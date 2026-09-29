Từ ly cà phê Starbucks đến băng chuyền Genki Sushi: Doanh nhân Hồ Mai Hồ đứng ở đâu trong mạng lưới F&B đa thương hiệu?

Một cái tên "Hồ Mai Hồ", nhiều chiếc ghế Tổng giám đốc

Một ly Starbucks được bán tại Việt Nam tưởng như không có nhiều điểm chung với những đĩa sushi chạy trên băng chuyền của Genki Sushi. Hai thương hiệu đến từ những thị trường khác nhau, phát triển theo những mô hình khác nhau và hoạt động tại Việt Nam thông qua những pháp nhân riêng biệt.

Doanh nhân Hồ Mai Hồ, người giữ vai trò điều hành Starbucks Việt Nam

Nhưng khi lần ngược từ thương hiệu về phía những doanh nghiệp đứng sau, một cái tên liên tục xuất hiện: Hồ Mai Hồ.

Một trong những mắt xích đầu tiên là Công ty CP Hương Vị Toàn Cầu (Global Tastes Joint Stock Company), doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10/2012 và nằm trong cấu trúc pháp nhân liên quan đến Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát Ý Tưởng Việt – pháp nhân gắn với hoạt động của Starbucks tại Việt Nam.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới nhất, Hương Vị Toàn Cầu có hai người đại diện theo pháp luật. Hồ Mai Hồ, sinh năm 1977, giữ chức Tổng giám đốc; Tan Kwang-Kin Norbert, quốc tịch Australia, giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây, Hồ Mai Hồ có thể đơn thuần được nhìn nhận như một nhà quản lý gắn với hoạt động kinh doanh Starbucks tại thị trường Việt Nam.

Nhưng hơn một thập niên sau, hai cái tên Hồ Mai Hồ và Tan Kwang-Kin Norbert lại cùng xuất hiện trong những pháp nhân F&B mới. Ngày 6/8/2024, Công ty TNHH MX Caterers (Việt Nam) được thành lập. Tại doanh nghiệp này, Hồ Mai Hồ giữ chức Tổng giám đốc, còn Tan Kwang-Kin Norbert là Phó Tổng giám đốc. Cả hai đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Khoảng nửa năm sau, ngày 11/2/2025, Công ty TNHH Genki Sushi (Việt Nam) xuất hiện. Bộ máy điều hành lại cho thấy một sự quen thuộc đáng chú ý. Tổng giám đốc vẫn là Hồ Mai Hồ. Phó Tổng giám đốc vẫn là Tan Kwang-Kin Norbert.

Như vậy, tại ba pháp nhân F&B được thành lập ở những thời điểm khác nhau, Hồ Mai Hồ đều xuất hiện ở cùng một vị trí: Tổng giám đốc.

Tan Kwang-Kin Norbert cũng hiện diện xuyên suốt. Tại Hương Vị Toàn Cầu, ông ngồi ghế Chủ tịch HĐQT. Tại MX Caterers Việt Nam và Genki Sushi Việt Nam, ông cùng giữ chức Phó Tổng giám đốc. Nhưng sự trùng lặp về hai nhân sự cấp cao mới chỉ là lớp đầu tiên.

Cấu trúc “60-10-30” và cuộc thay người cách nhau một ngày

Nếu đặt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Genki Sushi Việt Nam và MX Caterers Việt Nam cạnh nhau, mức độ tương đồng còn thể hiện ở một lớp sâu hơn: những người được ủy quyền đại diện phần vốn.

Tại Genki Sushi Việt Nam, hồ sơ trước khi thay đổi ghi nhận ba người được ủy quyền. Tan Kwang-Kin Norbert đại diện phần vốn 30,6228 tỷ đồng; Yip Yuk Hong đại diện 5,1038 tỷ đồng; còn Siu Tak Wai đại diện 15,3114 tỷ đồng. Tổng cộng là 51,038 tỷ đồng.

Tính trên tổng số vốn được ba cá nhân đại diện, tỷ trọng lần lượt là: Tan Kwang-Kin Norbert: 60%.; Yip Yuk Hong: 10%.; Siu Tak Wai: 30%.

Điều đáng nói là một cấu trúc gần như “soi gương” xuất hiện tại MX Caterers Việt Nam. Ở doanh nghiệp này, Tan Kwang-Kin Norbert đại diện 30,1464 tỷ đồng, Yip Yuk Hong đại diện 5,0244 tỷ đồng, còn Siu Tak Wai đại diện 15,0732 tỷ đồng. Tổng cộng 50,244 tỷ đồng. Và tỷ trọng một lần nữa là: 60% – 10% – 30%.

Hai pháp nhân có số vốn khác nhau, nhưng ba người được ủy quyền lại giống nhau và tỷ lệ phần vốn mà từng người đại diện cũng giống nhau.

Đáng chú ý, cả Tan Kwang-Kin Norbert, Yip Yuk Hong và Siu Tak Wai đều sử dụng địa chỉ liên hệ tại 18/F, Maxim's Centre, No.17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong trong các hồ sơ này.

Sự tương đồng chưa dừng ở đó.Đến tháng 11/2025, cơ cấu người đại diện phần vốn tại cả hai doanh nghiệp cùng có sự thay đổi.Tại MX Caterers Việt Nam, Kuok Cheong Seng xuất hiện thay Siu Tak Wai để đại diện phần vốn 15,0732 tỷ đồng, tương ứng phần 30% trong cấu trúc nói trên. Thời điểm bắt đầu đại diện được ghi nhận là 10/11/2025.

Chỉ một ngày sau, ngày 11/11/2025, Kuok Cheong Seng cũng xuất hiện trong cơ cấu người được ủy quyền tại Genki Sushi Việt Nam, thay thế ở phần vốn 15,3114 tỷ đồng, cũng tương ứng 30%. Tan vẫn ở phần 60%.Yip vẫn ở phần 10%.Siu rời phần 30% và Kuok xuất hiện thay thế.

Hai doanh nghiệp, hai chủ sở hữu trực tiếp mang những cái tên khác nhau, nhưng cùng một bộ ba người đại diện phần vốn, cùng cấu trúc 60-10-30 và cùng thay một người ở phần 30% chỉ cách nhau đúng một ngày.Đây có lẽ là một trong những mối nối đáng chú ý nhất trong dữ liệu doanh nghiệp phía sau Genki Sushi Việt Nam.

Và còn những điểm giao nhau khác. Hồ sơ mới cho thấy Genki Sushi Việt Nam và MX Caterers Việt Nam cùng đăng ký trụ sở tại Tầng 13, Cao ốc văn phòng Phượng Long 2, số 16 Nguyễn Trường Tộ, TP.HCM.

Như vậy, giữa MX Caterers Việt Nam và Genki Sushi Việt Nam có thể nhận diện một chuỗi điểm giao thoa: cùng Tổng giám đốc, cùng Phó Tổng giám đốc, cùng nhóm người đại diện phần vốn, cùng tỷ lệ 60-10-30, cùng địa chỉ của nhóm đại diện tại Maxim's Centre, cùng trụ sở tại Việt Nam, và gần như đồng thời thay đổi người đại diện phần vốn 30%.

Những dữ kiện này cho thấy mức độ liên hệ đáng kể về quản trị và vận hành. Tuy nhiên, chúng không đồng nghĩa hai doanh nghiệp có quan hệ sở hữu trực tiếp với nhau. Đây cũng là điểm khiến câu chuyện phía sau doanh nhân Hồ Mai Hồ trở nên đáng chú ý hơn.

“Hệ sinh thái Hồ Mai Hồ” hay một mạng lưới lớn hơn?

Nhìn vào hàng loạt chức danh, rất dễ đi đến một cách gọi hấp dẫn: “hệ sinh thái F&B của Hồ Mai Hồ”. Nhưng hồ sơ sở hữu lại cho thấy câu chuyện phức tạp hơn.

Genki Sushi chính thức bắt đầu hành trình tại Việt Nam vào tháng 6/2025, hiện tại đã có 2 cửa hàng. Nguồn ảnh (Genki Sushi)

Theo đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu Genki Sushi Việt Nam là Japanese Dining Concepts (Asia) Limited, một pháp nhân đăng ký tại Hong Kong. Vốn của Genki Sushi Việt Nam trong hồ sơ ban đầu tương đương 2 triệu USD.

Trong khi đó, hồ sơ MX Caterers Việt Nam mà chúng tôi thu thập được xác định chủ sở hữu là MX Caterers (Asia) Pte. Ltd., pháp nhân có địa chỉ tại Singapore.

Điều đó có nghĩa, ít nhất theo các tài liệu hiện có, không thể từ việc Hồ Mai Hồ giữ chức Tổng giám đốc để suy ra ông là chủ sở hữu cuối cùng của Genki Sushi hay MX Caterers.

Vai trò nổi bật của vị doanh nhân sinh năm 1977 nằm ở một tầng khác: điều hành. Ở Hương Vị Toàn Cầu, Hồ Mai Hồ là Tổng giám đốc và làm việc bên cạnh Chủ tịch HĐQT Tan Kwang-Kin Norbert. Đến MX Caterers Việt Nam, ông Hồ tiếp tục ngồi ghế Tổng giám đốc, Tan trở thành Phó Tổng giám đốc.

Và khi Genki Sushi Việt Nam được thành lập, bộ đôi này tiếp tục xuất hiện ở đúng hai vị trí Tổng giám đốc – Phó Tổng giám đốc. Phía sau họ là Tan, Yip, Siu rồi Kuok – nhóm người được ủy quyền đại diện phần vốn có địa chỉ liên hệ tại Maxim's Centre – xuất hiện gần như song song tại Genki Sushi và MX Caterers. Vì vậy, câu hỏi đáng quan tâm có lẽ không còn là “Hồ Mai Hồ sở hữu bao nhiêu doanh nghiệp?”, mà là: ông Hồ Mai Hồ đang giữ vai trò gì trong một cấu trúc kinh doanh F&B rộng hơn tại Việt Nam?

Câu hỏi này càng đáng chú ý khi quay trở lại nơi câu chuyện bắt đầu: Starbucks. Hương Vị Toàn Cầu – nơi Hồ Mai Hồ đang giữ chức Tổng giám đốc và Tan Kwang-Kin Norbert giữ ghế Chủ tịch HĐQT – nằm trong cấu trúc pháp nhân liên quan đơn vị vận hành Starbucks tại Việt Nam.

Hơn một thập niên sau khi Hương Vị Toàn Cầu được thành lập, Hồ và Tan tiếp tục cùng xuất hiện tại MX Caterers rồi Genki Sushi Việt Nam. Ở Genki Sushi, thương hiệu đã thay đổi. Chủ sở hữu trực tiếp cũng thay đổi. Pháp nhân kinh doanh càng không phải pháp nhân đứng phía sau Starbucks.

Nhưng một số mắt xích quản trị vẫn lặp lại. Từ ly cà phê Starbucks đến những đĩa sushi chạy trên băng chuyền Genki, hành trình lần theo các hồ sơ doanh nghiệp cho thấy Hồ Mai Hồ không đơn thuần gắn với một thương hiệu F&B. Ông liên tục xuất hiện tại tầng điều hành của nhiều pháp nhân khác nhau, bên cạnh một nhóm nhân sự quốc tế có mức độ giao thoa đáng chú ý.

Và có lẽ chính ở điểm này, câu chuyện về Hồ Mai Hồ mới thực sự bắt đầu: không phải câu chuyện một doanh nhân sở hữu bao nhiêu thương hiệu, mà là câu chuyện về vị trí của ông trong một mạng lưới quản trị F&B đa thương hiệu, đa pháp nhân và có những mối nối trải từ Việt Nam tới Hong Kong, Singapore.