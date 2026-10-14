Từ mái ấm đến sinh kế, tiếp sức đồng bào thoát nghèo

Ở tuổi xế chiều, bà Thị Nay, thôn Đức Tín, xã Hoài Đức vui mừng khi có căn nhà kiên cố để ở

Từ những mái nhà kiên cố đến các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình, chính sách hỗ trợ không chỉ giúp người dân an cư mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững.

An cư để đồng bào vững tin vươn lên

Tại thôn Đức Tín, xã Hoài Đức, niềm vui hiện rõ trên gương mặt nhiều hộ nghèo dân tộc Châu Ro khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Gia đình bà Thị Nay là một trong những hộ được thụ hưởng chính sách này. Với 60 triệu đồng hỗ trợ, gia đình bà có thêm nguồn lực xây dựng căn nhà mới kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống.

Đối với bà Nay, sự hỗ trợ của Nhà nước không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn hiện thực hóa ước mơ có một mái nhà vững chắc sau nhiều năm khó khăn. Có nơi ở ổn định, gia đình bà thêm yên tâm lao động sản xuất, chăm lo cho cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Sơn, thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong vui mừng vì ngôi nhà mới sắp hoàn thành

Tại thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào Raglai. Bà Nguyễn Thị Sơn phấn khởi khi gia đình có được ngôi nhà khang trang, điều kiện sinh hoạt và sản xuất từng bước được cải thiện.

Nhà nước làm nhà ở, hỗ trợ bò nuôi, làm đường sá khang trang cho bà con đi lại thuận lợi, nước sinh hoạt, nước sản xuất đều có hết. Bà con rất yên tâm, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Sơn, thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong

Cùng chung niềm vui, chị Hoàng Thị Đêm cho biết, gia đình chị và nhiều hộ dân trong thôn được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở xuống cấp. Bên cạnh đó, người dân còn được hỗ trợ bò sinh sản, cấp đất sản xuất, tạo điều kiện chủ động hơn trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Ngôi nhà của gia đình chị Hoàng Thị Đêm, thôn Phan Dũng vừa được sửa sang lại đảm bảo điều kiện sống tốt hơn

Những mái nhà mới nối tiếp nhau hoàn thành, đường làng ngày càng khang trang, đời sống người dân từng bước đổi thay. Đằng sau diện mạo mới ấy là sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự chung tay của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của chính những hộ dân được thụ hưởng chính sách.

Những mái ấm mới không chỉ giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi diện mạo thôn, làng, củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng Ông Mang Hạnh, Bí thư Chi bộ thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong

Trao sinh kế phù hợp, mở hướng thoát nghèo bền vững

Tại thôn Đức Bình 2, xã Đồng Kho, những chiếc máy may công nghiệp đang trở thành phương tiện mưu sinh, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có thêm việc làm và thu nhập ngay tại nhà.

Gia đình chị Nguyễn Thị Xe là một trong những hộ dân tộc Raglai được hỗ trợ máy may công nghiệp trị giá 10 triệu đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia. Từ khi có máy may, công việc may gia công của chị thuận lợi hơn. Ngoài làm việc tại cơ sở, chị còn có thể nhận hàng về nhà, tranh thủ may thêm vào buổi tối để tăng thu nhập.

Chị Nguyễn Thị Xe, dân tộc Raglai thôn Đức Bình 2, xã Đồng Kho đang may quần áo trên chiếc máy may công nghiệp được Nhà nước hỗ trợ để tạo sinh kế cho gia đình

Gia đình chị Thị Hủ cũng được hỗ trợ một chiếc máy may công nghiệp. Với chị, đây là nguồn lực thiết thực để phát triển nghề may gia công, tạo nguồn thu nhập ổn định hơn so với công việc nương rẫy vốn vất vả và phụ thuộc nhiều vào điều kiện sản xuất.

Chị Hủ chia sẻ: “Đi làm nương rẫy vất vả mà thu nhập không ổn định, làm nghề may gia công này có thu nhập hằng tháng ổn định hơn. Bây giờ, Nhà nước hỗ trợ chiếc máy may này, mình ở nhà may vừa có thu nhập vừa có thời gian lo chăm sóc gia đình nên cũng yên tâm hơn”.

Từ những chiếc máy may được hỗ trợ đúng nhu cầu, nghề may gia công tại xã Đồng Kho từng bước phát triển, một số tổ, nhóm may được hình thành, tạo thêm việc làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Cơ sở may gia công tạo việc làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số xã Đồng Kho

Không chỉ hỗ trợ phương tiện sản xuất, các mô hình chăn nuôi cũng đang giúp nhiều hộ dân từng bước tích lũy, cải thiện kinh tế gia đình.

Gia đình ông Mang Dú từng được hỗ trợ xây dựng nhà ở và một con bò cái sinh sản để tạo sinh kế. Từ con bò ban đầu, nhờ chăm sóc và nỗ lực của gia đình, đàn bò dần phát triển, tạo thêm nguồn thu nhập.

Ông Mang Dú, dân tộc Raglai thôn Đức Bình 2, xã Đồng Kho đang chăm sóc bò để tạo sinh kế cho gia đình

Với những hộ dân Raglai có truyền thống nuôi trâu, việc hỗ trợ trâu giống cũng mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp. Gia đình bà Thị Giới là một trong những hộ được hỗ trợ, từng bước gây dựng đàn trâu, tạo nguồn thu và cải thiện đời sống.

Cán bộ thôn Đức Bình 2 thăm đàn trâu nuôi của gia đình bà Thị Giới

Ông Mang Hùng, Trưởng thôn Đức Bình 2 cho biết, thôn hiện có gần 600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 31 hộ nghèo và 64 hộ cận nghèo. Trong năm 2026, các hộ nghèo tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ nhà ở và sinh kế, tạo điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng bào Raglai thôn Đức Bình 2, xã Đồng Kho có truyền thống nuôi trâu

Một trường hợp khác cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn sinh kế phù hợp với hoàn cảnh là gia đình chị Mai Thị Sao, dân tộc Châu Ro, ở thôn Đức Tín, xã Hoài Đức. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Dũng bị liệt nửa người sau một tai nạn trong lần vào rừng bắt ong mật về bán, 2 con còn nhỏ, mọi gánh nặng gia đình đặt lên vai chị Sao.

Trước hoàn cảnh đó, năm 2024, từ nguồn vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề, chương trình đã hỗ trợ gia đình chị 15 triệu đồng để mua máy ép nước mía và bộ bàn ghế, mở điểm bán nước mía phục vụ người dân trong làng.

Mô hình tuy nhỏ nhưng phù hợp với điều kiện thực tế, giúp chị Sao có thêm nguồn thu nhập hằng ngày, đồng thời có thể ở nhà chăm sóc chồng và hai con.

Chị Mai Thị Sao có nguồn thu nhập ổn định từ máy ép nước mía được hỗ trợ

Chị Sao xúc động chia sẻ: “Thu nhập từ bán nước mía tuy không nhiều nhưng cũng giúp gia đình tôi có đồng ra đồng vô để chi tiêu hằng ngày, hôm nào mưa bão không bán được thì tôi đi làm thêm ở ngoài để có tiền lo cho gia đình, vì chồng vì con mình phải cố gắng thôi”.

Giảm nghèo bền vững vì thế không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà còn là quá trình tạo điều kiện để người dân phát huy nội lực, chủ động lao động sản xuất và từng bước làm chủ cuộc sống. Khi có mái ấm làm điểm tựa, có sinh kế làm nền tảng, đồng bào dân tộc thiểu số càng thêm niềm tin, động lực vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.