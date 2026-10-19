Từ mái tóc cộng đồng đến bộ tóc tặng bệnh nhân ung thư

Chương trình trao tặng tóc giả cho bệnh nhân ung thư.

Ngày 19/10, trong khuôn khổ chương trình “Sưởi ấm những trái tim quả cảm” diễn ra tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (Cơ sở 2), dự án Myhair Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TPHCM tiến hành trao tặng 200 bộ tóc dệt thành phẩm cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại đây. Cụ thể, 30 bộ dành cho bệnh nhân đang điều trị nội trú và 170 bộ dành cho bệnh nhân điều trị ngoại trú.

Ông Tống Xuân Giang (áo đỏ) - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, tham dự chương trình.

Món quà này không chỉ là những bộ tóc giả đơn thuần, mà là kết tinh trọn vẹn từ tình yêu thương, sự sẻ chia của các người tình nguyện trên khắp mọi miền đất nước. Hành trình tạo nên những bộ tóc bắt đầu từ những hành động nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa. Có những người trực tiếp tìm đến các salon thành viên để cắt tóc hiến tặng, cũng có không ít người ở vùng sâu vùng xa cẩn thận gói ghém mái tóc mình đã nâng niu, nuôi dưỡng suốt nhiều năm trời rồi gửi qua đường bưu điện.

Mỗi bộ tóc khi trao đi đều hướng tới sự chu đáo, tinh tế, phù hợp với nhu cầu và tôn trọng tối đa cảm nhận của từng người bệnh.

Dù chưa từng một lần gặp gỡ hay biết tên người nhận, họ đều chung một mong mỏi là đem lại nụ cười, nghị lực và sự tự tin cho những chiến binh dũng cảm đang ngày đêm chống chọi với bạo bệnh. Những mái tóc trân quý ấy sau khi được Myhair tiếp nhận sẽ trải qua quá trình phân loại, xử lý kỹ lưỡng và dệt thủ công thành những bộ tóc hoàn chỉnh.

Chương trình trao 30 bộ tóc cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Để làm được điều này, mạng lưới hơn 50 salon thành viên trên toàn quốc đã chung tay hỗ trợ cắt tóc hiến miễn phí, tận tình hướng dẫn người dân cách bảo quản, từ đó trở thành cầu nối vững chắc đưa nguồn tóc từ cộng đồng đến với tổ chức.

Đại diện Myhair chia sẻ, mỗi bộ tóc thành phẩm có chi phí thực hiện khoảng 5 đến 6 triệu đồng. Tuy nhiên, mọi con số vật chất đều không thể đong đếm được tấm lòng bao dung của cộng đồng. Với tâm niệm sâu sắc “của cho không bằng cách cho”, mỗi bộ tóc khi trao đi đều hướng tới sự chu đáo, tinh tế, phù hợp với nhu cầu và tôn trọng tối đa cảm nhận của từng người bệnh.

Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình nhân văn mang tên “Sưởi ấm những trái tim quả cảm” diễn ra tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM (Cơ sở 2).

Bên cạnh các đợt trao tặng tập trung, Myhair còn linh hoạt gửi tặng tóc miễn phí đến tận nhà qua đường bưu điện, chuyển về các salon địa phương, hoặc trao tại các cơ sở y tế khác như Bệnh viện Nhi Đồng 2. Điển hình như mới đây, ngày hội hiến tóc tại chùa Diệu Pháp thu hút sự tham gia của hơn 1.200 người, với sự hỗ trợ của hơn 100 thành viên Myhair.

Myhair Việt Nam được ông Nguyễn Minh Dũng sáng lập vào năm 2017, phong trào hiến tóc của Myhair được khởi xướng từ năm 2024. Bằng 25 năm kinh nghiệm làm nghề, ông cùng các cộng sự kỳ vọng thông điệp “Hiến tóc – Trao yêu thương” sẽ tiếp tục vang xa, đồng hành cùng bệnh nhân cho đến ngày họ chiến thắng bệnh tật, trở về cuộc sống bình yên.