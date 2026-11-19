Tại phòng truyền thống Trường THPT Thành phố Cao Bằng, thay vì chỉ tìm hiểu lịch sử nhà trường qua hình ảnh, hiện vật và lời giới thiệu, học sinh có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để truy cập thông tin, tư liệu về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của nhà trường. Các mã QR cũng được sử dụng để cập nhật thông tin học sinh, hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm thuận tiện hơn trong công tác quản lý, theo dõi.

Việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động, sinh hoạt, giáo dục truyền thống không chỉ giúp học sinh tiếp cận thông tin nhanh chóng mà còn tạo sự chủ động trong quá trình tìm hiểu, khám phá. Những thao tác đơn giản trên thiết bị thông minh đang góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với các hoạt động thường ngày trong nhà trường.

Giáo viên hướng dẫn học sinh quét mã QR để tìm hiểu thông tin, tư liệu về lịch sử và truyền thống nhà trường.

Trong các tiết học bộ môn, công nghệ tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy. Với môn Toán, những kiến thức vốn mang tính trừu tượng như hình học không gian, khảo sát hàm số được giáo viên minh họa bằng mô hình động, hình ảnh trực quan và đồ thị thông qua các phần mềm chuyên dụng.

Cô Long Thị Hồng Gấm, giáo viên Trường THPT Thành phố Cao Bằng cho biết: Trong quá trình giảng dạy, tôi sử dụng nhiều thiết bị và phần mềm hỗ trợ như GeoGebra để xây dựng hình học không gian động, Graph để vẽ đồ thị, CapCut để thiết kế video tình huống mở đầu bài học. Trong kiểm tra, đánh giá, các nền tảng Quizizz, Azota cùng một số phần mềm chấm bài cũng được khai thác nhằm đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học. Việc ứng dụng công nghệ giúp học sinh hứng thú, chủ động hơn khi quan sát, dự đoán và kiểm chứng kiến thức thông qua các hình ảnh động. Qua đó, các em hiểu sâu hơn những nội dung khó, đặc biệt là hình học không gian và khảo sát hàm số. Tuy nhiên, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế việc rèn luyện tư duy, khả năng lập luận và trình bày của học sinh.

Không chỉ trong giờ học, các nền tảng số còn góp phần tăng cường kết nối giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh. Thông qua Zalo, Tammi, hệ thống quản lý học sinh, sổ chủ nhiệm điện tử, học bạ điện tử và các công cụ trực tuyến, giáo viên chủ nhiệm có thể cập nhật thông tin, theo dõi tình hình học tập, rèn luyện và trao đổi với phụ huynh kịp thời.

Cô Phùng Thị Phấn, giáo viên Trường THPT Thành phố Cao Bằng chia sẻ: Việc ứng dụng các nền tảng số giúp tăng cường tương tác hai chiều để phụ huynh nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của con em thường xuyên hơn. Học sinh cũng có thêm cơ hội trao đổi, chia sẻ và tiếp cận thông tin học tập mọi lúc, mọi nơi, góp phần làm cho mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường ngày càng chặt chẽ.

Em Phạm Minh Châu, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Thành phố Cao Bằng chia sẻ: Những tiết học ứng dụng công nghệ thông tin mang đến trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và thú vị. Hình ảnh, video trực quan giúp chúng em thêm hứng thú, tiếp thu kiến thức tốt hơn, qua đó, nâng cao hiệu quả học tập.

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện bài tập trên máy tính, tăng cường tương tác và phát huy tính chủ động trong học tập.

Nhận thức rõ chuyển đổi số không còn là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc để nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THPT Thành phố Cao Bằng chủ động bám sát các chỉ đạo của ngành, tập trung triển khai 2 nhóm giải pháp mang tính đột phá.

Nhà giáo Ưu tú Phạm Minh Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Cao Bằng cho biết: Nhóm giải pháp thứ nhất, phát triển toàn diện năng lực số cho đội ngũ. Nhà trường xác định mỗi cán bộ quản lý, mỗi thầy giáo, cô giáo phải là người tiên phong thay đổi. Chúng tôi chuyển mạnh từ việc tập huấn các kĩ năng cơ bản sang bồi dưỡng chuyên sâu, trọng tâm là giúp giáo viên làm chủ các học liệu số, khai thác hiệu quả các phần mềm tương tác và bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc.

Nhóm giải pháp thứ hai, từng bước xây dựng môi trường giáo dục số đồng bộ và hiệu quả. Nhà trường triệt để ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa bộ máy. Từ việc quản lý văn bản, kí số đến học bạ số và sổ điểm điện tử. Điều này giúp giảm tối đa áp lực hành chính, giấy tờ cho giáo viên, dành nhiều thời gian hơn cho học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung tích lũy và làm giàu kho học liệu số dùng chung, khuyến khích các thầy cô xây dựng các bài giảng số chất lượng. Mục tiêu cốt lõi hướng tới đó là xây dựng môi trường giáo dục số “Đồng bộ - An toàn và Nhân văn”. Ở đó, công nghệ là công cụ còn thầy giáo, cô giáo là người hướng dẫn, khơi dậy năng lực tự học và tư duy sáng tạo của học sinh.

Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ được thể hiện qua số lượng thiết bị hay phần mềm được đưa vào sử dụng, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy, phương pháp và hiệu quả dạy học. Từ những bài giảng trực quan, hoạt động giáo dục tích hợp mã QR đến hệ thống quản lý trên môi trường số, Trường THPT Thành phố Cao Bằng đang từng bước xây dựng lớp học số, góp phần trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để tự tin thích ứng với xã hội số.