các mốc kỹ thuật và xử lý những tình huống bất ngờ. Đặc biệt, hệ thống tích hợp 26 tình huống sự cố ngẫu nhiên, buộc người chơi phải cân nhắc và đưa ra quyết định phù hợp để duy trì nhiệm vụ.

Ở chặng cuối, người chơi điều khiển xe tự hành khám phá Mặt Trăng, Sao Hỏa và tiểu hành tinh Vesta, thực hiện những nhiệm vụ khảo sát khoa học trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Điều làm nên giá trị của MissionWright là sự kết hợp giữa trải nghiệm tương tác và kiến thức khoa học. Người chơi không chỉ quan sát một chuyến bay vào không gian mà còn phải tính toán, lựa chọn, giải quyết vấn đề và hiểu được nguyên lý kỹ thuật đằng sau mỗi quyết định.

Hà Dương Hoàng cùng thầy giáo chủ nhiệm thời THPT, người đã đồng hành, dìu dắt em trong những năm tháng học tập dưới mái trường phổ thông.

Các thông số vật lý và môi trường trong sản phẩm được xây dựng dựa trên những tài liệu khoa học chính thức của NASA. Dự án cũng tích hợp hệ thống cố vấn giúp kiểm tra các thông số thiết kế, hỗ trợ người chơi nhận diện những điểm chưa phù hợp và điều chỉnh phương án.

Với cách tiếp cận ấy, MissionWright góp phần đưa những kiến thức vốn khá phức tạp về vật lý, kỹ thuật hàng không vũ trụ đến gần hơn với người học, đặc biệt là học sinh, sinh viên yêu thích khoa học và STEM.

Đó cũng là lý do sản phẩm được trao giải Most Inspirational. Giá trị của dự án không chỉ nằm ở công nghệ mô phỏng mà còn ở khả năng khơi gợi niềm say mê khám phá, giúp người trẻ hình dung rõ hơn con đường từ kiến thức trong nhà trường đến những ứng dụng khoa học trong thực tiễn.

Niềm tự hào từ quê hương

Trong thành công chung của BK SpaceTech, Hà Dương Hoàng là thành viên đảm nhiệm lĩnh vực Kỹ thuật điện, góp phần tạo nên sức mạnh chuyên môn của đội. Tuy nhiên, điều đáng quý hơn cả là tinh thần học hỏi, sự chủ động và khát vọng khám phá mà em mang theo trong hành trình trưởng thành của mình.

Chân dung em Hà Dương Hoàng, chàng sinh viên quê Lệ Thủy ghi dấu ấn với những thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Từ một học sinh Trường THPT Lệ Thủy đến sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Hoàng đã đi qua những dấu mốc đáng nhớ bằng chính sự nỗ lực. Những giải thưởng học sinh giỏi, điểm 10 Vật lý, kết quả học tập xuất sắc năm thứ nhất và thành tích tại NASA Space Apps Challenge 2026 không phải những kết quả tách rời, mà là những mắt xích trong một quá trình tích lũy lâu dài.

Đằng sau hành trình ấy là sự đồng hành của gia đình, sự dạy dỗ của thầy cô và môi trường giáo dục đã tạo điều kiện để em phát huy năng lực. Truyền thống hiếu học của gia đình là điểm tựa; mái trường phổ thông là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên; còn môi trường đại học là không gian để những hạt mầm ấy tiếp tục nảy nở.

Với người dân thôn Xuân Thủy nói riêng và quê hương Lệ Thủy nói chung, thành tích của Hà Dương Hoàng là niềm tự hào rất đỗi gần gũi. Bởi phía sau một giải thưởng quốc tế là hình ảnh một chàng trai sinh ra từ làng quê, từng ngồi trên ghế nhà trường quê nhà, từng miệt mài với những bài toán, bài tập Vật lý và từng bước nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Câu chuyện của Hoàng có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh ở những vùng quê còn nhiều khó khăn. Nó cho thấy xuất phát điểm địa lý không quyết định giới hạn của tri thức. Điều quan trọng là mỗi người trẻ có dám nuôi dưỡng ước mơ, có đủ kiên trì để theo đuổi mục tiêu và có biết tận dụng những cơ hội học tập để trưởng thành hay không.

Không phải học sinh nào cũng có điều kiện tiếp cận ngay với những phòng thí nghiệm hiện đại hay các chương trình nghiên cứu quốc tế. Nhưng mỗi học sinh đều có thể bắt đầu từ những điều gần gũi nhất: học tốt một môn học mình yêu thích, đọc thêm một cuốn sách, đặt thêm một câu hỏi, thử sức với một ý tưởng mới và không ngại bước ra khỏi giới hạn quen thuộc.

Đó cũng là thông điệp có sức lan tỏa từ hành trình của Hà Dương Hoàng, tấm gương học tập không chỉ có ý nghĩa ở những danh hiệu đạt được, mà còn ở khả năng khơi dậy niềm tin và động lực cho những người trẻ khác. Khi một học sinh quê nhà có thể góp mặt trong đội tuyển nghiên cứu, sáng tạo và chinh phục sân chơi quốc tế, những ước mơ tưởng chừng xa xôi của nhiều bạn trẻ cũng trở nên gần gũi hơn.

Hiện tại, dự án MissionWright tiếp tục bước vào vòng đánh giá toàn cầu của NASA. Phía trước Hoàng và các thành viên BK SpaceTech vẫn còn những thử thách mới, những yêu cầu chuyên môn khắt khe và cơ hội để hoàn thiện sản phẩm. Kết quả cuối cùng của vòng đánh giá toàn cầu vẫn đang ở phía trước, nhưng việc được lựa chọn trở thành Global Nominee đã là một dấu mốc đáng trân trọng.

Từ Xuân Thủy, Lệ Thủy đến giảng đường Bách khoa Hà Nội, hành trình của Hà Dương Hoàng vẫn đang tiếp tục. Có thể hôm nay em chưa thể chạm tay vào những vì sao, nhưng bằng tri thức, đam mê và khát vọng, em đang từng bước tiến gần hơn đến thế giới mà mình mơ ước.

Và biết đâu, từ câu chuyện của chàng trai trẻ ấy, trên những miền quê của Quảng Trị sẽ có thêm nhiều học sinh dám nghĩ về những điều lớn lao, dám lựa chọn con đường khoa học và kiên trì đi đến cùng với ước mơ của mình. Bởi những hành trình chinh phục vũ trụ, suy cho cùng, cũng có thể bắt đầu từ một ước mơ rất nhỏ trên chính quê hương mình.