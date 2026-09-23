Từ mã QR đến hạ tầng kết nối thương mại xuyên biên giới

Khi thương mại, du lịch, dịch vụ và tiêu dùng ngày càng vượt qua biên giới, thanh toán số không còn chỉ là công cụ hoàn tất một giao dịch, mà đang trở thành một phần của hạ tầng kết nối kinh tế. Sự phát triển của các giải pháp QR xuyên biên giới đang mở thêm cánh cửa để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng quốc tế thuận tiện hơn, đồng thời đưa trải nghiệm thanh toán tại Việt Nam tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

Khi dòng chảy giao thương và dòng tiền cùng dịch chuyển

Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu hơn với các dòng chảy thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%. Đáng chú ý, Việt Nam đón trên 15,9 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất trong 8 tháng đầu năm từ trước đến nay.

Những con số này cho thấy không gian giao dịch của doanh nghiệp đang mở rộng cùng với sự dịch chuyển của hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng. Khi một khách hàng quốc tế mua hàng, sử dụng dịch vụ hay thanh toán tại Việt Nam, phía sau giao dịch không chỉ là nhu cầu về một phương thức thanh toán thuận tiện, mà còn là bài toán kết nối giữa các hệ thống tài chính và công nghệ ở nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh đó, thanh toán xuyên biên giới đang dần trở thành một phần không thể tách rời của hạ tầng thương mại. Nếu trước đây giao dịch quốc tế thường gắn với tiền mặt, thẻ hoặc những quy trình chuyển tiền nhiều bước, sự phát triển của thanh toán số và QR xuyên biên giới đang tạo ra một cách tiếp cận khác: kết nối trực tiếp hơn giữa phương thức thanh toán quen thuộc của người mua và hệ thống tiếp nhận thanh toán của người bán.

Từ “đến Việt Nam” sang “tiêu dùng tại Việt Nam”

Sự đơn giản của thao tác quét mã khiến QR trở nên quen thuộc với người dùng, nhưng phía sau mỗi giao dịch xuyên biên giới là một hệ thống kết nối giữa tổ chức tài chính, mạng lưới thanh toán và nền tảng công nghệ.

Để giao dịch hoàn tất trong vài giây, hệ thống phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về định tuyến, xác thực, bảo mật, chuyển đổi tiền tệ, xử lý dữ liệu, đối soát và quản trị rủi ro.

Điều này cho thấy thanh toán xuyên biên giới không chỉ liên quan đến trải nghiệm của người tiêu dùng mà còn tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận khách hàng của doanh nghiệp.

Với Việt Nam, nhu cầu này càng rõ nét khi thương mại điện tử xuyên biên giới, du lịch quốc tế và giao thương với các thị trường khu vực cùng phát triển. Một doanh nghiệp có thể phục vụ khách hàng đến từ nhiều quốc gia và tiếp nhận thanh toán qua nhiều hệ thống khác nhau. Khi đó, một hạ tầng thanh toán có khả năng kết nối rộng trở thành một phần của năng lực vận hành và mở rộng thị trường.

Đây là điểm quan trọng đối với mục tiêu phát triển du lịch và thương mại theo hướng số hóa: hạ tầng thanh toán càng dễ tiếp cận, khả năng đưa khách quốc tế từ “đến Việt Nam” sang “tiêu dùng tại Việt Nam” càng thuận lợi.

Không ngừng mở rộng hệ sinh thái thanh toán

Trong xu hướng này, các ngân hàng và, trung gian thanh toán đóng vai trò kết nối nhu cầu của doanh nghiệp với mạng lưới thanh toán trong nước và quốc tế.

Trong số các doanh nghiệp fintech tham gia vào quá trình này, 9Pay đang phát triển hệ sinh thái thanh toán theo hướng All-in-one, cung cấp các giải pháp từ cổng thanh toán, Payment Link, Thu - Chi hộ đến thanh toán tại điểm bán. Trong hệ sinh thái này, VietQR Global đã được tích hợp thêm để mở rộng khả năng phục vụ khách hàng quốc tế.

Không chỉ bổ sung thêm một phương thức thanh toán, 9Pay hướng tới việc tích hợp thanh toán xuyên biên giới vào hệ sinh thái chung, giúp doanh nghiệp quản lý giao dịch, đối soát và dòng tiền trên cùng một nền tảng. Cùng với đó, ứng dụng quản lý và dashboard phân tích hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi doanh thu, thống kê tệp khách hàng quốc tế theo quốc gia, tỷ trọng chi tiêu và hành vi thanh toán. Những dữ liệu này có thể trở thành cơ sở để doanh nghiệp tối ưu hoạt động kinh doanh, marketing và chăm sóc khách hàng.

Ông Vũ Ngọc, COO 9Pay, cho biết: “QR xuyên biên giới không chỉ là một phương thức thanh toán, mà còn là một cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với thị trường quốc tế. Bởi vậy, 9Pay đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng giải pháp thanh toán bằng quét mã QR cho các doanh nghiệp, đối tác thanh toán tại thị trường Mỹ, châu Âu, Ấn Độ… Chúng tôi hướng đến việc xây dựng một hạ tầng thanh toán xuyên biên giới mở, nơi khách quốc tế có thể thanh toán bằng phương thức quen thuộc của mình, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận khách hàng toàn cầu một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả”.

Ông Vũ Ngọc, COO 9Pay, trung gian thanh toán đang cung cấp giải pháp thanh toán All-in-one tích hợp VietQR Global

Năng lực mới cho cạnh tranh xuyên biên giới

Một giao dịch quét QR tại quầy thanh toán có thể chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng phía sau đó là quá trình kết nối giữa nhiều hệ thống, đồng thời đặt ra yêu cầu về công nghệ, bảo mật, xử lý giao dịch, đối soát và quản trị rủi ro. Đây cũng là lý do thanh toán xuyên biên giới đang được nhìn nhận không đơn thuần dưới góc độ tài chính. Khi được tích hợp với dữ liệu, quản lý dòng tiền cùng các dịch vụ tài chính khác, thanh toán sẽ trở thành một phần của năng lực vận hành và năng lực kết nối của nền kinh tế số.

Luồng xử lý thanh toán VietQRGlobal 9Pay

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, Bộ Công Thương đang thúc đẩy việc triển khai Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, trong đó thương mại điện tử xuyên biên giới được xác định là một nội dung quan trọng trong giai đoạn mới. Sự phát triển này đặt ra yêu cầu đồng bộ về dữ liệu, quản lý giao dịch, bảo vệ người tiêu dùng, thuế, hóa đơn và đặc biệt là các hạ tầng hỗ trợ giao dịch xuyên biên giới.

Trong bức tranh đó, thanh toán số là một phần không thể tách rời và những giải pháp như VietQR Global là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực của doanh nghiệp fintech Việt trong việc đưa công nghệ thanh toán vào những nhu cầu rất cụ thể của nền kinh tế: giúp khách quốc tế thanh toán thuận tiện hơn, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng rộng hơn và từng bước đưa giao dịch xuyên biên giới trở thành một trải nghiệm đơn giản như thanh toán trong nước.

Với doanh nghiệp Việt, đó không chỉ là câu chuyện thuận tiện trong thanh toán hôm nay, mà còn là sự chuẩn bị cho một thị trường trong đó khách hàng, hàng hóa, dịch vụ và dòng tiền ngày càng chuyển động không biên giới.