Từ mái trường 54 năm tuổi đến diện mạo mới của Trường THCS Kim Liên

Sáng 22/9, tại số 28 Lương Định Của, phường Kim Liên, Hà Nội, lễ khởi công xây dựng Trường Trung học cơ sở Kim Liên được tổ chức, đánh dấu bước khởi đầu cho dự án đầu tư, hiện đại hóa cơ sở giáo dục có lịch sử hơn nửa thế kỷ trên địa bàn.

Đây cũng là một dấu mốc đặc biệt khi Trường Trung học cơ sở Kim Liên vừa chính thức mang tên mới từ ngày 24/8/2026, trên nền tảng truyền thống của Trường Trung học cơ sở Đống Đa được thành lập từ năm 1972./.