Từ 'mái ấm Công đoàn' đến sự gắn bó bền lâu

Chăm lo từ mái ấm người lao động

Nhiều năm làm việc tại Tổ Cơ giới, Xí nghiệp Cảng Tiên Sa thuộc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, anh Võ Tấn Lượng là lao động chính của gia đình nhỏ khi vợ không có việc làm. Vì vậy, nhiều năm qua, anh vẫn phải sống cùng bố mẹ vì chưa đủ điều kiện xây dựng nhà riêng. Nắm bắt khó khăn của người lao động, Công đoàn Cảng Đà Nẵng đã hỗ trợ gia đình một phần kinh phí để xây dựng nhà “mái ấm Công đoàn”. Với anh Lượng, sự hỗ trợ không chỉ giúp gia đình đến gần hơn với mong ước có một nơi ở ổn định mà còn là nguồn động viên để anh yên tâm làm việc, tiếp tục gắn bó với đơn vị.

Không chỉ tại Đà Nẵng, từ nhiều năm nay, hàng trăm gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Bắc Ninh được đón niềm vui có ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình. Đây là nỗ lực rất lớn của các cấp công đoàn thực hiện chủ trương xây nhà “mái ấm Công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Được ở trong căn nhà mới do LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng cách đây vài tháng, chị Bùi Thị Anh, đoàn viên Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Newwing Interconnect Technolog (Khu công nghiệp Vân Trung) không giấu nổi niềm vui bởi từ giờ chị không phải ở trong ngôi nhà xuống cấp, xập xệ. Chị cho biết, từ nguồn quỹ “mái ấm Công đoàn”, chị được hỗ trợ 40 triệu đồng; Công đoàn công ty hỗ trợ thêm 5 triệu đồng, cùng sự hỗ trợ của họ hàng, chị đã hoàn thành ngôi nhà mới rộng gần 100m2 vào tháng 4 vừa rồi với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng.

Với chị Bùi Thị Anh và anh Võ Tấn Lượng, giá trị của “mái ấm Công đoàn” không chỉ được tính bằng tiền mà còn là sự động viên kịp thời của các cấp công đoàn đến người lao động, góp một phần biến mong ước tưởng như xa vời của người lao động thành một mái nhà hiện hữu.

LĐLĐ thành phố Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn" 50 triệu đồng và quà tặng cho nữ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh

Tiếp tục đưa nguồn lực đến đúng người

Theo báo cáo tổng kết hoạt động hỗ trợ “mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2016 - 2026 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong 10 năm qua, tổng số tiền huy động cho hoạt động “mái ấm Công đoàn” trên phạm vi cả nước đạt 1.419,82 tỉ đồng. Trong đó, đoàn viên và người lao động đóng góp 1.037,13 tỉ đồng; nguồn ngân sách, tài chính công đoàn địa phương, ngành đóng góp 92,58 tỉ đồng; các nhà hảo tâm, tổ chức và doanh nghiệp đóng góp 290,11 tỉ đồng.

Từ nguồn lực này, các cấp công đoàn đã chi 1.032,57 tỉ đồng để hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên, người lao động. Nhờ đó, sau 10 năm, cả nước đã hoàn thành 26.120 căn “mái ấm Công đoàn”, gồm 21.332 căn xây mới và 4.788 căn sửa chữa. Chương trình được triển khai tại 34/34 tỉnh, thành phố và 15/17 công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngoài kinh phí xây dựng, một số đơn vị còn hỗ trợ đoàn viên những vật dụng sinh hoạt thiết yếu như bàn ghế, quạt điện, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện. Nhiều địa phương vận động doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu xây dựng, ngày công lao động, giúp gia đình đoàn viên giảm thêm chi phí. Chương trình cũng mở rộng hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; xây mới, sửa chữa khu nhà tập thể nội trú cho đoàn viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thị Thanh Hà đánh giá, hoạt động hỗ trợ “mái ấm Công đoàn” đã mang lại hiệu quả sâu sắc, thiết thực trên cả phương diện vật chất và tinh thần, khẳng định rõ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ của tổ chức công đoàn; đồng thời củng cố niềm tin và sự gắn kết giữa người lao động với Công đoàn Việt Nam.

Trong thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam định hướng hoàn thiện, ban hành văn bản mới thay thế các quy định đã không còn phù hợp; chủ động khảo sát nhu cầu thực tế và nâng cao năng lực quản lý nguồn lực. Cùng với đó, đa dạng hóa phương thức vận động, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng; tiếp tục bảo đảm việc xét duyệt hồ sơ diễn ra công tâm, minh bạch, kịp thời.